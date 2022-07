249 Gramlık Canavar: DJI Mini 3 Pro

DJI tarafından üretilen Mini 3 Pro, sivil insansız hava araçları ve yaratıcı kamera teknolojilerinde fark yaratıyor. Yeni drone, Türkiye Distribütörü Karfo Karacasulu tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Öne çıkan özellikleri ve farklı kitlerin Türkiye satış fiyatları da yine toplantıda açıklandı.

Hafif ve taşınabilir DJI Mini serisinin en üst düzey ürünü olan Mini 3 Pro, yenilikçi özellikleri ve kolay kullanımıyla kullanıcılarına konforu yaşatıyor. Güçlü fonksiyonları ve üst düzey kamerasının yanı sıra 250 gramdan hafif olduğu için en güvenli drone kategorisinde yer alan DJI Mini 3 Pro, 34 dakika uçuş süresi, sosyal medya için yüksek kaliteli dikey görüntüleme, 4K/60fps video, ActiveTrack ve üç yönlü engel algılama özellikleriyle drone kullanmak isteyen herkesin kaliteden ödün vermeden çekim yapmasına olanak tanıyor.

Daha hafif, daha becerikli…

Ağırlığı 249 gramın altında olan DJI Mini 3 Pro, ağırlık, güvenlik ve performans kombinasyonu ile hareket halindeki içerik oluşturucular ve uçmak isteyen yeni pilotlar için yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Drone pilotluğuna başlamak isteyen herkes için en iyi alternatif olan DJI Mini 3 Pro ile dünya çapında daha fazla insan güvenli uçuşun keyfini çıkaracak ve geniş bir görsel hikaye anlatımı dünyasına erişecek. DJI Mini 3 Pro, öncü modelleri Mavic Mini, Mini 2 ve Mini SE gibi, taşıma ve her yere götürme için aynı kompakt özelliklerini koruyor. Kompakt bir drone olmasına rağmen inanılmaz güçlü yönlere sahip olan DJI Mini 3 Pro, gelişmiş uçuş performansı, kamera sistemi, pil ömrü ve daha önce yalnızca Air ve Mavic serilerinde bulunan akıllı özellikler sayesinde, boyutundaki diğer tüm DJI dronelarından daha fazla yerleşik özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

“DJI, Mini serisinin çıkışıyla birlikte drone kullanmak isteyen herkese hitap eden bir yelpaze yarattı” diyen DJI Türkiye Yetkili Distribütörü Karfo Karacasulu’nun Eğitim ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi Erdem Aydın, “DJI Mini 3 Pro ile birlikte Mini serisinde devrim yapıldı diyebiliriz. Bugün, küçük kameralı ve oldukça hafif bu cihazın gökyüzünden yarattığı harikaları görüyoruz. DJI Mini 3 Pro, kendi segmentindeki dronelar arasında fark yaratıyor” şeklinde bilgi verdi.

Yeni tasarım

Kullanışlı ve yepyeni tasarımıyla DJI Mini 3 Pro ile imkansız görünen tüm çekimler kadraja giriyor. Çeşitli performans geliştirmeleri getiren tamamen yeni bir yapısal tasarım olan DJI Mini 3 Pro, kollar ve pervaneler, uçuş süresini arttıran daha aerodinamik uçuş için ayarlanan özellikleriyle öne çıkıyor. Bu yeni tasarım aynı zamanda drone’un önüne ileri ve geri çift görüş sensörleri monte ederek daha güvenli uçuş için algılama aralığını genişletiyor. Eksiksiz bir gimbal tasarımı, her zamankinden daha fazla kamera açısının kilidini açarak, yukarı eğimli çekimler ve dikey çekim gibi hareketlere olanak tanıyor.

