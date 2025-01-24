Vivo X200 Pro Türkiye’de…

vivo, kullanıcıların mobil deneyimlerde standartları yeniden belirleyen amiral gemisi akıllı telefonu X200 Pro’nun 16+512GB modelini Titanyum Grisi rengi ile Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturdu. Vivo X200 Pro’nun 200MP ZEISS Telefoto Kamerası, yüksek çözünürlüğü zoom yeteneklerine ek olarak kullanabilen bir akıllı telefon kamerası olması ile dikkat çekiyor. Bu sayede uzaktaki objeler aşırı yakınlaştırdığında dahi görüntü kalitesi bozulmuyor. X200 Pro, ZEISS ile ortaklaşa geliştirilen telefoto özelliklerinde çığır açan ilerlemeler sunarken pil ömründen dayanıklılığa kadar benzersiz performansı ve şık, sofistike tasarımıyla akıllı telefon teknolojisinde önemli bir sıçramaya da damgasını vuruyor.

Görüntüleme donanımında geliştirmeler…

Çok yönlü fotoğrafçılık yetenekleri sunmak için donanım ve yazılım gelişmelerini entegre eden vivo, ZEISS ile ortak geliştirilen Görüntüleme Sistemi’nde yapılan güçlü yükseltmelerle akıllı telefon fotoğrafçılığının sınırlarını yeniden tanımlıyor. vivo X200 Pro, 50 MP ZEISS Gerçek Renkli Ana Kamera, 200 MP ZEISS Telefoto Kamera ve 50 MP Ultra Geniş Açılı Kameraya sahip.

X200 Pro’nun ana kamerası, 1/1,28 inç sensör boyutuna sahip olan ve 22 nm işlem kullanılarak üretilen son teknoloji ürünü vivo – Sony LYT-818 Sensörü kullanıyor. X200 Pro’nun özel 200 MP ZEISS Telefoto Kamerası, uzun menzilli çekim yeteneklerini önemli ölçüde artırarak düşük ışık koşullarında bile ayrıntıları yakalamada olağanüstü bir gelişme sağlıyor.

Öncü 200 MP çözünürlüğü ile X200 Pro, sektör lideri altı telefoto özelliğine sahip: Telefoto HyperZoom, Telefoto Makro, Telefoto Portre, Telefoto Gece Manzaraları ve Telefoto Gün Batımı. Bu özellikler sayesinde, kullanıcıların uzaktaki nesneleri her senaryoda inanılmaz ayrıntı ve netlikle yakalaması sağlanıyor. Kullanıcılar ister geniş manzaraları keşfediyor ister canlı bir konserin enerjisini uzaktan çekiyor olsun X200 Pro, sektör lideri telefoto kapsamı ile profesyonel düzeyde görüntü kalitesi sunan bir cihaz.

Geliştirilmiş fotoğraf ve video çekim özellikleri

vivo X200 Pro, yükseltilmiş bir Süper Manzara Modu sunuyor. Bu vivo’ya özel özellik, temel fotoğrafçılık araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ederek kullanıcıların yıldızlı gökyüzünden ay ışığına ve canlı gün batımlarına kadar büyüleyici manzaraların otomatik iyileştirmelerle mükemmel bir şekilde fotoğraflamasına olanak tanıyor. Örneğin, yeni tanıtılan Atmosferik Stil ve Yumuşak Stil, ek filtrelere ihtiyaç duymadan profesyonel düzeyde manzara tonları sunuyor. Süper Manzara Modu, geleneksel perspektiflerin ötesine geçerek Panorama, Manzara Uzun Pozlama ve ZEISS perspektif düzeltme gibi çeşitli özellikleri tek bir kusursuz portalda birleştirerek vivo’nun manzara fotoğrafçılığı yeteneklerini bir araya getiriyor.

Profesyonel düzeyde görüntüleme araçlarını tamamlayan X200 Pro, kullanıcıların arkadan ışık alan aydınlatma senaryolarında bile yüksek kaliteli videolar çekmesini sağlayan sektör lideri 4K HDR Sinematik Portre Video özellikleri sunuyor. Temel video kayıt modunda bile X200 Pro, 4K 60 fps HDR Dolby Vision kaydın tam odak aralığı sayesinde 4K 120 fps kayıt ve sinematik ağır çekim özellikleriyle çarpıcı görüntüler yakalıyor. Bu görüntüleme geliştirmeleri, vivo X200 Pro’yu hem fotoğraf hem de video çekimleri için vazgeçilmez bir cihaza dönüştürüyor.

