Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Electronics, geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in tanıtımını yaptı. Galaxy Z Flip, cesur ve şık tarzıyla, kendini devrim niteliğindeki teknolojilerle ifade etmeyi sevenler için tasarlandı. Türünün ilk örneği olan katlanabilir cam kullanılarak üretilen Galaxy Z Flip, katlandığında avuca sığan son derece şık ve kompakt 6,7 inçlik ekranıyla, adeta fizik kurallarını esnetiyor. İlk kez bu cihazda kullanılan “Gizli Menteşe” ve yenilikçi kullanıcı deneyimi sayesinde, Galaxy Z Flip ile içerik üretmek, paylaşmak ve izlemek çok kolay. Galaxy Z Flip, şık tasarımından esnek kullanım deneyimine kadar tüm özellikleriyle, katlanabilir mobil cihaz çağına heyecan katıyor.

Moda Teknolojiyle Buluşuyor

Galaxy Z Flip’in kompakt ve şık tasarımı, kendini teknolojiyle ifade etmeyi sevenler için yaratıldı. Galaxy Z Flip’te yer alan tüm yenilikler bu hedefe yönelik:

Cebe Sığan Şıklık – Maksimum taşınabilirlik gözetilerek tasarlanan Galaxy Z Flip, katlandığında bir cüzdan kadar küçülüyor. Böylece cebinize veya çantanıza kolayca sığıyor. Kapandığında, avuç içine sığacak şık ve kompakt bir cihaza dönüşüyor. Açıldığında ise ekran neredeyse iki katına çıkarak göz alıcı 6,7 inçlik bir ekran haline geliyor. Son derece şık renk paleti, pürüzsüz kıvrımlı kenarları ve keyifli katlanma sesiyle Galaxy Z Flip tüm bakışları üzerinizde toplayacak.

Samsung’un İlk Katlanabilir Cam Ekranı – Galaxy Z Flip, Samsung’un tescilli bükülebilir Ultra İnce Camı (UTG) sayesinde, daha önce hiçbir katlanan cihazda görülmemiş bir incelik, pürüzsüzlük, görüntü kalitesi ve his sağlayan Sonsuz Ekran özelliğine sahip. Üst tarafta ortalanmış ekran içi kamera yeri sayesinde, görüntüde kayıp ve bozulma en aza iniyor. Samsung’un ilk 21.9:9 ekran oranıyla, 21:9 sinema film oranına sahip diziler ve filmler gibi içeriklerden çok daha fazla zevk alacaksınız.

Yeni Gizli Menteşe – Galaxy Z Flip’in Gizli Menteşesi tam bir mühendislik harikası. Son derece küçük olmasına rağmen ekranın yumuşak ve kolay bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayan ikili cam mekanizmasıyla desteklendi. Galaxy Z Flip’in ekranı, aynen bir dizüstü bilgisayar gibi farklı açılarda sabitlenebiliyor. Gizli Menteşe sistemi, Samsung’un yeni süpürme teknolojisi ile de entegre edildi. Mikro kesme yöntemiyle üretilmiş naylon elyafların kullanıldığı bu teknoloji, tozu ve kiri maksimum ölçüde azaltıyor.

Katlanabilir Cihaz Deneyiminde Yeni Dönem

Galaxy Z Flip, her şeyin sürekli hareket halinde olduğu modern yaşam tarzı için tasarlandı. Artık ellerinizi kullanmadan farklı açılardan birçok şeyi yapabileceksiniz.

Ellerinizi Kullanmadan İstediğinizi Yapın – Galaxy Z Flip açık konumdayken, birçok açıda sabitlenebiliyor. Bu da selfielerinizin daha net görünmesini ve Google Duo’da etkileyici video görüşmeleri yapmanızı sağlıyor, hem de ellerinizi hiç kullanmadan.

