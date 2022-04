ASUS ProArtist Ödülleri’ne sayılı günler kaldı

ASUS’un “Sınırların Ötesini Keşfedin” konseptiyle global çapta hayata geçirdiği ProArtist Ödülleri’nde son başvuru tarihine yaklaşılıyor. Yaratıcı olduğunu düşünen herkese kapılarını açan yarışma, fotoğrafçılık, grafik tasarım, film ve animasyon kategorilerinde sınırlarını zorlayanları büyük ödüllerle buluşturuyor. Katılımcıların, eserlerini dünyaya tanıtma imkanı bulacağı büyük yarışmanın başvuruları 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

10.000 USD ve çok daha fazlasını kazanma şansı

Dünyanın her yerinden ve her meslekten yeteneğe açık olan yarışma, her kategori birincisini 10.000 ABD doları ile ödüllendirecek. Finale kalan yarışmacılar, içerik üreticileri için tasarlanan ASUS bilgisayarlar, ASUS projelerinde yer alma, ASUS’un uluslararası sosyal medya hesaplarında eserini dünyaya tanıtma, en büyük stok görüntü platformlarından birine 1 yıllık üyelik hakkı, PANTONE ve Calibrite ürün paketi ve eserlerinin NFT platformlarında yer almasını isteyenleri teşvik eden çeşitli ödüllerin de sahibi olacak.

Yaratıcı sektörüne yön verenler tarafından değerlendirilecek

Eserler, halk oylamasının yanı sıra, ASUS’un Baş Tasarım Sorumlusu Mitch Yang başta olmak üzere ASUS’un profesyonel ekibi, ArtCenter College of Design temsilcileri, aralarında Adobe Systems Baş Yöneticisi Terry White gibi isimlerin olduğu profesyonel endüstri liderleri ve Görsel Sanatçı Jordi Koalitic ile Dijital Kreatör Arnau Koalitic gibi dünyaca ünlü içerik üreticileri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmede ise, özgünlük, yaratıcılık, estetik, beceri ve teknik uygulama, konuyla alaka düzeyi kriterleri esas alınacak.

ASUS’un global web sitesi üzerinden yapılan yarışma başvuruları, 15 Mayıs 2022’de sona erecek. Kazananlar ise 15 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

ASUS ProArtist Awards hakkında detaylı bilgi için: https://www.asus.com/campaign/ASUS-ProArtist-Awards-2022/global/about.php