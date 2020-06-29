ViewSonic M2 Taşınabilir LED Projeksiyon

Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra dahili premium çift Harman Kardon hoparlörü ile ViewSonic M2 hafif bir taşınabilir projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en önemli görüntüleme çözüm sağlayıcılarından ViewSonic, 1080p çözünürlüğe sahip M2 Ultra Slim SMART LED projeksiyon cihazını duyurdu. Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerinin yanı sıra dahili premium çift Harman Kardon hoparlörü ile ViewSonic M2 hafif bir taşınabilir projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor. Gerek ev kullanıcısı gerekse iş hayatı için farklı özellikleri ile birlikte gelen M2, hareket halindeki iş seyahatinde olanlar ve multimedya içeriğini paylaşmak için güçlü ancak kompakt bir cihaza ihtiyaç duyanlar için ideal bir üründür. Özellikle birçoklarımızın evden çalıştığı bugünlerde dizüstü bilgisayarlara bağlanarak 60” boyutunda 2. bir ekran olarak da kullanılabilmesi ve hafif yapısı ve şık tasarımı sayesinde hem ev hem de ofis kullanıcılarının işini kolaylaştırması planlanıyor.

ViewSonic M2 taşınabilir LED projektör, kullanıcıların ekranlarını bir mobil cihazdan projektör aracılığıyla kolayca paylaşmalarını sağlayan kablosuz, ekran yansıtma özelliğine sahiptir. M2 ayrıca sinema kalitesinde renk üretimi için özel Cinema SuperColor + teknolojisi, Rec.709 renk kapsama oranı ve HDR içerik desteği ile birlikte geliyor ve 3D olarak 3 boyutlu içeriklerinizle de rahatça kullanılabilir.

ViewSonic Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Bölge Yöneticisi Hasan Koçyiğit, “Taşınabilir projeksiyon pazarı büyümeye devam ettikçe ve teknolojiler geliştikçe ViewSonic, şık tasarım ve kompakt boyutlarıyla taşınabilir M2 projeksiyon cihazını geliştirdi” dedi. “1080p çözünürlük, 1.200 LED lümen, PC’siz işlevsellik ile M2, hareket halindeyken seyahat eden toplantı alanlarında kullanım için yeterince çok yönlüdür. Özellikle evden çalıştığımız bu günlerde gün boyunca iş hayatımızda Full HD sunumlar için kullanılabilir, ardından akşamları en sevdiğiniz şovları izlemek ve eğlencenin merkezi olarak da kullanılabilir. ” şeklinde yorumlarını iletti.

M2 SMART LED Projeksiyon Cihazı öne çıkan özellikleri: