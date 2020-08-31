İnceleme: SanDisk iXpand Mini Flash Sürücü

Günümüzde en değerli verilerimizin büyük bir kısmını fotoğraf ve video dosyalarımız oluşturuyor. Her gün dünyada milyarlarca kare fotoğraf çekiliyor. Herkesin kullandığı ekipmanlar ve depolama yöntemleri farklı farklı olsa da fotoğraf ve videolarımızı bir yerden bir yere aktarmak, paylaşmak ve saklamak istiyoruz.

SanDisk’in iPhone için ürettiği ekstra depolama cihazından sizlere bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi iPhone kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından biri telefonların kapasitelerini artıramamaları oluyor. Özellikle 32GB ve 64GB gibi nispeten düşük kapasiteli iPhone telefon kullanıcıları kısa sürede dolan depolama alanlarından şikayet ediyor. İşte tam da bu noktada incelediğimiz iXpand Mini Flash Sürücü (64GB) imdadınıza yetişebilir.

SanDisk tarafından geliştirilen iXpand Mini Flash Sürücünün 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB’lık kapasiteleri bulunuyor. Bu ekstra sürücü sayesinde iPhone’unuzda yer açmak ve dilediğiniz içerikleri bilgisayarınıza kolayca taşımak mümkün. Dilerseniz film rulonuzu otomatik olarak yedekleyebilir ve popüler formatlardaki videoları doğrudan sürücüden izleyebilirsiniz. Sürücünün bir ucu iPhone/iPad’e takabileceğiniz lightning konektörüne, diğer ucu ise PC/MAC bilgisayarınıza takmak için USB 3.0 bağlantısına sahip.

iXpand Drive Uygulaması

iXpand Mini’yi kullanmadan önce App Store’dan edinebileceğiniz iXpand Drive uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Kullanıcı dostu anlaşılır arayüze sahip uygulama, fotoğraf ve videolarınızı yönetmeyi kolaylaştırır ve aynı zamanda popüler video formatlarını doğrudan sürücüden izlemenize de olanak tanır.

Gün içerisinde çektiğimiz fotoğraf ve videolar bir süre sonra oldukça fazla yer kaplamaya başlar. Özellikle 4K video da çekebilen bir model kullanıyorsanız biraz önce bahsettiğimiz gibi depolama alanı hızla dolabilir. Bu noktada fotoğraf ve videoları doğrudan iXpand Mini’ye de kaydederek çekebilirsiniz. iXpand Mini, 4K video oynatma ve aktarmanın yanı sıra live photo’yu da destekler.

Film rulosunu otomatik yedekleyin

iXpand Drive uygulamasını sürücü her bağlandığında iPhone veya iPad film rulolarını otomatik olarak yedekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece hangi fotoğraf ve videoların yedeklendiği konusunda endişe duymanıza gerek kalmaz. Her taktığınızda bu işlemi sizin için halleder. Uygulama ile fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarınızdan da yedekleyebilirsiniz.

iXpand Mini Flash Sürücü dosyaları parolayla korumanızı sağlayan yazılımı da içerir, böylece hassas dosyaları cihazlarınız arasında güvende tutarken içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Bu sürücüyü bir yerde unutursanız ya da kaydederseniz bile kötü amaçlı kişiler verilerinize ulaşamayacaktır.