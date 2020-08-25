BenQ Android Tabanlı Smart Projektörler

BenQ, büyüyen BYOD trendinde iş iletişimini kolaylaştırarak görsel ekranların potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan Smart Projektörlerini Türkiye’de satışa çıkardı. Özellikle işletmelerin kullanımı için geliştirilen bu yeni ürünler, verimliliği ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için profesyonel kablosuz sunumlardan video konferans çözümlerine, cihaz uyum çeşitliliğinden USB portundan dosyaların doğrudan okunmasına kadar modern toplantı odalarındaki birçok ihtiyacı karşılar.

Sezgisel, kullanıcı dostu bir işletim sistemi ile donatılan İşletmeler için BenQ Akıllı Projektörler, toplantı odasında üretkenliği artırmanın yanı sıra Over-the-Air (OTA) aracılığıyla aygıt yazılımının zahmetsizce yükseltilmesi için önceden yararlı iş uygulamaları ile yüklenmiştir. Birden fazla platform ve cihaz arasında kolay kablosuz aynalamaya ek olarak, Blizz aracılığıyla video konferans yapmak, Firefox tarayıcısını kullanmak, WPS Office aracılığıyla işbirliği içinde belgeler oluşturmak veya TeamViewer’dan cihazları uzaktan kontrol etmek mümkündür.

Sırasıyla Full HD, WXGA’dan XGA’ya çözünürlüklere sahip standart atış modelleri EH600, EW600 ve EX600’ün yanı sıra, kısa mesafeli modeller EX800ST ve EW800ST toplantı odasında daha fazla alan bırakır. Smart projektörler ayrıca; X-SignYayın Sistemi, Hesap Yönetim Sistemi (AMS) ve Cihaz Yönetim Sistemi (DMS) dahil daha kapsamlı yönetim uygulamaları sağlar. Kullanıcılar kişiselleştirilmiş dosyalarına AMS aracılığıyla bulut üzerinden erişebilirken, BT yöneticileri birden çok hesabı ve cihazı tek seferde kolayca yönetebilir veya herhangi bir toplantı odasının projeksiyon ekranlarına anlık mesajlar gönderebilir.

BenQ, işletmeler için Smart Projektörlerin çalışanların fikirlerini paylaşma ve verimli bir şekilde işbirliği yapma yetkisine sahip olduğu bir ortam yaratacağını ve ayrıca BYOD eğiliminin büyümesiyle üretkenliği artırmaya yardımcı olacağını umuyor.