Sony 2 Yeni Tele Objektif Duyurdu

Sony geçtiğimiz günlerde FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS telefoto zoom ve FE 600mm F4 GM OSS tele objektifi duyurdu.

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS Özellikleri:

Yerleşik sabitleme ile daha uzağa erişim 200mm telefotodan 600mm süper telefotoya çok yönlü tele-zoom yelpazesi Olağanüstü görüntü kalitesi ve AF performansıyla birlikte erişimi F9’da 840 mm’ye, F13’te 1200MM’ye kadar çıkaran Sony’nin 1.4x ve 2.0x tele dönüştürücüleriyle uyumlu Üç farklı mod ayarı ile yerleşik optik sabitleme, genişletilmiş süper telefoto odak uzaklıklarında görüntülerin net ve odaklı olmasına imkan veriyor



Tüm zoom aralığında yüksek çözünürlük ve uçtan uca netlik Renk sapmasını minimize eden yeni bir optik tasarım ile düzenlenen beş ED (Ekstra Düşük Dağılımlı) cam parça ve bir asferik parça Harika bokeh sağlayan 11 kanatlı dairesel diyafram mekanizması Sony’nin görüntülerde her türlü istenmeyen yansıma, parıldama veya gölgelenmeyi bastıran orijinal Nano AR kaplaması ile kaplandı



Hızlı, hassas ve sessiz otomatik netleme

Sony’nin dikkate değer hız ve doğrulukta netleme sağlama amacıyla lens mekanizmasını sürmek için ihtiyaç duyulan güç ve hassasiyete sahip DDSSM (Doğrudan Sürücülü SSM) netleme sistemi ile donatıldı

Gelişmiş netleme sistemi, istisnai ölçüde sessiz kullanıma izin vererek dinlenmekte olan bir kuş veya diğer bir vahşi yaşam biçimi gibi tepkileri öngörülemeyen objeleri ürkütebilecek istenmeyen gürültülerden sakınıyor

Güvenilir ve dengeli elde çekimler için dahili zoom mekanizması Lensin genel uzunluğunun zoomlama sırasında değişmemesi sayesinde lensin önü ile çekimi yapılan obje arasındaki tutarlı denge ve mesafe de korunmuş oluyor Zorlu dış koşullar ile başa çıkmak, toz ve neme karşı yüksek dayanıklılığı korumak için, sabit uzunluklu bir yapı (dahili zoom mekanizması) kullanılıyor

Hafif zoom halkası dönüşü ile hızlı zoom kullanımı

Sahada kullanım için hassas kontrol ve güvenilirlik

İyi, hassas manuel netleme kontrolü için Doğrusal Yanıtlı MF’in yer aldığı netleme halkası

Üç kişiselleştirilebilir netleme kilidi düğmesi ve bir Netleme Mesafesi Sınırlayıcı ile donatıldı

Toz ve neme dayanıklı tasarım; kir ve parmak izine dayanmak üzere flor kaplama

Sony FE 600mm F4 GM OSS Özellikleri :

Hızlı, Hassas ve Sessiz Otomatik Netleme

Yeni FE 600mm F4 GM OSS lenste, Sony’nin en son full-frame E-mount fotoğraf makinelerinin son derece gelişmiş otomatik netleme sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmak için, hızlı, hassas AF ve güvenilir obje takibi sağlayan ve lensin netleme grubuna güç veren iki XD (ekstrem dinamik) Lineer Motor bulunuyor. Hem gecikme ve dengesizliği minimize etmek hem de gürültü düzeylerini kontrol etmek üzere, özel olarak geliştirilen hareket algoritmaları ile desteklenen bu motorlar sayesinde, istisnai ölçüde hızlı, hassas ve sessiz bir otomatik netleme performansına sahip olan lensin dinamik, hızlı hareket eden sporcular veya vahşi yaşamı kolaylıkla yakalaması mümkün hale geliyor.

