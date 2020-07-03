Olympus yeni objektif haritasını duyurdu

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Olympus, 2020 yılı içerisinde çıkarmayı planladığı yeni objektiflerin yol haritasını da açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde Olympus’un fotoğrafçılık piyasasından çekileceği ile ilgili yanlış haberlerin dolaşmaya başlamasından sonra resmi bir açıklama yapılmıştı. Bu resmi açıklamayı sizlerle paylaşmıştık. Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

oly150 400 - Olympus yeni objektif haritasını duyurdu

Olympus, yeni bir gelişme olarak 2020 yılı içerisinde çıkarmayı planladığı yeni objektiflerin yol haritasını da açıkladı. Açıklamaya göre, 2020 kış döneminde M.Zuiko Digital ED 150-400mm f/4.5 TC1.25x IS PRO’nun özellikleri ve görselleri yayınlandı. Bu lensle aynı zaman diliminde Olympus E-M1X modeline AF sisteminde bazı eklentiler getirecek yeni firmware de yayınlanacak. Bunlara ek olarak yeni yol haritasında iki yeni M.Zuiko Pro lens (8-25mm f/4.0 Pro ve detayı belirtilmemiş makro lens) daha duyurulması planlanıyor.

oly150 400 2 - Olympus yeni objektif haritasını duyurdu

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