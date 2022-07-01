Fujifilm, instax mini Link 2 Akıllı Telefon Yazıcısını satışa çıkardı. Yeni cihaz, görüntü modunu zenginleştirmeye yardımcı olan özelleştirilebilir çerçeveler ve renk modları da dahil olmak üzere yaratıcılığı desteklemek için tasarlanmış yeni AR çizim modu, birçok yeni ve benzersiz özelliğiyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Kompakt, hafif ve çizgili tasarıma sahip instax mini Link 2, akıllı telefonların yanı sıra Fujifilm X-S10 aynasız dijital fotoğraf makinesiyle de uyumlu kamera entegrasyonu sağlıyor. Bir baskıyı yaklaşık 15 saniyede aktararak kesintisiz baskıyı desteklerken, tek şarj ile yaklaşık 100 instax mini baskıyı sorunsuz bir şekilde yazdırabiliyor. instax mini Link 2, özelleştirilebilir çerçeveler, renk modları ile beraber yazıcıyı “havada” çizim yapmak ve efektleri doğrudan baskıya eklemek için bir araç olarak kullanma imkanı sunan yeni instaxAiR™ gibi son teknolojiyle donatılmış bir özelliği de kullanıcılara sunuyor.

Kullanıcıları heyecanlandıran özellik: instaxAiR

instax mini Link 2’nin heyecan verici yeni özelliklerinden instaxAiR, ücretsiz indirilebilecek instax mini Link Uygulaması ile kullanıcıların baskılarına baloncuklar, çiçek yaprakları, neon boya, sprey boya veya parıltı gibi vektörel efektler eklemelerini sağlıyor. Bu özelliği deneyimleyebilmek için instax mini Link 2’nin üzerindeki özellik düğmesine basmak ve ardından yandaki LED’i havada çizime başlaması için kullanıma bağlı olarak kameraya veya herhangi bir yere doğru tutmak yeterli oluyor. Havada yapılan çizim, daha sonra uygulamanın baskı önizleme kısmında görünüyor ve sonuçtan memnun kalındığı takdirde baskı olarak da alınabiliyor. Ayrıca instaxAiR kullanıcıları, çizimin bir videosunu kaydederek bunu baskının üzerinde yer alacak yazdırılabilir bir QR kodu olarak paylaşabiliyor. QR kodu taratılarak video görüntülenebiliyor ve indirilebiliyor.

Resim modları, tasarım çerçeveleri, çıkartmalar…

instax mini Link 2 uygulaması, instax anında baskı deneyimi için seçilen resme eklenebilecek çeşitli tasarım çerçeveleri içeriyor. Kullanıcılar, daha derinlikli ve zengin renkler için instax-Rich modu ve daha orijinal bir görüntü için instax-Natural modu olmak üzere iki farklı görüntü modundan birini seçebiliyor. Akıllı telefonlardaki resimler de uygulama üzerinden eklenebilen filtrelerle veya resmin parlaklığı, kontrastı ve doygunluğu ayarlanarak geliştirilebiliyor. Ayrıca uygulama aracılığıyla kullanıcılar sekiz adede kadar fotoğrafı tek bir instax baskı kolajında birleştirebiliyor.