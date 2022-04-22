Epson Projeksiyon Cihazları Nar Teknoloji’de…

Advertorial

Fotoğraf sektöründe saygın bir yeri olan Nar Teknoloji, Epson projeksiyon cihazları, yazıcılar ve sarf malzemelerinin de “Türkiye Yetkili Satıcısı” olarak ürün portföyünü günden güne güçlendirmeye devam ediyor.

Dünyanın lider projeksiyon firmalarından biri olan Epson, geliştirdiği farklı ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak tasarladığı farklı kullanım alanları bulunan projeksiyon cihazları da Nar Teknoloji tarafından satışa sunuldu. Biz de bu yeni iki projeksiyon cihazını kısaca incelemeye çalıştık. Ürünlerden biri Epson EH-LS500B / EH-LS500W Android TV Edition ve diğeri ise Epson EF-12 akıllı mini lazer projeksiyon cihazı.

Epson EH-LS500B Android TV Edition

Şık ve uygun maliyetli bu 4K PRO-UHD projeksiyon ile 4K içerikleri izleyebilir, 65”-130” boyutunda gayet büyük bir görüntü alanı oluşturabilirsiniz. Her şeyden önemlisi bu ultra kısa mesafeli projeksiyon cihazını görüntü alanına oldukça yakın bir yere yerleştirebilirsiniz. Böylece evinizin görünümünden ödün vermeden büyük boyutlu içerik izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Cihaz, Epson EH-LS500B Android TV Edition ve EH-LS500W Android TV Edition şeklinde iki model olarak satışa sunuluyor. Aralarındaki tek fark ise siyah ve beyaz cihaz renk seçenekleri…

Android TV Edition EH-LS500B, tasarımı, performansı ve görüntüleme alanına yakın mesafeden yansıtma becerisi ile öne çıkıyor. Kurulumu kolay olan cihaz, parlak odalarda bile harika bir görüntü sunuyor, ayrıca uzun ömürlü lazer ışık kaynağı ile yıllarca kullanılabiliyor. Lazer ışık kaynağı ekonomik modda yaklaşık 20.000 saatlik ömre sahip.

Android TV ile programları, oyunları, filmleri, haberleri, spor yayınlarını ve daha pek çok şeyi izleyebilirsiniz. Android TV çubuğunu projeksiyonun HDMI bağlantı noktasına takın, Wi-Fi ile bağlanın ve izlemeye başlayın. Dahili Google Asistan ses denetimine izlemek istediğiniz şeyi söyleyin ya da basitçe uzaktan kumandayı kullanın.

4.000 lümen yüksek parlaklık ve 2.500.000:1 gibi inanılmaz bir kontrast oranıyla bu projeksiyon, canlı ve gerçeğine uygun bir içerik ve daha derin siyahlarla tanımlanmış gölge ayrıntıları sunuyor. Ayrıntı Düzeltme teknolojisi keskin ve pürüzsüz görüntü sağlayarak aksiyonun bir anını bile kaçırmamanızı sağlıyor.

Projeksiyonu birlikte verilen uzaktan kumanda veya iProjection uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz. Bu projeksiyonda üç HDMI girişi, iki dahili 10w hoparlör ve ön tarafta akış cihazını saklamak için gizli bir bölme bulunuyor.

Epson EF-12 Akıllı Mini Lazer Projeksiyon

Android TV ve YAMAHA ses çıkışıyla tamamlanan yeni EpiqVision Mini serisinin bir parçası olan bu şık mini lazer projeksiyon sayesinde, eğlence her yerde ve her zaman sizinle…

Projeksiyonun şık ve sofistike tasarımı kolayca diğer etkileyici özelliklerinin önüne geçebilir. Odadan odaya taşınması kolaydır ve her yönde, neredeyse anında görüntü sunumu yapabilir. Akıllı çözümler ve YAMAHA ses sistemi ile görsel olarak bağlantılı bir ev için mükemmel bir çözümdür. Epson’un 3LCD teknolojisi sayesinde, görüntüler daha parlak ve canlı görünür.

Duvara ya da tavana asılabilen bu mini lazer projeksiyon cihazı, 150 inçlik büyük bir görüntü alanı sunabilir. Uzun ömürlü lazer ışık kaynağı ile yaklaşık 10 yıla kadar sorunsuz kullanılabilir.

Kolay kurulumu, hafif, kompakt tasarımı ile kolayca taşınabilir ve istediğiniz yerde hızlıca sunum yapılabilir. İster eğlence ister iş amaçlı olarak hızlı ve pratik bir kullanım sağlar.

Full HD çözünürlüğü olan EF-12 akıllı mini lazer projeksiyon cihazı, 2.500.000:1 kontrast oranı, 30”-150” projeksiyon boyutu, geniş bağlantı çıkışları ve gelişmiş renk modları ile günümüz görüntüleme ihtiyaçlarını sonuna kadar karşılayabilecek bir model.

Epson EH-LS500B / EH-LS500W Android TV Edition ve Epson EF-12 akıllı mini lazer projeksiyon cihazı ile ilgili detaylı bilgi için Nar Teknoloji web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.nartas.com.tr/