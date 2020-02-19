Tokina’nın iyi bilinen, popüler serisi AT-X PRO, aynı tasarım, özellik ve performans olarak günümüzün yeni kameraları için atx-i ismi altında sunulmaktadır. Mevcut atx serisine eklenen ve ‘’interaktif ‘’ anlamına gelen ”i” harfi; fotoğrafçı ile lens arasındaki karşılıklı etkileşimi ifade etmektedir.

Ürüne Genel Bakış

Tokina atx-i 11-16mm f/2.8 CF, APS-C sensör DSLR kameralar için ultra geniş açılı zoom lens olarak tasarlanmıştır. Tüm zoom aralığında sabit bir maksimum f/2.8 diyafram açıklığı, düşük ışıklı ortamlarda, alan kontrolü derinliği ve kolay manuel çekim için bu lens makul bir boyut ve ağırlığa sahiptir.

Optik Performans

Ultra geniş açı zoom lens durağan ve video çekimde olağanüstü performans elde etmek, distrosiyonu azaltmak, küresel saplamalar ve astigmatizmayı yönetmek için iki asferik cam element ve iki süper düşük dispersiyon cam elementler kullanılmıştır. Tüm odak uzaklıklarında ışık yansımalarını kontrol etmek için büyük çaba harcanmıştır. Yansıma önleyici çok katmanlı kaplama, ışık geçirgenliğini artırır ve yansımaları en aza indirir, su geçirmez kaplama ön cam elemanın yüzeyini silmeyi ve temizlemeyi kolaylaştırır.

Öne Çıkan Özellikler:

* Ultra geniş 11-16mm odak uzaklığı

Manzara, iç mekan, gece manzarası ve grup çekimleri için idealdir.

* Sabit maksimum f / 2.8 diyafram açıklığı

Düşük ışıkta çekimde mükemmel performans, olağanüstü alan derinliği kontrolü ve kolay manuel yönetim.

* Mükemmel optik performans

Kenardan kenara netlik, azaltılmış dalga ve gölgelenme, mükemmel kontrast.

* İç Odak

Dereceli veya polarize filtreler ile kullanılabilir.

* Su geçirmez kaplama

Ön elemanın silinmesi ve temizliği kolaydır.

* Tek Dokunuşla Odaklı Kavrama Mekanizması

Çekim işlemine ara vermeden kolay AF / MF geçişi.

Sabit Fotoğraflar İçin…

Ultra geniş 11-16mm odak uzaklığı, f/2.8 sabit maksimum diyafram açıklığı bu lensi aşağıdaki fotoğraf türleri için vazgeçilmez bir araç haline getirir: manzara, grup fotoğrafları ve çevresel portreler, mimari (özellikle iç mekanlar) otomobil fotoğrafçılığı, sokak fotoğrafçılığı ve gece gökyüzü fotoğrafçılığı…

Video İçerik Üretimi…

Tokina atx-i 11-16mm f/2.8 CF, profesyonel olarak hem fotoğraf çekimi hem de video çekimi yapan film yapımcıları ve video içerik üreticileri için aşağıdaki avantajları sunar:

* Dar alanlar için geniş sinema açısı

* Doğal çekim – neredeyse sıfır bozulma performansı nedeniyle kaydırma yaparken görüntü bozulmaz.

* Çekim yaparken zoom’u kullanmak için sabit diyafram açıklığı

* Gimbal ile kullanım için mükemmel bir uyum sağlar.

* Sinema standartlarına uygun ideal geniş açı.

* Hafif tasarım.

* Kullanıcının, aynı lensi kullanarak farklı açılardan çekim yapmasını sağlayan zoom özellikleri.

* İç odaklanma sayesinde toplam uzunluk değişmediğinden, görüş açısı her değiştiğinde gimble kalibrasyonu yapmaya gerek yoktur.

* Pahalı sinema lenslerine kıyasla uygun fiyata ve kaliteli.