Canon’un Uygun Fiyatlı DSLR modeli EOS 2000D

Yaz sıcaklarının etkisini hissettirmeye başladığı bu aylarda korona virüsün etkisinin de devam etmesiyle birlikte maceracı ruhunu dizginlemek istemeyenler çözümü doğada buldu. Ülkemizin her bölgesinde bulunan doğal güzellikler bu yıl, hiç olmadığı kadar talep görüyor. Canon, EOS 2000D ürünü ile doğada geçirdiği dakikaları ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçıların yardımına koşuyor. DIGIC 4 Plus işlemci sayesinde 24.1 megapiksel fotoğraflardan saniyede 3 kare çekerek hızını gösteren EOS 2000D, 100-6.400 ISO değerine kadar da çıkılabiliyor. Ayrıca, ekstra bir seçenekle ISO değeri 12.800’e kadar artırılarak düşük ışığın olduğu ortamlarda yüksek görüntü kalitesi yakalama fırsatı sunuyor. EOS 2000D, akıllı telefonların sensörlerinden kat ve kat büyük boyuta sahip APS-C sensörü sayesinde amatör fotoğrafçılar için uygun fiyatlı DSLR modellerinden biri oluyor.

EOS 2000D’nin wifi özelliği ve NFC desteği ile hikayelerinizi hızlıca aktarın

Son derece hafif olan gövdesi ile profesyonel fotoğraf makinelerine alışma sürecinde büyük kolaylık sunan EOS 2000D, wifi özelliği sayesinde kullanıcılarına çekilen görüntülerin telefondan izlenebilme, kamerayı akıllı telefon üzerinden kontrol edebilme ve çekilen fotoğrafların anında sosyal medya üzerinden paylaşılabilme imkanları sunuyor. EOS 2000D, NFC desteği ile de aynı zamanda yakın alan iletişim teknolojisi de sunuyor.

Canon EOS 2000D Özellikleri:

24 megapiksel çözünürlük

APS-C 1.6x CMOS sensor

Saniyede 3 kare çekim hızı

ISO hassasiyeti 100-6400 (ISO 12.800)

Wifi bağlantısı

NFC Desteği

Full HD 1080p 30fps video çekimi

Akıllı otomatik çekim modu

Yaratıcı filtreler

3’’ sabit 920.000 noktalı LCD Ekran

Canon EOS 2000D + Canon EF 18-55m DC Lens tavsiye edilen satış rakamı: 2.899 TL