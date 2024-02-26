Xiaomi 14 Serisi İddialı Geliyor!

Xiaomi, Barselona’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından oluşan Xiaomi 14 Serisini duyurdu.

Stratejik ortaklıklarını 2022 yılında resmileştiren Xiaomi ve Leica, mobil görüntüleme sektöründe devrim yaratmaya devam ediyor. Xiaomi, durmak bilmeyen mükemmellik arayışıyla sunduğu her ürün neslinde sektör standartlarını sürekli olarak yeniden tanımlıyor. Leica Summilux optik özelliklerini bünyesinde barındıran Xiaomi 14 Serisi, iş birliğinin zirvesini temsil ediyor. Yapılan kombinasyon, en gelişmiş optik konseptleri ve ürün tasarımlarını gözler önüne sererek Xiaomi’nin mobil görüntüleme inovasyonunda küresel bir lider olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Profesyonel görüntüleme alanının amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra, yüksek performans ve yenilikçi tasarım sunuyor

Geleneksel kamera estetiğinden ilham alan Xiaomi 14 Ultra, aerodinamik düz arka tasarıma sahip kendine özgü dairesel bir kamera modülü sergiliyor ve uluslararası pazarlarda Siyah ve Beyaz olmak üzere iki klasik renkte sunuluyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın tasarımı, yüksek mukavemetli alüminyum çerçeve, Xiaomi nano teknoloji vegan deri ve Xiaomi Shield Glass’tan oluşan sağlam Xiaomi Guardian Structure etrafında şekilleniyor. Tek bir alüminyum bloktan üretilen Xiaomi 14 Ultra, 1,38 kat daha iyi çerçeve gücü sunuyor. Yeni geliştirilen bir formüle sahip olan Xiaomi nano teknoloji vegan deri, 6 kat daha iyi aşınma direnciyle daha ince ve daha hafif bir yüzey sağlıyor. Xiaomi Shield Glass kullanan Xiaomi 14 Ultra’nın yenilikçi “All Around Liquid” ekranı, tüm kenarlarda ve köşelerde tutarlı bir kavis oluşturarak ekranı yeniden tanımlıyor ve düz bir ekranın görsel çekiciliğini kavisli bir kenarın dokunsal etkileşimiyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Ayrıca çarpıcı WQHD+ (3200 x 1440) çözünürlük, 522 ppi piksel yoğunluk ve değişken 1-120Hz yenileme hızına sahip olan Xiaomi’ye özel C8 WQHD+ 6,73 inç AMOLED ekran sürükleyici bir deneyim sunarken 3000 nit gibi etkileyici bir tepe parlaklığı ile destekleniyor.

Xiaomi 14 Ultra, 12 mm’den 120 mm’ye kadar uzanan kayda değer bir odak uzaklığı aralığına sahip dört kameradan oluşan profesyonel bir kurulum içeriyor. ƒ/1.63-ƒ/4.0 kademesiz değişken diyafram açıklığı ile donatılan ana kamerası, çeşitli senaryolarda kusursuz pozlama ayarları sunuyor. 14EV’ye kadar dinamik aralığa sahip ultra büyük entegre 1 inç LYT-900 görüntü sensörü, zorlu ortamlarda bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlıyor. Dörtlü kamera kurulumunu Leica 75 mm hareketli bileşenlere sahip telefoto kamera, Leica 120 mm periskop kamera ve Leica 12 mm ultra geniş kamera tamamlıyor.

Xiaomi 14 Ultra, dört kameranın tamamında 8K 30fps çekim desteği ile mobil görüntüleme alanına öncülük ediyor. Leica optik özellikleri ve 50 MP sensörüyle 8K videolarda benzersiz netlik yakalayarak profesyonel post prodüksiyon düzenlemelerini kolaylaştırıyor. Ana kamerası 4K 120 fps çekim desteği sunuyor ve 5x ağır çekim efektlerine uyum sağlayabiliyor. Ayrıca 4K çözünürlükte, 60 fps’de tam aralıklı yakınlaştırma özelliği içeriyor. Cihaz ayrıca 4K 60 fps’de Dolby Vision® destekli çekim imkanı sunuyor ve akıcı videolar için sabitleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Hem çevreleyen hem de yönlü ses kaydı sağlayan 4 mikrofon içeren bir dizi oluşturmak için cihaza bir mikrofon daha eklendi.

Yeni Film modu, 2,39:1 en boy oranı ve 180° deklanşör kuralı gibi sinema sektörüne özgü uygulamalarla otantik bir sinema görünümüne ve hareket bulanıklığına sahip çekimlere imkan tanıyor ve profesyonel bir videografi deneyimi sunuyor. Tamamen yeni MasterCinema, özellikle HDR ekranlarda önceki 8 bit BT.709 standardını aşarak daha zengin ayrıntılar, vurgular ve gölgeler elde etmek için HDR videoları 10 bit Rec.2020’de kodluyor. Yönetmen modu, gelişmiş parametre kontrolleri ve esnek post prodüksiyon için Log formatında kayıt ile profesyonel düzeyde arayüz sunuyor. Xiaomi 14 Ultra sürükleyici bir prodüksiyon deneyimi için harici monitörler olarak diğer Xiaomi cihazlarıyla entegre edilebiliyor.

Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılan ve fotoğraf ve videografi meraklıları için tasarlanan Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, özel tutacak ve kılıfıyla daha fazla özellik sunuyor. İki kademeli deklanşör düğmesi, yakınlaştırma kolu, özelleştirilebilir video kayıt düğmesi ve ek bir özel kadran içeriyor. Ayrıca 1500 mAh pil ömrü sağlayan harici bir güç kaynağı olarak da işlev görüyor. Bu aksesuar ayrı olarak satılıyor.

Ödün vermeyen deneyimle Xiaomi 14, kompakt yapı ve kaliteli görüntü teknolojilerini hayata geçiriyor

Yalnızca 152,8×71,5×8,20 mm boyutlarında olan Xiaomi 14, kompakt bir günlük arkadaş olarak tasarlandı. Hafif kavisli arka paneli, rahat ve güvenli bir tutuş sağlayarak uzun süreli kullanıma olanak tanıyor. Hoparlörün ekrana ve kızılötesi bağlantı noktasının kamera decosuna yerleştirilmesiyle minimalist bir estetik elde edilirken, üst ve yan çerçevelerde daha sade bir görünüm sunuluyor. Ultra ince çerçeve tasarımı, panel devrelerini ekrana entegre etmek için gelişmiş FIAA teknolojisini kullanıyor ve sonuç olarak sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için 1,71 mm’lik ince bir alt çerçeve elde ediliyor.

Xiaomi 14, 14 mm’den 75 mm’ye kadar geniş bir odak aralığını kapsayan çok yönlü bir fotoğrafçılık deneyimi sağlayan bir üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ana kamerada Light Fusion 900 görüntü sensörüyle birleştirilen yükseltilmiş ƒ/1.6 diyafram açıklığına sahip Leica Summilux optik lenslerle tasarlanan Xiaomi 14, 13.5 EV’ye kadar dinamik aralık sunuyor. Ayrıca çözünürlüğü 50MP’ye yükseltilen Leica 14 mm ultra geniş kameranın yanı sıra 10 cm minimum odak mesafesiyle beğeni toplayan Leica 75 mm hareketli bileşenlere sahip telefoto lensi de içeriyor.

Xiaomi 14, 6,36 inç CrystalRes AMOLED 1.5K (2670×1200) çözünürlüğe sahip etkileyici bir ekranla birlikte geliyor. Piksel yoğunluğu 460 ppi’ye yükseltilen ekran, her zamankinden daha fazla ayrıntı sunuyor. Olağanüstü 3000 nit tepe parlaklığı ile canlı renkler sunuyor ve görseller doğrudan güneş ışığı altında bile netliğini koruyor. Ayrıca, 1 ila 120Hz arasında değişen yenileme hızı, internette gezinme, okuma ve oyun oynama gibi çeşitli etkinliklerde sorunsuz ve kesintisiz görüntüleme deneyimini garanti ediyor.

Xiaomi 14 Serisi, son teknoloji işlemcileri, soğutma teknolojisindeki önemli gelişmeleri ve uzun pil ömrünü bir araya getirerek kusursuz bir şekilde optimize edilen akıllı telefon deneyimi sunuyor. Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra, önceki nesle kıyasla %32’lik etkileyici bir CPU performans artışı ve %34’lük güç tüketimi düşüşü ile birlikte %34’lük olağanüstü bir GPU performans artışı ve %38’lik güç tüketimi düşüşüne sahip olan lider Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu ile destekleniyor. Xiaomi 14 Serisi ayrıca, 320MHz bant genişliğiyle dikkat çekici Wi-Fi 7 özellikleri sunan Qualcomm FastConnect 7800 ile donatıldı. Xiaomi 14 Ultra, High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link teknolojisiyle bir adım öteye geçerek mevcut en geniş kanal sayısını ve en düşük gecikme süresini sağlayarak yüksek hızlı çoklu cihaz bağlantısında devrim yaratıyor.

Xiaomi IceLoop soğutma sistemi ile desteklenen her iki cihaz da video kaydı, hesaplamalı fotoğrafçılık, gerçek zamanlı yapay zeka ve yoğun oyun oynama gibi zorlu senaryolarda benzersiz bir akıcılık seviyesi sergiliyor. Xiaomi 14 Ultra, daha akıcı fotoğrafçılık ve videografi için kamera modülüne özel ikinci bir termal kanal ekleyen yeni Xiaomi Dual-Channel IceLoop sistemi ile çıtayı bir üst seviyeye taşıyor.

Pil ve şarj açısından, Xiaomi Surge pil yönetim sistemi ile donatılan her iki cihaz da gün boyu uzun süreli performansı garanti ediyor. Xiaomi 14, 90W HyperCharge ve 50W kablosuz HyperCharge ile desteklenen 4610mAh pil içeriyor. Xiaomi 14 Ultra ise en yeni 80W kablosuz HyperCharge teknolojisinin yanı sıra 90W HyperCharge özellikli daha büyük bir 5000mAh pil içeriyor.