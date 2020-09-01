İnceleme: Acer Spin 3

Advertorial

Acer, yeni dönüştürülebilir dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarı Spin 3 (SP314-54N) modelini satışa sundu.

Yeni model, esnek çalışmaya ve taşınabilirliğe değer veren, çok yönlü, güvenilir ve verimli bir cihaza ihtiyaç duyan amatör, profesyonel tüm kullanıcılar için önerilebilir. Özellikle sık seyahat eden fotoğraf severlerin fotoğraf çantasına sığabilen Spin 3, farklı ihtiyaçları karşılayabilecek, son derece dayanıklı, ince ve hafif bir bilgisayar. Ayrıca, uzun pil ömrü, çeşitli bağlantı seçenekleri, dokunmatik ekranı ve ekran kaleminin ek faydalarıyla kullanıcı dostu bir cihaz.

Corning Gorilla Glass ile desteklenen 14 inç FHD IPS dokunmatik ekranı ile farklı alanlarda yaratıcılıklarını ön plana çıkaran kullanıcıların dikkatini çeken Acer Spin 3, Active Stylus kalem ile birlikte geliyor. Uzun pil ömrü, kolay taşınabilir ağırlığı ve boyutları ile her zaman dilediğiniz yerde sorunsuzca kullanabileceğiniz yeni model, 10. Nesil Intel Core i5 işlemciye sahip.

Acer Spin 3, 170 dereceye varan izleme açısıyla her açıdan aslına sadık kalan renklere sahip. 14 inç FHD IPS dokunmatik ekran, 7,82 mm inceliğindeki çerçevesiyle daha fazla ekran alanı sunuyor.

Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın

Tüm dokunmatik ekranlarla evrensel olarak uyumlu olan Wacom AES 1.01 özelliğine sahip Acer Active Stylus, gerçek çizim ve not alma deneyimi için ideal. Stylus’un yuvası kaybolmasını önlerken aynı zamanda gün boyu kullanım için hızlı şarj imkanı sunuyor. Yalnızca 15 saniyelik takma süresiyle 90 dakikalık kullanım sağlar.

İşlevsel Tasarım

Çadır, dizüstü bilgisayar, tablet ve ekran modlarıyla Spin 3’ün 360° dayanıklı menteşe tasarımı daha iyi hava akışı ve soğutma sağlıyor. Böylece uzun sürelerde hem çalışma hem de eğlence için ideal hale geliyor. Yalnızca 16,9 mm inceliğe, 1,5 kg ağırlığa ve LED arka aydınlatmalı klavyeye sahip Spin 3, her yere götürmek için ideal bir taşınabilir bilgisayar.

Yüksek Mobil Performans

Spin 3, hızlı CPU, bellek, 11 saate dayanan uzun pil ömrü ve hızlı şarj işleviyle bir bilgisayardan beklediğiniz tüm ihtiyaçları karşılıyor. 10. Nesil Intel Core i5 işlemciyle verimliliği üst düzeye çıkarırken 256 GB SSD, 8GB RAM (LPDDR4), microSD kart girişi gibi özellikleri ile fotoğraf ve video düzenlemelerinizde de her zaman yanınızda…

Kaliteli Ses

Acer Spin 3, çok farklı amaçlarla kullanabileceğiniz son derece eğlenceli bir taşınabilir bilgisayar. Özellikle kaliteli, yüksek çözünürlüklü ekranı ve izlediğiniz veya dinlediğiniz içerikten maksimum keyfi almanız için her zaman size dönük hoparlörleri sinema keyfinizi bir üst seviyeye taşıyor. Acer True Harmony, optimize edilmiş DTS Audio ve Microsoft Cortana desteğine sahip Spin 3’ün çift ön hoparlörü, tüm modlarda esnek ve kristal netliğinde ses sağlıyor.

Güçlü Bağlantı

Gelişmiş kablosuz ve bağlantı teknolojisiyle kablosuz sinyal kesintilerine takılmayın. Çift bantlı Wi-Fi 6 (802.11ax), Thunderbolt 3 desteğine sahip tam işlevli USB Type-C bağlantı noktası ve bir tanesi bilgisayar kapalıyken şarj edebilen iki SuperSpeed USB Type-A bağlantı noktası bulunan Spin 3, gittiğiniz her yerde cihazlarınızla bağlantıda kalmanızı sağlar.

Detaylı bilgi için: https://www.acer.com/ac/tr/TR/content/series/spin3