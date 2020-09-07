vivo X50 Lite ile ilk deneyim

Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi vivo, X50 Lite modeli ile Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Biz de Türkiye pazarına yeni sunulan bu yeni model ile ilk deneme çekimlerimizi yaptık.

Seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç’un rehberliğinde tarihi yarımada da keyifli bir gezi gerçekleştirdik. Gece yaptığımız bu küçük turumuzda Saffet Emre Tonguç’u dinlerken X50 Lite’ın kamera performansını deneyimledik.

vivo’nun Türkiye pazarına ilk giriş yaptığı ürünü X50 Lite, 48MP’lik ana kameraya sahip. Elmas tasarımlı dikkat çeken kamera kısmında 4 farklı lens yer alıyor. Ana kamera 48MP, sensör boyutu 1/2 inç, diyafram değeri f/1.8 ve odak uzaklığı yaklaşık 25mm. Geniş açı kamera çözünürlüğü 8MP, sensör boyutu 1/4 inç, diyafram değeri f/2.2 ve odak uzaklığı yaklaşık 15mm. Bokeh kameranın çözünürlüğü 2MP ve diyafram açıklığı f/2.4. Makro kamera ise 2MP çözünürlük ve f/2.4 diyafram değeri ile geliyor.

X50 Lite ön kameranın çözünürlük değeri ise 16MP, diyafram değeri f/2.0 ve yaklaşık odak uzunluğu 28mm.

Çekim modları arasında, fotoğraf, video, portre, ağır çekim, profesyonel, gece ve panoramik gibi modlar yer alıyor. Biz X50 Lite modelini denerken özellikle “Gece” modunu epeyce kullandık.

X50 Lite, orta segmentte yer alacak olan bir model. Sosyal medya için içerik üreten amatör kullanıcıları memnun edebilecek olan bu yeni modelin yukarıda yazdığımız kamera özellikleri dışında, 4500 mAh pil gücü, 8GB RAM+128GB ROM, ekran içi parmak izi okuyucu, gelişmiş sensörleri ve dikkat çeken tasarımı diğer öne çıkan özellikleri arasında sayılabilir.