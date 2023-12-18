Huawei yeni akıllı ofis ve ses ürünlerini tanıttı

HUAWEI, ‘Fashion Forward’ konsepti çerçevesinde sunduğu giyilebilir ürün serisinin yeni modellerini, Dubai’de gerçekleştirdiği ‘Güzelliğin Yaradılışı’ temalı bir etkinlikte tanıttı.

HUAWEI, ‘Güzelliğin Yaradılışı’ temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, iş yaşamında yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanan ve farklı ofis görevlerini yüksek performansla gerçekleştiren HUAWEI MatePad Pro 13.2’’ ürününü pazara sunduğunu duyurdu. 5,5 mm kalınlığında ve 580 gram ağırlığındaki tablet, geniş bir esnek OLED esnek ekrana sahip. 3,4 mm’lik çerçeveleriyle %94’lük ekran-gövde oranına sahip olan ürün aynı zamanda, şimdiye kadar üretilmiş en ince, en dar çerçeveli ve en yüksek ekran-gövde oranına sahip tablet olma özelliğine sahip. Ek olarak, MatePad’in Renk Yakalama özelliği, kullanıcıların başka bir uygulamadan bir renk seçmesini ve doğrudan kullanmasını sağlıyor.

HUAWEI X-True Display ve HUAWEI SOUND teknolojileriyle desteklenen tablette, üst düzey görsel ve işitsel deneyim ön plana çıkıyor. HUAWEI M-Pencil (3. nesil) kalem ve HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye de bu deneyimi ve yaratıcı çalışmaları destekliyor. M-Pencil (3. nesil), NearLink teknolojisi ile tablete hızla bağlanıyor. 10.000’den fazla basınç algılama seviyesini destekleyen ürün, yüksek bir dokunuş duyarlılığına sahip. NearLink’in düşük gecikme süresi, güçlü parazit önleme, doğru konumlandırma, yüksek verim, eşzamanlılık ve güvenilirlik özellikleri, M-Pencil’ın üstün performansına katkıda bulunuyor. Yeni HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye ise gerektiğinde çıkarılabiliyor ve içerdiği tam alanlı dokunmatik yüzeyle, tabletin bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlıyor.

Sanatın teknolojiyle buluştuğu nokta

HUAWEI FreeClip, HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition ve HUAWEI MateBook D16 da etkinlik kapsamında tanıtılan ürünler arasındaydı.

HUAWEI FreeClip, hareket halindeyken konfırlu bir dinleme deneyimi sağlayan C-köprüsü tasarıma sahip. Cihaz, 10.000’den fazla küresel insan kulağı verisi, mikron düzeyinde ergonomik işçilik ve 25.000’den fazla güvenilirlik testi eşliğinde tasarlandı. C-köprüsü tasarımı, kulaklıklar için hem klips hem de konektör işlevi görerek, kullanım konforunu ve performansı artırıyor.

FreeClip, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 36 saate kadar dinlemeyi destekliyor. FreeClip ayrıca, kullanıcının sağ-sol kulak tanımlamasını otomatik yaparken, Yapay zeka destekli ‘Crystal-Clear’ aramaları ve çift cihaz bağlantısını da destekliyor. Bu özellikleri ve tasarımıyla şık bir aksesuar olarak da konumlanan ürün, sık seyahat edenler ve fitness meraklıları için ideal bir seçenek.

HUAWEI’in MatePad Air PaperMatte Edition tableti, 2800×1840 çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Ürün, PaperMatte Ekranı ile kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi ve kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.

HUAWEI MateBook D16, 16 inç Eye Comfort ve FullView Ekranı ile geniş bir ekran alanı sunarken, ana akım 15,6 inç dizüstü bilgisayarla aynı ağırlığa sahip. Cihazın 13. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi, yüksek performans gerektiren çoklu görevlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

HUAWEI, 5 Ocak 2024’te başlayacak GoPaint Worldwide Creating Activity etkinliğini de duyurdu. Bu etkinlik, yaratıcı dijital içerik üreticilerine çalışmalarını sergilemeleri için küresel bir platform sağlayarak, toplumun her kesimini yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için teşvik ediyor. Daha fazla bilgi için HUAWEI’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.