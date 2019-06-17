Her Ortama Dayanıklı RICOH WG60

Ricoh WG60 su geçirmez kompakt fotoğraf makinesi, herkesin dış mekan etkinliklerinde rahat ve zahmetsiz şekilde fotoğraf çekebilmesi için tasarlanmış.

Ricoh WG60 dijital kompakt fotoğraf makinesi, kompakt ve hafif bir gövdede, suya ve darbelere karşı olağanüstü dayanıklılık sunuyor.

Bu su geçirmez dijital kompakt kamera, herkesin dış mekan etkinliklerinde rahat ve zahmetsiz şekilde fotoğraf çekebilmesi için tasarlanmıştır. Kompakt ve hafif gövdesine rağmen, WG-60, zorlu dış ortam koşullarında dijital kamera ve akıllı telefonlardan daha iyi performans gösteren temel özellikler sunar.14 metre derinliğe kadar su geçirmezdir; 1,6 metre yükseklikten düşmeye, 100 kgf’ye kadar darbeye, -10 dereceye kadar düşük sıcaklıklara karşı donmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca parlaklık seviyesi anında çekim ortamının aydınlatma seviyesine göre ayarlanabilen açık hava dostu bir LCD ekranla donatılmıştır.

Yüksek performanslı görüntü işleme motoru ve arkadan aydınlatmalı CMOS sensörüyle WG-60, baskıdaki kadar güzel görünen geniş dinamik aralıkta net fotoğraflar çeker.

Ricoh WG-60 Öne Çıkan Özellikler:

Dış Görüntü Ayarı

LCD ekranın parlaklığı, izleme kolaylığı ve gelişmiş bir çekim deneyimi için ortamın ışık koşullarındaki değişikliklere kolayca uyarlanabilir. Parlaklık, ekranın karanlık alanlarının güneş ışığında daha kolay görülmesini sağlamak için iki kademeye kadar artırılabilir veya gece fotoğrafçılığı için parlamayı azaltmak için iki kademeye kadar düşürülebilir.

25 Farklı Çekim Modu

Ricoh WG60, konu türünü otomatik olarak tanımlayan ve uygun modu seçen bir “Otomatik Resim” moduna sahiptir. Örneğin yeşil ağaçların veya mavi gökyüzünün canlı çekimleri için “Manzara Modu”, parlak ışıklı plajlar ve karlı dağlar için “Sörf ve Kar Modu”, hareket eden nesnelerin çekimi için “Spor Modu”.

Sualtı Çekim Modu

Bu mod su altı fotoğrafları için optimize edilmiş beyaz dengesini kullanır.

Flaş Kapalı / Flaş Açık

Bu modda, deklanşöre her basıldığında, fotoğraf makinesi biri flaş kapalıyken ve diğeri açıkken iki fotoğraf çeker ve sizin sadece kompozisyona konsantre olmanızı sağlar.

Kullanıcı Dostu Dijital Mikroskop Modu

Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan detayların muhteşem makro fotoğraflarını çekin. Aydınlatma, merceğin etrafına yerleştirilen altı adet LED ile sağlanır.

* Kaydedilen piksel sayısı 2M ile sınırlıdır (16: 9)

Ricoh WG-60 fotoğraf makinesi, siyah ve kırmızı renk olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicini beğenisine sunulmaktadır.

Ürüne ilişkin daha detaylı bilgi için www.nartas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.