Üç yönlü engel algılama sensörü

Sahip olduğu özelliklerle kullanıcıları için yüksek konfor sağlayan DJI Mini 3 Pro, Mini serisi için bir ilk olan ileri, geri ve aşağı görsel sensörlerden oluşan Üç Yönlü Engel Algılama özelliğine sahip. İleri ve aşağı sensörleri daha geniş bir görüş alanına sahip olan DJI Mini 3 Pro, daha iyi rota planlaması ve çevre bilinci için kesintisiz kapsama alanı sağlıyor. Bu sensörler ayrıca, uçuş sırasında engellerin etrafında daha güvenli bir yolu otomatik olarak algılayan ve bulan Gelişmiş Pilot Yardım Sistemleri (APAS) 4.0’ı da etkinleştiriyor. DJI Mini 3 Pro’nun sahip olduğu bu sensörler, kullanıcıların otomatik olarak güvenli bir uçuş rotası planlarken, drone’nun uçuş sırasında otomatik olarak çerçevenin merkezinde tuttuğu bir nesne seçmesine olanak tanıyan tüm FocusTrack paketini de etkinleştiriyor. Yükseltilmiş algılama sistemi sayesinde DJI Mini 3 Pro, APAS ve FocusTrack’i entegre eden Mini serisinin ilk drone’u…

Yenilenen Kamera sistemi

Tamamen geliştirilmiş bir görüntüleme sistemi getiren DJI Mini 3 Pro, 1/1.3 inç CMOS kamera sensörü, daha önce yalnızca sinemada ve bazı mikro tekli kameralarda bulunan bir yakalama teknolojisi olan çift yerel ISO’ya sahip. Ayrıca f/1.7 diyafram açıklığına sahip ve 48 MP’ye kadar görüntüler ve 4K/60 fps’ye kadar video çekiyor. Yüksek kaliteli, yüklenmesi kolay içeriğin yakalanmasına yardımcı olmak için kamera, Gerçek Dikey Çekim için 90 derece dönüyor ve böylece kaliteyi düşüren görüntü yakınlaştırma ve kırpma işlemlerine gerek olmadan dikey yönde inanılmaz fotoğraflar ve videolar oluşturuyor. En canlı ayrıntılar için HDR video kaydı, 30 fps’ye kadar kare hızlarında mevcut ve hızlı uygulama içi düzenleme için Normal bir renk profili bulunurken, D-Cinelike daha fazla düzenleme sonrası olanağı sağlıyor. 2x’e kadar dijital video yakınlaştırmaya 4K, 3x 2.7K ve 4x Full HD olarak sahip olan DJI Mini 3 Pro, özellikle düşük ışıkta ve gece çekimlerinde yardımcı olan, daha fazla görüntü ayrıntısı yakalayan 2,4 μm piksel ile gelişmiş görüntü performansı sunuyor.

Daha uzun pil ömrü ve iletim mesafesi…

DJI Mini 3 Pro, 249 gramın altında olmasına rağmen yine de uzun uçuş süresi ile geliyor. Maksimum 34 dakikalık uçuşta Mini 3 Pro, tek bir şarjla daha fazla manzara ve varış noktası yakalayabiliyor. Kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için Mini 3 Pro, DJI drone tarihinde ilk kez uzun uçuş pili seçeneği de sunuyor. Akıllı Uçuş Bataryası Plus, bu boyuttaki bir drone için benzeri görülmemiş bir yetenek olan maksimum 47 dakikalık uçuş süresi sağlıyor. Bu uzun uçuş süresiyle mükemmel bir şekilde eşleşen Mini 3 Pro, 12 km’ye kadar uzaktan 1080p canlı görüntü sunan O3 iletim sistemiyle fark yaratıyor.

Türkiye satış fiyatları:

DJI Mini 3 Pro (Kumandasız) – 17.199 TL

DJI Mini 3 Pro (Standart Kumandalı) – 19.499 TL

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) – 22.299 TL

Fly More Kit (x2 standard batarya, x1 şarj aleti, x2 pervane x1 sırt çantası) – 4.199 TL

Fly More Kit Plus (x2 plus batarya, x1 şarj aleti, x2 pervane x1 sırt çantası) – 5.599 TL