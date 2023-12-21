ASUS, ilk ProArt bilgisayar kasasını duyurdu

ASUS, olağanüstü soğutma özellikleriyle donatılmış ProArt PA602 kasayı duyurdu. Bu yeni model ayrıca ileride sayısı genişleyecek ProArt kasa serisinin ilk üyesi. Maksimum hava akışı için tasarlanan ön panel, arka tarafta bir adet 140 mm fan, ön tarafta iki adet 200 mm fan ve 420 mm radyatör desteğiyle bu yeni kasa üst düzey termal performans veriyor. ProArt PA602 yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların sistem toplama deneyimini de sadeleştirmek için tasarlandı. Bunun yanı sıra otomatik toz algılama özelliği, ön giriş paneline entegre PWM kontrolü, güç düğmesi mandalı ve kolay erişilebilen zengin USB bağlantı noktası seçenekleriyle de her gün rahat kullanım sunuyor. Tüm bu özellikler içerik üreticileri ve tasarımcıların stüdyolarına, setlerine veya çalışma alanlarına kolayca uyum sağlayan zarif ve minimalist bir stil içinde sunuluyor.

İnanılmaz soğutma performansı

ProArt PA602 kasa oyunculara kapsamlı soğutma ve sorunsuz kullanım sunuyor. Kasanın soğutma özellikleri öncelikle açık ızgara biçimli ön panelde başlıyor. Bu kısımda %45 gözenekli 15,5 mm genişliğinde havalandırma açıklıkları ve iki adet yerleşik 200 mm ProArt ön fan bulunuyor. Bunlar kasanın içine kesintisiz bir şekilde hava akışı sağlıyor. Bu fanlar standart 120 mm veya 140 mm kasa fanlarından çok daha kalın olduğundan, benzer miktarda havayı çok daha sessiz bir şekilde iletebiliyor. Bu da kullanıcılara mükemmel bir gürültü ve performans dengesi sunuyor. Bu sağlam ve geniş kanatlı fanlar 38 mm kalınlığında ve PWM kontrolü ile 300-1000 rpm arasında çalışabiliyorlar. Böylece etkileyici bir sessizlikte çalışırken son derece yüksek hava akışı sağlayabiliyorlar. Fanların hava akışı 190,2 CFM seviyesine kadar çıkıyor. Bu da tipik 200 mm sistem fanlarının neredeyse iki katı. ProArt PA602 kasanın arka tarafındaki yerleşik 140 mm fan ise sıcaklığı uzaklaştırmaya yardımcı oluyor. Sıcaklıklar izin verdiği sürece bu fan tamamen durarak sistemin sessiz çalışmasını sağlıyor.

Kasanın içindeki çift hava yansıtıcı soğutucu havanın en çok ihtiyaç duyulan noktalara iletilmesine yardımcı oluyor. Anakart yuvasının ön kenarında uzanan panel, hava akışını anakartın üst kenarına iletiyor ve türbülansı azaltıyor. Bu da işlemci ve güç dağıtım devreleri için harika soğutma sağlıyor. Güç kaynağı korumasının açılı ön kenarı da hava akışını ekran kartına yönlendiriyor.

ProArt PA602 ile içerik yöneticileri için kolay sistem toplama

ProArt PA602 kasa bilgisayar toplama sürecini sadeleştirmek için sınırları aşıyor. Öncelikle bu kasada büyük bileşenler için bile geniş alan bulunuyor. Bu kasa en fazla 30,48 cm uzunluğunda ve 27,68 cm genişliğinde anakartlara yer verebiliyor. Kullanıcılar yüksek kule gibi bir işlemci soğutucusu kullanmak istediğinde PA602’nin 190 mm maksimum CPU soğutucu yüksekliği sayesinde piyasadan istediği modeli tercih edebiliyor. Sıvı soğutma düşünenler için de üst taraftaki radyatör gerçekten üst düzey soğutma için 420 mm’ye kadar radyatörlere destek veriyor.

Bitmiş projeler, yüksek çözünürlüklü materyaller ve büyük veri setleri çok geniş depolama alanı gerektirir. ProArt Pa602’nin geniş iç hacmi kullanıcılara çok sayıda sürücü eklemeleri için birçok olanak veriyor. Sekiz adede kadar 2,5 inç SSD desteği veren bu kasa sayesinde kullanıcılar geniş ve hızlı bir depolama dizisini çabucak kurabiliyor. Kasada ayrıca 3,5 inç sabit sürücülere uyumlu dört adet sürücü yuvası da bulunuyor.

Ön panel giriş çıkışlarını anakarta bağlamayı kolaylaştırmak için önemli işlevler tek bir başlıkta birleştirildi. Son olarak ProArt PA602 kasa, sistem toplarken veya sisteme bakım yaparken alet gereksinimini minimum seviyeye indiriyor. Her iki yan panel de tek tuşla açılabiliyor. PA602 ayrıca ekran kartları gibi PCIe eklenti kartlarını tornavida kullanmadan takmayı sağlayan ASUS patentli mekanizmayı ilk kullanan model.

Günlük kolaylıklar

ProArt PA602 kasa sistem toplama sürecini, kullanıcıların bilgisayarlarıyla günlük deneyimini sadeleştiren ince düşünülmüş dokunuşlarla kolaylaştırıyor. İçerik üreticileri genellikle iş istasyonlarına birçok farklı çevre birimi ve harici depolama cihazı bağlamaya ihtiyaç duyduğundan ön giriş çıkış panelinde çok sayıda USB bağlantı noktası bulunuyor. Listenin en üst sırasında hızlı bir USB 20 Gbps Type-C® bağlantı noktası yer alıyor. Bu kasadan en iyi şekilde yararlanmak için buna uyumlu bir anakart kullanılması öneriliyor. İki adet USB 5 Gbps Type-A ve iki adet USB 2.0 girişi de kullanıcılara diğer cihazlar için çok sayıda seçenek veriyor.

Güç düğmesine yanlışlıkla basılması nedeniyle projelerin gecikmesine engel olmak için ProArt PA602’de güç düğmesinin üzerinde fiziksel bir mandal yer alıyor. Bu basit mekanizma güç düğmesine yanlışlıkla basılmasını önlüyor.

Kasanın içinde toz birikmesine engel olmak için ProArt PA602 modelinin ön, üst ve alt panellerinde çıkarılabilir toz filtreleri kullanılıyor. PA602 ayrıca ön filtrede ne kadar toz, mikro fiber ve parçacık biriktiğini otomatik olarak tespit eden özel bir sisteme sahip. Filtrenin temizlenme zamanı geldiğinde kasanın yanında bir LED ışık yanıyor.

Özenli tasarım

Net hatlar ve hoş bir simetriye sahip minimalist tasarımıyla ProArt PA602, her yere uyum sağlayan bir estetik taşıyor. Temperlenmiş camdan üretilen yan panel sistemdeki donanımları yakından görme imkanı verirken filmli yapısı sayesinde dikkat dağıtmaya da engel oluyor. Böylece kullanıcılar işlerine rahatça odaklanabiliyor. ProArt PA602 kasayı; ASUS ProArt anakartlarla, ProArt LC 420 AIO sıvı soğutucuyla ve ProArt ekran kartları gibi diğer ProArt bileşenleriyle kullanıp sistemde uyumlu bir görünüm elde edilebiliyor.

ProArt PA602 ürün sayfası: https://www.asus.com/tr/motherboards-components/gaming-cases/proart/proart-pa602/