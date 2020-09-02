Visa pour l’Image 2020 Bu Yıl Online Düzenleniyor

Canon, dünyanın en iyi foto muhabirlik festivallerinden biri olan Visa pour l’Image ile ortaklığının 31’inci yıla girmesinin gururunu yaşıyor.

Canon, dünyanın en iyi foto muhabirlik festivallerinden biri olan Visa pour l’Image ile ortaklığının 31’inci yıla girmesinin gururunu yaşıyor. Canon, Visa pour l’image festivali ile ortaklığının 31. yılını üç farklı burs ile taçlandırıyor. Koronavirüs nedeniyle festivalin bazı sergileri her zaman olduğu gibi Fransa’nın Perpignan kentinde düzenlenirken, diğer etkinlikler ise sosyal mesafe önlemleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Bu uzun soluklu ve başarılı ortaklık, Canon’un, görüntüleme sanatlarını öğrenen öğrencilerden sınırları aşan profesyonellere kadar herkesi kapsayan foto muhabirliğine olan bağlılığını vurguluyor. Canon, bu başarılı ortaklığın 31. yılını, Canon Kadın Foto Muhabirleri Bursu, Canon Öğrenci Gelişim Programı ve bu kategorilere ilk defa bu yıl dahil ettiği Canon Video Bursu ile kutluyor.

Visa pour l’image 2020, sosyal mesafe önlemleri nedeniyle sanal ortamda düzenleniyor. Festivalin sergileri her zaman olduğu gibi Fransa’nın Perpignan kentinde yapılırken konuşmalar, ödüller, portföy incelemeleri, gösterimler ve sunumlar dahil olmak üzere diğer etkinlikler sanal ortamda gerçekleştiriliyor.

Hikaye anlatıcılığının geleceğine Canon’dan destek

Canon, fotoğrafçılık ve foto muhabirliği kariyeri yapmak isteyen gençlere yönelik olarak düzenlediği Canon’un Öğrenci Gelişim Programı’nın dördüncüsünü gerçekleştiriyor. 1-5 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Öğrenci Gelişim Programı’nda Canon, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan 220’den fazla fotoğrafçı öğrenciye eğitim veriyor. Program pandemi sebebiyle ilk kez dijital kanallardan düzenleniyor. Bu eğitim ile Canon, web seminerleri ve portföy incelemeleri yoluyla bu gençleri sektördeki en iyi profesyonellerden bazılarıyla tanıştırarak becerilerini geliştirmeyi ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu yıl aralarında Muhammed Muheisen, Aïda Muluneh ve Magnus Wennman gibi Canon Elçilerinin de yer aldığı 24 profesyonel fotoğrafçı ve fotoğraf editörleri, öğrencilerin portföylerini inceliyor. Katılım gösteren editörler ve küratörler arasında Sarah Leen, Kathy Ryan, Monica Allende, Nicolas Jimenez, Olivier Laurent, Whitney Richardson, Lekgetho Makola, Ekow Eshun ve Bonnie Briant gibi isimler yer alıyor. Katılımcı öğrencilerin portföylerinden seçilen görseller, bu yıl içerisinde sınırlı sayıda basılarak yayınlanacak olan kitapta yer alacak.

Canon’un Visa pour I’Image’a katılımı ile ilgili daha fazla bilgi almak için: www.canon-europe.com/pro/events/visa-pour-l-image

Akredite kullanıcılar, Visa pour l’image sitesi üzerinden Canon Digital Lounge’a erişebilirler: www.visapourlimage.com