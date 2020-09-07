İnceleme: Samsung Galaxy S20+

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Çok değil, 5-6 yıl öncesine kadar bir cep telefonunu kamera kalitesi açısından test edeceğimi ve her çıkan yeni modelinde bu sefer ne yapmış, yeni lensleri nasıl diye heyecanla bekleyeceğimi hiç düşünmezdim.

Galaxy S20+’nın kısaca teknik bilgileri şöyle: Ekran boyutu tam dikdörtgen olarak 6.5” inç ve yuvarlatılmış köşeler hesaba katıldığında 6.7” boyutunda. 3200×1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Pili 4500mAh, 8 çekirdek işlemcisi, 8 GB – 12 GB Mobil RAM boyutlarının yanı sıra Exynos 990 işlemci yongası ile telefonunuzda birden fazla işlemi geçekleştirebiliyor. 128 GB dahili hafızası ise belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve videolarınızı telefonunuzda depolamanız için oldukça yeterli. Ayrıca MicroSD depolama ile 1 TB’a kadar hafıza alanını genişletebilirsiniz.

Gelelim kamera bilgilerine… 8K çözünürlükle şu ana dek bir akıllı telefondaki en yüksek çözünürlüklü video kameraya sahip. Bu 1080 Full HD’nin 16 katı demek. Hatta 8K videodan 33MP’lik fotoğraf kareleri alabilirsiniz. Samsung S20 Plus arka kamerası ile önceki modellerinde kullanılmış olan kameranın Depth Vision özelliği yani bir diğer adıyla derinlik algılama sensörüyle, 64 MP OIS destekli ana kameranın yanında 12 MP f/1.8 geniş açı, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı ve 10 MP f/2.2 ön kamera yer alıyor. Ek olarak telefoto kamera sayesinde 3x optik yakınlaştırma ve 30x Süper Çözünürlüklü dijital zoom yapabiliyor. Bu seride büyütülmüş sensörüyle gece çekim modunda bir seferde çok sayıda fotoğraf çekerek hepsini birleştirip daha az bulanık ve neredeyse sıfır parazitle görüntü yakalamanızı sağlar. Büyük ve sarsıntı önleyici sensörü sayesinde kamera hareketini dengeliyor, ek olarak yapay zeka sayesinde aksiyon video çekimleriniz daha net ve sarsıntısız çekimlere dönüşüyor.

Samsung Galaxy S20+ elime ilk ulaştığında hemen test etmek istedim, ancak Corona virüs nedeniyle diğer testlerim gibi bu da biraz sıkıntılı geçti. Mümkün olduğu kadar kalabalıklardan ve kapalı alanlardan kaçarak testlerimi yaptığımdan biraz kısıtlı bir test oldu. Bu nedenle testlerde insan unsurum az oldu. İlk dememe bahçede makro testleriyle başladım, sonuçlar keskin, renkler canlıydı. Makroda olumsuz tarafı renklerin olduğundan fazla canlı çıkmasıydı. Profesyonel fotoğrafçıysanız bu renkler biraz abartılı gelebilir. Daha çok sosyal medya ile ilgileniyorsanız da bu canlı renkler tam aradığınız özellik olabilir.

Aynı renklerdeki canlılık manzara çekimlerinde de karşıma çıktı. Kamerası 3 farklı çekim açısına imkan tanıyor. Süper geniş açı, geniş açı ve tele lens. Üçü de sosyal medya kalitelerinde mükemmel açılar. Geniş açısına bayıldım diyebilirim, distorsiyon hiç yok denebilir. En sevdiğim ve kullandığım siyah beyaz özelliği ve tonları ayrı bir övgü istiyor. Galaxy S20+ ile benzer kamera özelliklerine sahip ama fiyatça çok daha ucuz olan Galaxy A71 ile de karşılaştırdım. Galaxy A71’de 64 MP’lik bir kameraya sahip. Her ikisinin kamerası 64 MP’lik çekimlerinde olsun, geniş açısında olsun aradaki kalite farkı sosyal medya hesaplarında kesinlikle fark edilemeyecek düzeyde. Aralarındaki kamera kalite farkı fiyatları kadar açık ara değil. Sorun sizce sırf kamerası değil işlemci hızı, pil süresi ve gösterişiyse o zaman fiyat farkı mantığa çok gelmiyor, karar sizin.