Epson’dan Beyaz Tasarım

Inkjet baskı teknolojisinin lider savunucularından ve tanklı yazıcının yaratıcısı Epson iki yeni model daha çıkarttı. Haziran ayında satışa çıkan L3160 ve L3156 model yazıcılar, Epson’un son dönemdeki kompakt tasarım uygulamasıyla mürekkep haznesinin yine önde olduğu ve beyaz renk trendini de yakalayan ürünler.

L3160 (siyah siyah) ve L3165 (beyaz renkli); minimum baskı maliyeti, maksimum kalite, kompakt tasarım ile ofislere verimlilik ve şıklık katacak.

Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Engin Hıraoğlu; “Siyah yazıcılar her zaman popülerliğini korudu, ancak bazı kullanıcılarımız evlerine veya şık ofislerine yakışacak farklı bir seçenek istediklerini belirttiler. Biz her zaman tüketicilerimizin ihtiyaç ve isteklerini dinleyip, analiz ederek teknoloji ve tasarım geliştiren bir kurum olarak, yeni beyaz gövdeli modelimizin de trend olacağına inanıyoruz” dedi.

EcoTank serisindeki son model yazıcıların tümü (L3160, L3156), alan tasarrufu sağlayan bir tasarıma sahip. Bu modellerde mürekkep tankı ürünün yan tarafında değil, yazıcıya entegre şekilde ön kısımda bulunuyor. Bu da daha kompakt bir tasarım sağlarken aynı zamanda mürekkep seviyesi kontrolünü de kolaylaştırıyor.

Yeni L3160 ve L3165 Epson’un tüm mürekkep tanklı yazıcılarında olduğu gibi tasarruf açısından da iddialı. Yazıcılarla birlikte gelen mürekkep seti değişim gerektirmeden ortalama üç yıla varan baskı imkanı sunuyor.

Epson’un EcoTank yazıcı modellerini kullanarak mobil telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlardan kolayca baskı alabilirsiniz. Kullanıcılar, yazdırılacak belgeleri Wi-Fi ve Wi-Fi Direct ile Epson iPrint uygulaması üzerinden akıllı cihazlara gönderebilir.

Son model EcoTank yazıcıların kullanıcılara sunduğu seçenekler bunlarla sınırlı değil: L3156, Wi-Fi/Wi-Fi Direct uyumlu, beyaz, 3’ü 1 arada; L3160 ise Wi-Fi/Wi-Fi Direct uyumlu, siyah, LCD ekranlı 3’ü 1 arada yazıcıdır.