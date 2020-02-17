Xiaomi Mi Note 10 Pro

Dünya genelinde fiyat-performans telefonlarıyla teknoloji tutkunlarının gözdesi olan Xiaomi’nin yeni amiral telefonu Mi Note 10 Pro, n11.com’da da satışa sunuldu. Beyaz, mavi ve siyah renk seçeneği, kavisli şık tasarımı ve zengin teknik özellikleriyle ilginç bir deneyim vadeden ürün, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. “Büyük hayaller kur, efsane çekimler yap” sloganıyla teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulan 108 megapiksel beşli kameraya sahip telefonu Mi Note 10 Pro, 6,47 inç 3D kavisli Amoled ekranında kullanıcısına 1080×2340 piksel çözünürlük sağlıyor.

Mi Note 10 Pro’nun 108 MP kamerası, tek fotoğrafta 4K’ya kıyasla 12 kat daha yüksek 12032×9024’ye kadar çözünürlük sunuyor. Mi Note 10 Pro’nun kamerası, 1/1,33 inç boyutunda büyük görüntü sensörü ile çoğu dijital kameradan üstündür. Daha fazla ışık ve ayrıntı yakalayarak, çektiğiniz manzaraların mükemmelliğini başarıyla yansıtır.

Duyurulduğu ilk günden itibaren satışa sunulması merakla beklenen ürün, üzerinde Qualcomm 7 serisinin en güçlü yongası Snapdragon 730G’yi barındırıyor. 157.8 x 74.2 x 9.67 mm büyüklüğündeki ve 208 gram ağırlığındaki telefon, 8 GB belleğinin yanı sıra 256 GB dahili depolama alanıyla da performansta çıtayı yükseltiyor.

Yeni hassas ekran içi parmak izi sensörü ile kilit açma hassasiyeti artırılan Note serisinin yeni üyesi, çok işlevli NFC özelliğinin yanı sıra 5260 mAh ultra yüksek kapasiteli piliyle de kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. 30 W hızlı şarj adaptörü ile kullanıcısına 65 dakika gibi kısa sürede yüzde 100 şarj imkânı veren ürün, dinamik MIUI ara yüzüyle de kullanım keyfini ikiye katlıyor.