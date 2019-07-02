İnceleme: MSI PS63 Modern

Keşif ruhuna ve yaratıcılığa ilham vermek için Discovery Channel işbirliği ile geçtiğimiz aylarda tanıtılan “MSI PS63 Modern” notebook modelini sizler için inceledik.

4K video editleme, fotoğraf işleme, 3D modelleme, animasyon, tasarım gibi güç gerektiren uygulamalarda, profesyoneller yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak için gaming notebookları tercih ediyorlardı. MSI bu ihtiyacı düşünerek Prestige Serisi (PS) ürünlerini piyasaya çıkardı. Bu yeni seri içerisinde de en çok ilgi gören modellerden biri PS63 Modern oldu.

Dikkat çeken tasarım!

PS63 Modern, adından da anlaşılacağı gibi çok şık ve dikkat çeken bir tasarıma sahip taşınabilir bir model. Mavi elmas kesimli karbon grisi, dizüstü bilgisayarı zarif ve göz alıcı kılıyor. Tasarımın ötesinde ayrıca güçlü performansıyla da dikkat çekiyor. Daha çok içerik yaratıcıları ve iş dünyası için tasarlanan bu model kullanıcılar için keşfetme özgürlüğü sunuyor.

PS63, 15.6 inçlik IPS bir ekrana sahip. Oldukça ince çerçeveli olan bu ekran MSI Gerçek Renk Teknoloji ile kalibre edilmiş olarak geliyor. Böylece %100’e yakın sRGB renk doğruluğu garanti edilebiliyor.

Ürünün kasa dayanıklılığı da oldukça yüksek. PS63 modeli, ürün güvenilirliği ve dayanıklılık için askeri standartlarda yüksek kaliteli bir yapıya sahip. Ürünün ağırlığı 1.6 kg ve kasa kalınlığı da sadece 15.9 mm.

Hafif, taşınabilir ve yüksek performanslı…

Fotoğraf işleme ve video kurgu işleri için de kullanılabilecek bir notebook modeli olan PS63, gün boyu size yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde donanım özelliklerine sahip. 16 saate kadar pil ömrü ve Qualcomm Quick Charge 3.0 ile bu dizüstü bilgisayar yalnızca gün boyu üretkenlik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda telefonunuzu da sorunsuzca defalarca şarj etmenizi de sağlar. Güç adaptörü de oldukça küçük olan PS63’ü her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ek olarak, Quiet (Sessiz) Mark sertifikası ile gürültüleri azaltarak çok daha sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor.

Bu yeni model, en yeni 8. Nesil Intel Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q tasarımlı ekran kartı ile çoklu görev ve diğer performans gerektiren çalışmaları sorunsuzca yapabiliyor. Hem CUDA destekli uygulamalarda hızlandırma sağlarken, hem de en güncel oyunları bile yüksek detaylarda oynama imkanı sunuyor. MSI’ye özel Cooler Boost 3 teknolojisi, 2 özel fan ve 3 ısı borusu ile notebook modelini yoğun kullanımlarda bile ideal sıcaklıkta tutarak en iyi performansı göstermesini sağlar.

PS63 modelinin touchpad yüzeyi %35 genişletilmiş ve %30 daha duyarlı hale getirilmiş. Ekstra geniş dokunmatik yüzey, ipeksi pürüzsüz cam dokusu ile duyarlı ve doğru girdi sunarken, aynı zamanda çoklu parmak hareketlerini de destekler. Ayrıca, daha fazla güvenlik ortamı sunan PS63’de ek biyometrik güvenlik için bir parmak izi sensörü de bulunuyor.

Creator Center

MSI’ın yeni yazılımı “Creator Center” aktif edildiğinde öne çıkan tasarım uygulamalarının performansını geliştiriyor. Böylece çok çeşitli senaryolar ve ihtiyaçlar için kolayca ayarlanabilen sistem modları ve kaynakları ile kullanıcıya farklı seçenekler sunuyor.