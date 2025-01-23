NVIDIA Studio Nights 4 etkinliği İstanbul’da sanat ile teknolojiyi buluşturacak

NVIDIA Studio Nights, yenilikçi teknoloji ile sanatın kesiştiği noktada dijital yaratıcılığı destekleyen bir gece etkinliği ve yarışmadan oluşuyor. Dördüncüsü İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikteki yarışma, Türkiye’nin yaratıcı profesyonellerinin başvurularına açıldı.

Dünyanın lider hızlandırılmış bilgi işlem şirketi NVIDIA, kreatif tasarım profesyonellerine yönelik etkinlik serisi NVIDIA Studio Nights’ı ilk kez Türkiye’de düzenleyecek. 17 Şubat 2025 Pazartesi akşamı İstanbul’da gerçekleştirilecek olan NVIDIA Studio Nights 4 etkinliği, yaratıcı profesyonellerin yeteneklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Etkinliğe, dijital sanatçılar, fotoğrafçılar, 3D ve CGI uzmanları, mimarlar, modacılar gibi birçok farklı yeteneğin keşfedilmesini amaçlayan, ödüllü bir yarışma da eşlik ediyor.

Yaratıcı profesyonellere birbiriyle bağlantıya geçme ve eserlerini dünyaya sunma imkânı tanıyacak etkinlik ve yarışma, her kategoriden bir kişiye teknoloji harikası ASUS ProArt P16 RTX dizüstü bilgisayar veya ASUS ProArt RTX 4080 Super ekran kartı kazanma fırsatı da sunuyor.

NVIDIA Studio Nights 4 yarışmasının kategorileri arasında Dijital Sanatlar (3D, CGI, AR/VR), Moda, Fotoğraf ve Mimari bulunuyor. Her kategoriden bir kazananın seçileceği yarışma, başvuruları 10 Şubat 2025’e kadar https://nvidiasn4.com adresinden kabul ediyor.