Esnek Kullanım modu – Samsung, Galaxy Z Flip’in eşsiz katlanan tasarımına yönelik özel kullanıcı deneyimini sağlayan Esnek Kullanım modu (Flex mod) tasarımında Google ile birlikte çalıştı. Cihaz serbest dururken ekran otomatik olarak dörder inçlik iki kısma ayrılıyor ve böylece ekranın üst yarısında fotoğraf, yazı veya videolar görüntülenirken kullanıcı, ekranın alt yarısını kullanarak bu içerikleri kontrol edebiliyor. Kolaylıkla üst ekranda YouTube izlenirken alt ekranda başka videolar aranabiliyor, açıklamalar okunabiliyor veya yorum yazılabiliyor.

Yeni Kamera – Galaxy Z Flip kelimenin tam anlamıyla kendi ayakları üstünde duruyor, böylece zaman ayarlı grup fotoğrafları ve parlak gece çekimleri gibi içerikleri daha rahat yakalayabiliyorsunuz. Sosyal medya içeriklerinizi tripod kullanmadan, elleriniz serbest halde en iyi açıdan oluşturabiliyor ve sosyal medya platformları için en uygun 16:9 oranıyla kusursuz videolar kaydedebiliyorsunuz. Gece Hızlı Çekim modu ile flaş kullanmadan baş döndürücü gece videoları veya düşük ışıkta parlak gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken, cihazı açıp masaya koymak. Katlı durumdayken, cihazı açmadan arka kamerayı kullanarak tek elle hızlı bir şekilde kaliteli selfieler çekebiliyorsunuz.

Bildirimler Sizin Kontrolünüzde – Galaxy Z Flip ister kapalı, ister dik konumda, isterse açık olsun; gelen mesaj, arama ve hatırlatmaları görmek çok kolay. Cihaz kapalıyken, kapak ekranından tarih, saat ve pil durumunu kontrol edebilirsiniz. Gerçek zamanlı bildirimler alabilir, böylece cihazı açmadan aramalara kolayca cevap verebilir veya sadece gelen bildirime tıklayıp Galaxy Z Flip’i açarak, mesajlarınıza cevap yazabilirsiniz.

Çoklu Kullanım Penceresi – Çoklu Kullanım Penceresi sayesinde, aynı anda birden fazla işlem yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, çoklu kullanım çubuğunu açmak ve istediğiniz uygulamaları sürükleyip bırakmak. Üst yarıda en son moda trendlerini okurken alt yarıda beğendiğiniz kıyafetleri satın alabilirsiniz.

Galaxy Temeli ve Ekosistemi

Galaxy Z Flip, katlanabilir cihaz deneyimini Galaxy ekosistemiyle bir araya getiriyor. Galaxy serisinin amiral gemisi olmayı hak eden kamera, ekran, pil ve güvenlik performansının yanı sıra Samsung Health, Samsung Knox ve daha birçok hizmeti beraberinde getiriyor. 4K çekimler, Canlı Odak ve Süper Dengeli Çekim ile çok yönlü kamera deneyimi sunuyor. Galaxy Z Flip’te optimize edilmiş çift pil sistemi sayesinde fazla alan kaplamadan daha fazla güç sağlanıyor. Kablolu veya kablosuz hızlı şarjın yanı sıra Kablosuz Güç Paylaşımı ile Galaxy Buds, Galaxy Watch ve hatta arkadaşınızın cihazını dahi kablosuz şarj edebilirsiniz. Samsung Knox ise kullanıcıları ve cihazlarını çipten yazılıma kadar koruma altına alıyor ve aylık/çeyreklik dönemde güncellemeler alıyor. Kullanıcılar ayrıca Samsung Health ile sağlık bir yaşam için takip ve izleme yapabiliyor, SmartThings ile Samsung ve iş ortaklarının binlerce ürününe ulaşabiliyor.

Satış

Galaxy Z Flip 12 Şubat 2020 itibarıyla online siparişe açılıyor. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulacak telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise 13.499 TL.