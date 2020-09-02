Samsung, mobil cihaz dünyasında yeni bir kategori oluşturan katlanabilir serisinin yeni nesil cihazı Samsung Galaxy Z Fold2’yi tüketicilerin beğenisine sundu. Galaxy Z Fold2, geniş kapsamlı iyileştirmeler ve anlamlı yeniliklerle dolu ve üstün teknoloji meraklıları için yeni bir katlanabilir cihaz deneyimi sunuyor. Daha geniş Kapak Ekranı ve devasa Ana Ekranıyla, Galaxy Z Fold2, sağlam tasarım ve uzman işçiliği sezgisel yeni özelliklerle birleştirerek, günlük yaşamın ihtiyaçlarına uygun değişkenliği sağlayabilen eşsiz bir mobil cihaz deneyimi sunmak üzere yola çıkıyor.

Cesur Tasarım ve ileri seviye mühendislik bir arada

Galaxy Z Fold2 günlük kullanımınızda rahatlık sunmak amacıyla, cesur tasarım ile ileri seviye mühendisliği bir araya getiriyor. 6,2 inçlik Sonsuz-O Kapak Ekranı, e-postalarınızı kontrol etmek, yol tarifi almak veya sevdiğiniz içerikleri izlemek için cihazın kapağını her seferinde açmanıza gerek kalmadan, maksimum kullanılabilirlik sağlıyor. Azaltılmış kenarlara, çentiksiz ön kameraya sahip ve açıldığında 7,6 inçlik genişliğe ulaşan ana ekran; kaydırma ve oyunlar esnasında akıcılık sağlayan 120Hz uyumlu yenileme hızı sayesinde sizi adeta kendi içine çekecek. Bu deneyimi tamamlamak üzere Galaxy Z Fold2, şimdiye kadar üretilen Galaxy cihazlar arasında en iyi dinamik ses özelliğinin yanı sıra geliştirilmiş stereo etkisi ve yüksek dinamizme sahip çift hoparlörü sayesinde daha berrak bir sese sahip.

Çalışma tarzınıza uygun bir biçimde özelleştirin

Galaxy Z Fold2’nin tablet ekranı büyüklüğündeki ana ekranını çalışma tarzınıza uygun bir biçimde özelleştirerek her gün en üst seviyede üretkenliği yakalayabilirsiniz. İleri teknoloji Çoklu Kullanım Penceresini kullanarak ekran düzeninizi çok daha kolay ve esnek bir biçimde denetleyebilmeniz mümkün. Aynı anda, aynı uygulamadan birden fazla dosyayı açıp yan yana görüntüleyebilmek üretkenliğinize çok şey katacak. İyileştirilmiş Çoklu Pencere Kullanım Çubuğu sayesinde, App Pair (Uygulama Eşleştirme) ve Kenar Paneli (Edge Panel) entegrasyonuyla birden fazla uygulamayı aynı anda kullanarak, kolaylığın keyfini çıkarabilirsiniz. Sürükle bırak komutuyla, bir uygulamada bulunan metinleri, görselleri ve belgeleri diğer bir uygulamaya sürükleyerek anında aktarmanız mümkün. Bölünmüş Ekran Görüntüsü Aracıyla da herhangi bir uygulamanın ekran görüntüsünü alarak, alınan görüntüyü kolayca bir diğer uygulamaya aktarabilirsiniz.

Kişisel bilgisayarınızı aratmayan bir deneyim

Tablet deneyimine benzer bir deneyim yaşamak için Microsoft 365 kapsamındaki Ofis uygulamalarını ana ekran üzerinde kullanabilirsiniz. Örneğin, ekranın sol kısmında görünen gelen kutunuzla aktif yazışmalarınızı yan yana aynı anda görüntüleyerek Microsoft Outlook’u gerçek kapasitesiyle kullanmanız mümkün. Word belgelerini, Excel tablolarını ya da PowerPoint sunumlarını kişisel bilgisayarınızı aratmayan araç çubuğu düzenlemeleriyle oluşturabilirsiniz.

Galaxy’nin liderliği stratejik iş ortaklıklarıyla artık daha güçlü

Microsoft’la kurulan yakın iş ortaklığı ilişkisi, Galaxy Z Fold2’nin ileri teknoloji donanımıyla ve büyük ekran deneyimiyle birleştiğinde, kullanıcıların mobil ortam üzerinde üretkenliklerini en üst seviyeye çıkarmasına olanak sağlanıyor. 4.500mAh Uzun Saatler Yeten Pil Gücü ve Süper Hızlı Şarj özellikleriyle birlikte pil ömrü konusundaki endişeler giderilmiş durumda. Galaxy Z Fold2, aynı zaman Samsung DeX kablosuz bağlantı özelliğiyle yığılmalar ve kablo bağlantıları olmadan üretkenlik sağlarken cihaza entegre edilmiş olan UWB (Geniş Paylaşım Ağı) teknolojisi, dosyaların, fotoğrafların, videoların Yakındakiyle Paylaş özelliği kullanılarak hızla ve kolayca paylaşılmasına imkân veriyor.

Galaxy Z Fold2, Mystic Black ve Mystic Bronze renk seçenekleriyle tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 19.999 TL olacak.