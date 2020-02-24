İnceleme: ViewSonic M1+

ViewSonic’in Harman Kardon ses sistemi, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı özelliklerine sahip yeni taşınabilir projeksiyon cihazı M1+ modelini inceledik. M1+, daha önce satışa sunulan M1 modelinin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu. M1+’nın en önemli özelliklerinin başında şüphesiz kablosuz bağlantı ve bataryası ile her yere taşınabilen bir projeksiyon cihazı olması geliyor. Eğlence teması üzerine kurgulanan bu ürün, evinizin her odasında ya da bir kamp alanında kolayca istediğiniz içerikleri izlemenizi sağlıyor. WVGA LED projeksiyon cihazı olan M1+, 30.000 saatin üzerinde çalışma ömrüne sahip. Ağırlığı 1 kg’dan hafif olan cihazın akıllı standı aynı zamanda lens kapağı işlevi de görüyor. Bu kapak açıldığında projeksiyon cihazı da otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Akıllı stand sayesinde cihazın yerleşimi çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. İstenirse yukarı doğru çevrilerek tavana da yansıtılabiliyor. Cihazda yer alan Göz Koruma güvenlik önlemi de dikkat çekiyor. Lensin çok yakınında bir cisim tespit edildiği zaman projeksiyon ışını otomatik olarak kapatılıyor ki bu özellik çocukların güvenliği açısından çok iyi düşünülmüş.

Gelişmiş bağlantı seçenekleri…

Kısa bir yansıtma mesafesine sahip olacak şekilde tasarlanan M1+, 2,6 metre mesafeden 100” boyutunda görüntü oluşturabiliyor. Cihaz böylece küçük alanlarda büyük görüntü sunmak isteyenler için ideal bir tercih oluyor.

Harman Kardon Bluetooth hoparlörler, çoklu ortam içeriği için canlı, net ve yüksek bir ses kalitesi sağlıyor. Dahili Wi-Fi bağlantısı, en sevdiğiniz içerik sağlayıcılardan yayın akışı yapmanızı sağlayarak M1+’ı video ve diğer çoklu ortam içeriğini paylaşma ve görüntülemeye yönelik uygun bir seçenek haline getiriyor. M1+’ın çok yönlü bağlantı seçenekleri MicroSD kart yuvası, USB Type-A ve USB Type-C bağlantıları içeriyor.

Projeksiyon cihazınızdan telefon ekranınızı da yansıtmak çok kolay. M1+ projeksiyon cihazını akıllı cihazınıza (iOS veya Android) kablosuz şekilde bağlayarak büyük ekran keyfini yaşayabilirsiniz. Aynı Wi-Fi ağında olunca iPhone telefon ekranını cihazdan yansıtmamız sadece birkaç saniyemizi aldı.

Otomatik Keystone

Özellikle fotoğraf sunumu yaparken çarpık bir ekran görüntüsü hem fotoğrafçıyı hem de izleyenleri oldukça rahatsız eder. Bazı projeksiyon cihazlarında bu çarpıklığı düzeltmek çok kolay olmayabilir. M1+, her açıdan görüntüleri otomatik olarak düzelten keystone özelliği ile baktığınız her yerden gayet düzgün bir şekilde görüntüleri orantılı olarak yansıtıyor.

Cihazın bataryası en fazla 6 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor. Tabi bu ışık şiddeti ve diğer ayarlarla oynayarak sağlanabilecek en yüksek süre… Ortalama 3 saatlik bir kullanım ömrü çok daha gerçekçi diyebiliriz. Tabi batarya ile kullanıldığında güç kabloları ile uğraşmak ve elektrik prizi arama derdiniz de sona eriyor.

Kompakt ve Taşınabilir

M1+, avucunuza rahatça sığan çok kompakt bir boyutta… Ağırlığı ise yaklaşık 750 gram. M1+, HDMI ve USB Type-C dahil çok yönlü bir dizi bağlantıya sahip. Ayrıca USB ve microSD sürücüleriyle de direkt bağlantı yapıp fotoğraf ve film gösterimini kolayca yapmak mümkün. Cihaz içerisindeki 16GB dahili hafıza da en sık seyrettiğiniz içerikleri cihaza yüklemenize imkan sağlıyor.

ViewSonic SuperColor teknolojisi renk doğruluğu konusunda da farkını ortaya koyuyor. Geniş bir yelpazede detaylı renk tonları sağlanıyor.

Sonuç olarak ViewSonic M1+, herkesin tercih edeceği bir projeksiyon cihazı olmayabilir. Öncelikle sunduğu çözünürlük (WVGA – 854×480) ve parlaklık (300 Lümen) değeri bazılarına biraz düşük gelebilir. Bu yüzden kullanım yerinin ve kullanım amacının iyi belirlenmesi gerekiyor. Ancak zaten cihazın hedef kitlesi, yüksek çözünürlükle çok büyük alanlarda sunum yapmak isteyenler değil. M1+, biraz daha kapalı ortamlarda, taşınabilir, pilli, kablosuz ve eğlenceli bir ürün arayan kullanıcılar için çok ideal bir projeksiyon cihazı.