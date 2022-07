Omix Yeni Akıllı Telefon Modelleri ile Dikkat Çekiyor

OMIX, “Teknolojiyi Mixle” temalı lansman etkinliğinde merakla beklenen akıllı telefon modelleri X400, X600 ve X700 ile Robot süpürge modelleri MixBot Pro, MixBot Plus ve diğer yeni ekosistem ürünlerini görücüye çıkardı. Akıllı telefonlarıyla adından söz ettirerek yıla başlayan pazarın genç oyuncusu OMIX, üst segment teknoloji ürünlerini erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunarak pazarda fark yaratmaya devam ediyor. Singapurlu teknoloji şirketi son olarak en yeni akıllı telefonları X400, X600 ve X700 ile robot süpürge modelleri MixBot Pro, MixBot Plus ve diğer yeni ekosistem ürünlerini düzenlediği bir lansman etkinliğinde sektörle buluşturdu.

OMIX X400

“Akıllı insanların akıllı teknoloji markası” mottosuyla yola çıkan OMIX’in “Teknolojiyi Mixle” temalı etkinliğinde sahnenin ilk konuğu olan Omix X400 güçlü performans ve kusursuz kullanıcı deneyimi öne çıkıyor. 6.53 inç, HD+, 1600×720 piksel ekrana sahip Omix X400, ekranıyla akıllı telefon deneyiminizi güçlendirmek için tasarlandı. Modern çizgilere sahip cihaz, şık ve kullanım kolaylığı sağlayan tasarımıyla dikkatlerin üstünüzde olmasını sağlıyor. 3’lü yapay zekaya sahip yüksek çözünürlüklü kamerasıyla üst seviye bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunan X400, daha iyi oyun deneyimi ve daha yüksek performans için dahili 4 GB RAM ve sanal Omix 4 GB VRAM’le toplamda 8GB RAM ile geliyor. Omix X400’ün hızlı şarj özelliğini destekleyen ve kutu içinde yer alan 20W PD’lik şarj aleti kısa sürede yüksek şarj performansıyla X400’ün gücüne güç katıyor. Oyun, çocuk, güvenlik ve daha birçok kişileştirilmiş moda sahip Omix UI özelliği ise cihazın kullanıcı deneyimini daha da iyileştiriyor.

OMIX X600

Lansman etkinliğinin öne çıkan akıllı telefonlarından X600, göz alıcı tasarımı ve sonsuz ekranı ile fark yaratıyor. Gelişmiş yapay zekası ve akıllı performansı ile öne çıkan cihaz, profesyonel seviyede oyun deneyimi sunuyor. OMIX X600, 6,78 inçlik FHD+ geniş ekranı, 90 Hz yenileme hızı, 1080×2460 piksel çözünürlüğü ve 20,5:9 ekran oranıyla görsel dünya deneyiminizi üst seviyelere çıkartıyor. 4’lü yapay zekaya sahip kamerasıyla X600, yüksek çözünürlüklü 50MP sensoru ve AI 108MP çekim moduyla yüksek kalitede çekim imkanı sağlıyor. Helio G88 2Ghz 8 çekirdek CPU ve 1Ghz GPU grafik işlemcisinden güç alan X600, HyperEngine Game 2.0 teknolojisi sayesinde tüm zorlu işlemlerinizi ve kapsamlı çalışmalarınızı aynı anda yapmanız mümkün hale geliyor. OMIX X600, gün içinde şarj oranınız düşük seviyelere ulaştığında hayat kurtaran ultra güç tasarruf moduna geçerek kalan şarjınızı günlük kullanıma yetecek şekilde organize ediyor.

OMIX X700

Helio G95 2.05Ghz 8 çekirdek CPU ve Mali-G76 MC4 GPU grafik işlemcisinden güç alan X700, HyperEngine Game teknolojisi sayesinde tüm zorlu işlemlerinizi ve kapsamlı çalışmalarınızı aynı anda yapmanız için geliştirildi. 4’lü yapay zekaya sahip kamerasıyla öne çıkan cihaz, 4K çözünürlükte video kaydı ve 64MP sensörü, AI 108MP çekim moduyla yüksek kalitede çekim imkanını sağlıyor. EIS Elektronik görüntü sabitleme özelliği video çekim esnasında titremelerin önüne geçerek daha net görüntüleri ortaya çıkartıyor. Ön ve arka yüzeyinde darbe ve kırılmalara karşı dayanıklı cam malzemeyle tasarlanan X700, grafit ve beyaz renk seçeneklerine özel mat dokusuyla tutuş hissiyatını kusursuz bir hale getiriyor. Dijital platformlarda 1080p çözünürlükte yüksek kalitede dizi/film izleme olanağı sağlayan DRM L1 sertifikasına sahip X700’ün Ultra Güç Tasarrufu modu kalan şarjınızı günlük kullanıma yetecek şekilde organize ediyor.

Lazer navigasyonlu ve paspaslı iki robot süpürge

Lansmanda yeni akıllı telefonların yanı sıra tanıtılan ekosistem ürünleri arasında MixBot Plus ve MixBot Pro isimleriyle yeni robot süpürgeleri sundukları yenilikçi teknolojilerle öne çıktı. Lazer navigasyonla hızlı ve sorunsuz haritalama yapabilen OMIX robot süpürgelerdeki paspaslama özelliği sayesinde, detaylı temizlik artık mümkün hale geliyor. Her iki cihaz da OMIX’in teknolojiyi çok daha pratik hale getiren ve karmaşayı azaltan MixO platformu sayesinde daha da yüksek performans vadediyor. Yüksek emiş kapasitesi ve akıllı özellikleri sayesinde kullanıcısına tam anlamıyla bir temizlik konforu yaşatan MixBot Plus ve MixBot Pro, insan gücüne ihtiyaç duymadan en zor kirleri bile zorlanmadan ortadan kaldırıyor. MixBot Pro modelinde ise 2.700Pa olarak sunuluyor.

MixO destekli AIOT ailesi yeni ürünlerle genişliyor

Ekosistem ürünlerinin birbirleriyle konuşabildiği MixO platformu ve Robot süpürgelerin yanında OMIX’in yeni tanıttığı çok işlevli ambiyans lambası MixLight Pro, geniş ve güçlü kapsama alanı ile dikkat çeken MixWi-Fi Plus, su geçirmez özellikli MixWi-Fi Pro, sesle kontrol edilebilen MixPlug, akım koruma özellikli MixSocket Pro, oda sıcaklık sensörüne sahip MixCam Baby Pro, Hepa+ aktif karbon filtreli MixAir Desktop Pro gibi ekosistem ürünlerinin tamamı MixO uygulaması destekli olarak geliyor. Bunların yanı sıra OMIX orijinal aksesuarlarını ve MixBuds ANC Pro, MixPods Pro Bluetooth kulaklıklarını da duyurdu.