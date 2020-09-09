Sony’den Yeni Lens Adaptörü

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Sony, E-Mount gövdeleri ile A-Mount lensleri kullanabileceğiniz lens adaptörü VX9503’ü tanıttı.

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Sony Electronics Inc., kullanıcılara, gelişmiş E-Mount (E-yuvalı) fotoğraf makinesi gövdeleri ile A-Mount (A-yuvalı) lensleri kolaylıkla bir araya getirme imkânı veren yeni 35mm full frame A-yuvalı lens adaptörü VX9503’ü kamuoyuna tanıttı.

1599549470 LA EA5 3 - Sony’den Yeni Lens Adaptörü

Kullanıcılar, yeni VX9503 A-yuvalı adaptörü kullanarak artık Sony’nin E-yuvalı fotoğraf makinesi gövdelerinde bulunan otomatik odaklama ve yüksek hızlı çekim gibi büyük beğeni toplayan işlevlere, hem A-yuvalı SSM (Süper Sonik Dalga Motoru) ve SAM (Akıcı Otomatik Netleme Motoru) lensler hem de yerleşik netleme motoru bulunmayan A-yuvalı lensler ile erişebilecek.

1599549470 LA EA5 2 - Sony’den Yeni Lens Adaptörü

Adaptör Alpha 7R IV veya Alpha 6600 üzerinde kullanıldığında, SSM/SAM lensler ve Sonnar T* 135mm F1.8 ZA ve Planar T* 85mm F1.4 ZA gibi yerleşik netleme motorları bulunmayan lensler ile AF/AE takip özelliğinde  11 fps’ye kadar yüksek hızda kesintisiz çekim gerçekleştirmek mümkün. Netleme düzlemi aşama algılamalı AF; geniş alan netleme aşama algılamalı AF; hem insanlar hem de hayvanlar için Gerçek Zamanlı Eye AF; Gerçek Zamanlı Takip ve AF/AE (otomatik pozlama) takip özelliklerinin tamamı destekleniyor.

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