G Master Görüntü Kalitesi ve Bokeh

Sony’nin amiral gemisi G Master serisi lenslerin üyesi olan bu yeni büyük diyafram aralıklı süper telefoto prime lenste, yüksek görüntü kalitesi ve detay düzeyi, fotoğrafın köşelerine kadar kontrast ve çözünürlük ile korunuyor. Optik tasarımda, telefoto lenslerde yaygın olarak rastlanan tüm sapmaları etkin şekilde bastıran büyük bir XA (ekstrem asferik) ve bir ED (ekstra düşük dağılımlı) parçanın yanı sıra renk sapmalarının minimize edilmesi ve her miktarda renk akmasının bastırılmasına yardımcı olan üç flor parça da bulunuyor. Küresel biçimli sapmaların kontrolü ve hassas bokeh elde edilmesi için, Sony’nin en son bokeh simülasyon teknolojileri ve XA parçasından yararlanılıyor.

Aynı zamanda görüntülerde yüksek bokeh kalitesine katkıda bulunan 11 kanatlı dairesel diyafram mekanizmasına da sahip olan lens, fotoğraflarda her türlü istenmeyen yansıma, parıldama veya gölgelenmeyi bastırmak üzere Sony’nin orijinal Nano AR kaplaması ile kaplandı.

Sony’nin 1.4x ve 2.0x E-mount tele dönüştürücüleriyle uyumlu yeni FE 600mm F4 GM OSS, artırılmış odak uzaklıklarında olağanüstü görüntüleme performansı üretirken hızlı, hassas AF performansını da koruyor.

Hafif, Dengeli Tasarım

Sadece yaklaşık 3.040 gram ağırlığa sahip yeni süper telefoto prime lens, sınıfının en hafif üyesi olarak, kendi tarzında bir lenste bugüne kadar hiç elde edilemeyen bir düzeyde taşınabilirlik ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Övgü toplayan FE 400mm F2.8 GM OSS lensin teknolojisini baz alan yeni 600mm lensin hafif tasarımı, silindirin ön kısmında yer verilen azaltılmış sayıda parça ve üç flor parçanın kullanımıyla elde ediliyor. Magnezyum alaşım kullanımı da ağırlık ve hacmin minimize edilmesini sağlıyor.

Yeni 600mm lensin yine FE 400mm F2.8 GM OSS’den miras aldığı ön kısmı ağır olmayan lens tasarımı, dönmeye direnen eylemsizlik momentini azaltarak, elde veya tek ayak üzerinde yapılan çekimlerde, daha hızlı ve hassas planlamayı güvence altına alıyor.

Dayanıklılık, Güvenilirlik ve Kontrol

Sony’nin yeni FE 600mm F4 GM OSS lensi, spor etkinlikleri ve vahşi yaşam fotoğrafçılığının zorlu koşullarına direnmesi için dayanıklı bir magnezyum alaşım ve güçlü, hafif karbon fiber siperlik ile üretildi. Aynı zamanda toz ve neme de dayanıklı olan lensin ön parçası, kir ve parmak izine dayanabilmesi için flor ile kaplı.

Lensteki çok sayıda kontrol düğmesi arasında lens silindirinin üzerinde konumlandırılan ve arzu edildiğinde özelliklerin kontrolü için programlanabilen dört farklı noktadaki kişiselleştirilebilir netleme kilit butonu da yer alıyor. Ayrıca, her zaman anında manuel netlemeye geçmek için bir ‘Tam Zamanlı DMF’ düğmesi ve iyi, duyarlı manuel netleme için Doğrusal Yanıtlı MF’in yer aldığı bir netleme halkası da bulunuyor.

Ek olarak, yeni lenste, dinamik aksiyon için dahili optik sabitleme ve aralarında hareketli objeleri takip ederken daha kolay kadrajlamaya imkan veren gelişmiş bir algoritmaya sahip bir Mod 3 ayarının da bulunduğu üç farklı ‘Mod’ ayarı da yer alıyor. Aynı zamanda, seçilebilir ‘Ön Ayar’ ve ‘Fonksiyon’ ayarlarının yer aldığı bir fonksiyon halkası ve ø 40,5mm ND ve diğer filtre tiplerinin yanı sıra isteğe bağlı VF-DCPL1 Dairesel Polarizasyon Filtresi’ne de uygun bir filtre yuvası bulunuyor. VF-DCPL1 filtre, lense takıldığında arzulanan polarizasyonu elde etmek için döndürülebiliyor.