Yüksek performans

vivo’nun son teknoloji Çift Amiral Gemisi Çipi (Dual Flagship Chip) ile güçlendirilen X200 Pro, daha güçlü görüntüleme bilgi işlem gücü ve kesintisiz performans sunmak için vivo’nun optimize edilmiş V3+ Görüntüleme Çipi ve MediaTek Dimensity 9400’ün dinamik ikilisinden yararlanıyor.

MediaTek Dimensity 9400 amiral gemisi platformu ile donatılmış vivo X200 Pro, ikinci nesil tam-büyük çekirdekli CPU amiral gemisi çipine sahip olduğundan sadece enerji verimliliğinde üstünlük sağlamakla kalmıyor aynı zamanda kullanıcıların yüksek frekanslı kullanım senaryolarını kapsayan olağanüstü performans da sunuyor. 12 çekirdekli amiral gemisi GPU ile gelen seri, benzersiz bir mobil oyun deneyimi de yaşatıyor. Ayrıca, X200 Pro’ya entegre edilen V3+ Görüntüleme Çipi, enerji verimliliğinde yüzde 30 artış sağlayan 6 nm üretim teknolojisi üzerine inşa edildiğinden kullanıcıların zahmetsizce çarpıcı, sinematik portre videoları çekmeleri mümkün oluyor.

Son teknoloji çip inovasyonunun ötesinde, vivo X200 Pro, artırılmış kapasite için 3. Nesil Silikon Anot Teknolojisi ve soğuk havalarda bile sarsılmaz güvenilirlik için Yarı Katı Pil ile güçlendirilmiş pil sisteminde de önemli gelişmeler içeriyor. X200 Pro etkileyici 6000 mAh pil, 90W Flaş Şarj ve Kablosuz Flaş Şarj ile kullanıcılara üstün şarj esnekliği ve gerçekten sorunsuz bir batarya deneyimi de sunuyor.

X200 Pro, kullanıcıların canlı renkler ve olağanüstü netlik sunan gelişmiş göz koruma özellikleriyle dengeleyen ekran ihtiyacına da cevap veriyor. Yeni UltraMotion Dinamik Kare Hızı ile birlikte 4500 nit’e kadar parlaklık seviyesine sahip olan X200 Pro, parlak ışıkta netlik ve akıcı, gecikmesiz görseller sunuyor. Ayrıca, ZEISS Natural Color teknolojisi, görüntüleme efektlerinden ekran kalibrasyonuna kadar genişletilerek tam renk doğruluğu sağlıyor ve ZEISS Master Color Display sertifikasıyla bu mükemmellik tescil ediliyor.

İşlevsellikten ödün vermeden kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarlanan X200 Pro, ekran netliği, güç verimliliği ve kullanım ömründe üstünlük sağlayan donanım tabanlı 2160 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı kullanarak sektör genelinde karşılaşılan ekran titremesi sorununu azaltıyor. Düşük 0,03 SVM değerine ulaşarak, tüm parlaklık ayarlarında daha az titreşimle rahat etmeyen pürüzsüz görseller sağlıyor.

vivo X200 Pro, güncellenmiş duvar kağıtları ve şık animasyonlar içeren yenilenmiş bir görsel tasarımla kullanıcı etkileşimini yükselten yeni Funtouch OS 15 ile geliyor. Funtouch OS 15, sürekli bir şekilde sorunsuz ve hızlı bir çalışma için önemli performans optimizasyonları da sunuyor.

Faydalı yapay zekâ deneyimleri sunmak için Google AI’yi kullanıyor

X200 Pro, bir yapay zekâ asistanı olan Google Gemini ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artırmak için Gemini ile sohbet edebiliyor ve yeni yollarla öğrenme, e-posta yazma, etkinlik planlama ve daha fazlası için yardım alabiliyor. Ayrıca vivo, AI Not Asistanı ve AI Not Dökümü Asistanı gibi daha fazla üretkenlik aracı sunmak için Gemini modellerinden yararlanıyor.

X200 Pro’da ayrıca Google’ın Circle to Search özelliği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar uygulamalar arasında geçiş yapmadan herhangi bir görüntüyü, videoyu veya metni daire içine alarak, vurgulayarak ya da tıklayarak kolayca arama yapabiliyor.

Günlük etkileşimleri daha da kolaylaştıran vivo’nun tescilli AI özellikleri de telefonda kullanılıyor. Örneğin, vivo’nun kendi geliştirdiği AI Silme, AI ile Fotoğraf İyileştirme ve Gölge Kaldırma, fotoğraf düzenlemeyi oldukça kolaylaştırıyor. Ek olarak, Albüm Arama özelliği fotoğraf ve video bulmayı kolaylaştırırken, Albüm Anıları özelliği kullanıcıların fotoğraf albümlerini dinamik ve ilgi çekici bir şekilde yeniden gözden geçirmelerini sağlıyor.