Canon Yeni Nesil Hikaye Anlatıcıları Arıyor

Canon, yeni yarışması #FreeYourStory ile fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanan tüm gençleri keşfetmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor.

Canon, uzun yıllardır gerçekleştirdiği projelerle fotoğrafçılığa ilgi duyan sayısız kişiye ilham veriyor. Canon, yeni yarışması #FreeYourStory ile bu defa, fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanan tüm gençleri keşfetmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle, kendilerini yakaladıkları rastlantısal ve doğal anlar ile ifade eden Z ve Y jenerasyonları için düzenlenen yarışma ile Canon, başarılı yarışmacılara çok değerli ödüller sunuyor.

Günümüzde her gün milyonlarca fotoğraf ve video, sosyal medya kanalları aracılığıyla dünyanın her noktasına ulaşıyor. Dijital etkileşim hayatlarının bir parçası olan Y ve Z kuşağı, zamanlarını ayırarak ve yaratıcılıklarını kullanarak düzenli olarak sosyal profillerini güncelliyorlar. Bu kesimin %60’ı bir dijital fotoğraf makinesine sahipken %45’i kendisini “enstantane fotoğrafçı” olarak tanımlıyor. Birçok fotoğraf sever genç günümüzde, spontane anıları yakalayıp paylaşarak, fotoğrafçılığın gücü aracılığıyla yaratıcı bakış açılarını arkadaşları ve aileleri ile paylaşıyor.

Bu kapsamda Canon, klasik hikaye anlatıcılığının sınırlarınızı zorlayan genç fotoğrafçıları desteklemek adına #FreeYourStory (Hikayeni Özgür Kıl) yarışmasını hayata geçiriyor. Katılımı ücretsiz olan bu yarışmanın kazananları bir EOS M200 ve Canon Zoemini S dahil çeşitli Canon ekipmanlarını kazanma şansına sahip oluyor. Bu ödüllerin yanı sıra, birincilik ödülüne layık görülecek iki kişi, bir Canon profesyonelinin eğitim vereceği benzersiz bir ustalık sınıfına katılım hakkı elde ediyor. Birebir ya da sanal olarak yürütülmesi planlanan bu ustalık sınıfı eğitiminde katılımcıya ideal görüntünün nasıl oluşturulup yakalanacağı hakkında bilgi eğitim verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte yeni fotoğraf makinelerinin sahip olduğu teknik özellikler hakkında detaylı bilgiler de eğitimde yer alıyor. Yarışmada ikinci sırayı paylaşacak olan otuz kişi ise Canon ekipmanı kazanma şansına sahip oluyor.

Yarışmaya gönderilen adaylıklar, ünlü bir influencer ve film yapımcısı olan Michael Gray gibi bağımsız profesyoneller ve Wanda Martin ile Ulla Lohmann gibi Canon elçilerinin olduğu bir jüri heyeti tarafından değerlendiriliyor.

Yarışma kapsamında gönderilen görseller, hikaye anlatımında yaratıcılık, etki ve görselin gücü esasına göre ve katılımcının genel meydan okuma temasını/temalarını ne kadar iyi kavradığına göre değerlendirilecek;

Ayna Selfie’si – Ayna Selfie’si sosyal medyada popülerlik kazanmış, fotoğrafçılıkta en eski ve en sevilen otoportre tarzlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu temada katılımcılar, en yeni giyim trendlerinden arkadaşlarıyla mutlu bir anıya kadar istedikleri her şeyi gösterme becerilerini sergileyerek kalabalıktan sıyrılmaya ve kendilerini ön plana çıkartmaya davet ediliyor.

Yaratıcı Perspektifler – Bu temada kullanıcılardan konuların güneşe dokunabileceği, arkadaşlarını avuçlarının arasında taşıyabileceği ve Pisa Kulesi’ne yaslanabileceği yeni bir dünya yaratmak için optik illüzyonlarla gerçekliğin çarpıtılması bekleniyor. Katılımcılar, lenslerini aracılığıyla akıllıca hileler ve beceriler kullanarak yeni gerçeklikler yaratabiliyorlar.

Jüri heyeti, bu iki meydan okuma kategorisiyle ilgili oluşturulan görselleri karşılaştırarak, kendini tipik sosyal medya klişelerinden ayrıştıran ve farklı bir bakış açısını paylaşan fotoğraf ve videoları seçecek. İlham almak isteyenler için Canon’un özel #FreeYourStory web merkezi’nde amatörlerden fotoğrafçılık meraklılarına kadar her seviyeden iddialı fotoğrafçı için ipuçları ve püf noktaları, faydalı makaleler ve önerilen ürünler dahil çeşitli ilgi çekici içerikler yer alıyor.

Canon’un #FreeYourStory yarışmasına katılmak için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.canon.com.tr/campaigns/free-your-story/

Katılım için son tarih: 21 Eylül 2020.