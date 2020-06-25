Olympus Görüntüleme İşini Devrediyor

Olympus, görüntüleme bölümünün Japan Industrial Partners Inc.'e (JIP) aktarılması ile ilgili bir mutabakat zaptının imzalanması hakkında bir açıklama yaptı.

Olympus, görüntüleme bölümünün Japan Industrial Partners Inc.’e (JIP) aktarılması ile ilgili bir mutabakat zaptının imzalanması hakkında bir açıklama yaptı.

Olympus, görüntüleme işini JIP’e devrederek fotoğrafçılık alanında daha kurumsal, kompakt, verimli ve hızlı bir iş modeline geçileceğini ve sürdürülebilir bir işleyişin kullanıcılara da kayma değer katacağını açıkladı. Anlaşmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Olympus, Fotoğraf Makineleri Bölümünü (Görüntüleme Bölümü) Japon, “JIP – Japan Industrial Partners” Yatırım Fonu’na devretmek üzere görüşmelere başlamıştır. Olympus Fotoğraf Makinesi bölümü Ar-Ge, Servis bölümleri ile Fabrikaları ve çalışanları dahil olmak üzere tüm çalışanlarının devredilmesi içeren görüşmelerin, 2020 yılı sonuna kadar sonuçlanması beklenmektedir.

Başta Sony Vaio olmak üzere birçok markanın sahibi olan JIP yatırım fonu, Japonya ve Amerika’daki pazar payını Avrupa’ya da yaymak için çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Olympus olarak biz de bu büyümenin önemli bir parçası olmaktan mutluluk duymaktayız.

JIP Yatırım Fonu’nun yapacağı yatırımlar ve geliştirmeler ile 100 seneden fazladır fotoğraf sektörünün vazgeçilmez bir markası olan Olympus’u, bir start-up firması esnekliğine kavuşturarak, yepyeni bir çağa taşıyacağına ve markanın gelişen teknolojilere ve akımlara daha çabuk şekilde adapte olacağına inanıyoruz.

Fotoğraf sektöründeki pazar şartlarının zorlaştığı bu dönemde, JIP Yatırım Fonun’nun Olympus markasına göstermiş olduğu güven, tüm Olympus ailesi için hayırlı olmasını dilerken, 2020 yılı içinde yeni makine ve lenslerimiz açıklanmaya devam edecektir.”