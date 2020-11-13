Xiaomi Mi 10T Serisi

Xiaomi, yeni telefonları olan Mi 10T serisini duyurdu. Amiral gemisi Mi 10T Pro, kendi sınıfındaki eşsiz özellikleriyle yaratıcılığı bir sonraki seviyeye taşıyor. Mi 10T ise oyunculardan iş dünyasının profesyonellerine kadar tüm kullanıcılara birinci sınıf deneyim sunarak sınırları zorlamaya devam ediyor.

108 Megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonunu tanıtan ve fotoğraf yazılımlarıyla ilgili birçok yeniliğe imza atan Xiaomi, 108 megapiksel kamera segmentinde de yeniliklere öncülük ediyor. Mi 10T Pro, markanın ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, etkileyici bir 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla en önemli anların kusursuz bir şekilde yakalanabilmesine olanak tanıyor. 20 Megapiksellik ön kamera, selfie çekerken ya da sevdiklerinizle görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor.

Xiaomi’nin mevcut teknolojilerini temel alan Mi 10T Pro ve Mi 10T, yeni ve dinamik fotoğraf yazılımlarıyla dikkat çekiyor. Altı bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken, sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip sanatsal fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor. Photo Clones özelliğiyle dört farklı pozunuzu tek bir fotoğrafa yerleştirebiliyorsunuz. Seri çekim özelliği ise kullanıcıların videoya da dönüştürülebilen bir zaman aralığı ile fotoğraflar oluşturma olanağı tanıyarak eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor. Üç yeni fotoğraf filtresi (Cyberpunk, Gold vibes ve Black ice) ruh halinizi fotoğraflarınıza aktarmaya yardımcı oluyor.

Sınırları zorlayan Mi 10T Pro ve Mi 10T aynı zamanda ilgi çekici yeni video özelliklerini de beraberinde getiriyor.

Video Clones özelliği kendinizi iki farklı sahneyle tek bir videoda birleştirebilmenize olanak tanırken Dual Video özelliği ise cihazın hem ön hem arka kameralarından aynı anda kayıt yapabilmenizi sağlıyor ve sürpriz anları sorunsuz bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Son olarak hızlandırılmış (Time-Lapse) selfie özelliğiyle etkileyici videolar oluşturabiliyor ve vlog’unuzu daha ilgi çekici bir hale getirebiliyorsunuz.

Mi 10T Pro ve Mi 10T, 144 Hz yenileme hızıyla şu an piyasada bulunan tüm akıllı telefonlarda bulunabilecek en iyi ekranlardan birine sahip. Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar yüksek güç tüketimi ve tutarsız kare hızlarına neden olabilir. Ancak Xiaomi’nin AdaptiveSync ekranı bu sorunu ortadan kaldırarak en sevdiğiniz filmi 48 Hz’de, TV dizilerini 50 Hz’de, internetten 30 Hz video izleyebilmenizi, 60 Hz’de sosyal medyada gezebilmenizi ya da 144 Hz’ye kadar oyun oynayabilmenizi sağlayarak sorunsuz bir ekran deneyimi ve optimum kullanımı sağlıyor. MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) teknolojisi, videoların daha akıcı ve daha iyi görüntülenebilmesi için daha fazla kare ekliyor.

P3 renk gamı ve TrueColor ekranı son derece geniş bir aralıkta doğru renkler sunuyor. Reading Mode 3.0, gözlerinizi korumak için kağıt dokusunu simüle ederken, Sunlight Display 3.0 kontrastı otomatik olarak iyileştirir ve dış mekanlardaki dinamik renk doygunluğunu ayarlar. Dahili 360° ortam ışığı sensörüyle, arkadan aydınlatmalı koşullarda bile parlaklığı akıllıca ayarlayabiliyor.

Mi 10T Pro ve Mi 10T, Xiaomi’nin en büyük amiral gemisi pillerinden birine sahip: Devasa 5.000 mAh (tip). Kullanılan pil gücü optimizasyonu sayesinde daha uzun pil ömrü için gücü daha verimli bir şekilde kullanıyor. MMT (Middle middle tab) teknolojisi, yüksek hızlı 33W kablolu şarj işlemi ve cihazlarla birlikte gelen 33W şarj cihazı sayesinde şarj ihtiyacı hızla karşılanıyor.