Olympus yeni objektif haritasını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Olympus’un fotoğrafçılık piyasasından çekileceği ile ilgili yanlış haberlerin dolaşmaya başlamasından sonra resmi bir açıklama yapılmıştı. Bu resmi açıklamayı sizlerle paylaşmıştık. Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Olympus, yeni bir gelişme olarak 2020 yılı içerisinde çıkarmayı planladığı yeni objektiflerin yol haritasını da açıkladı. Açıklamaya göre, 2020 kış döneminde M.Zuiko Digital ED 150-400mm f/4.5 TC1.25x IS PRO’nun özellikleri ve görselleri yayınlandı. Bu lensle aynı zaman diliminde Olympus E-M1X modeline AF sisteminde bazı eklentiler getirecek yeni firmware de yayınlanacak. Bunlara ek olarak yeni yol haritasında iki yeni M.Zuiko Pro lens (8-25mm f/4.0 Pro ve detayı belirtilmemiş makro lens) daha duyurulması planlanıyor.