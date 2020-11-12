Canon ML-105 Kamera

Canon, düşük ışıkta dahi yüksek performans sağlayan yeni ML-105 EF kamerasını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Emmy ödüllü ME20F-SH modelinden yola çıkılarak geliştirilen Canon ML-105 EF, kompakt ve sağlam yapısı ile ekstrem çekim ve iklim koşullarında bile rahatlıkla tercih edilebiliyor.

ML-105 EF, karanlıkta 2,07 megapiksel çözünürlükle çekim yapabilme kapasitesine sahip. Düşük ışıkta yüksek çekim performansı sağlamasıyla, gözetleme kamerası olarak kullanımda öne çıkıyor. ML-105 EF’nin dikkat çekmeyen kamera gövdesi; darbeye, toz ve su girişine karşı dayanıklı ve ekstrem iklim koşullarına karşı dirençli sağlam bir yapı ile üretiliyor. Mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanan ve Canon’un dört model seçeneğinden biri olan ML-105 EF, SDI terminali ve Canon EF Yuvası barındırıyor. Bu sayede sistem entegratörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla lens seçeneğinden yararlanabiliyor.

Düşük ışıkta yüksek performans

Canon ML-105 EF, 4 milyon maksimum ISO kapasitesi sayesinde 0,0005 lüksten de düşük ışıkla aydınlatılan konuları yakalayabiliyor. Ayrıca 2,07 MP Tam Kare 35 mm CMOS sensörü ile ekstrem karanlık ortamda dahi düşük parazitle net görüntüler üretebiliyor. Bu özellikleri ile ML-105 EF, vahşi yaşam belgeseli çekimi veya kritik görev gözetimi gibi gece yapılan çekimlerde net çekimler sunabilmesiyle öne çıkıyor.

Kompakt ve dayanıklı tasarım

Canon’un büyük beğeni toplayan ödüllü kamerası ME20F-SH’den %50 daha kompakt ve %30 daha hafif olan ML-105 EF, yaklaşık 76x76x112 mm boyutlara ve 800 gram gibi çok düşük bir ağırlığa sahip. Bu kompaktlığı sayesinde sayede bir drone veya araca rahatça monte edilebiliyor ve aerodinamik, taşınabilir bir çözüm haline gelerek çekim için daha dinamik ve esnek seçenekler sunuyor. Su ve toz girişine karşı dayanıklı tasarımıyla bu cep boyutlu kamera, -20 ˚C’den 50 ˚C’ye kadar düşük sıcaklıklara dayanabiliyor ve kurak çöllerden yapılan çekimlerden yağmurlu manzaralara rahatça geçirilerek çekime devam edilebiliyor. Ayrıca ML-105 EF, titreşim ve darbeye dayanıklılık gibi ek avantajları da barındırıyor. Ayrıca ML-105 EF’nin sağlam ODU terminali, kameranın hızlı bir şekilde kablolarının sökülmesi ve paketlenmesine olanak tanıyor.

Canon ML-105 EF, EF yuvası sayesinde kullanıcılara tüm lens serilerindeki seçeneklerden yararlanma olanağı sunuyor ve standart iş akışlarına kolayca entegre edilebiliyor. Özellikle uzaktaki konuların çekimi için avantajlı olan bu kompakt fotoğraf makinesi, Canon’un EF süper telefoto lenslerini destekleyerek, düşük ışık altında kilometrelerce uzaktaki konuların çekilmesinde öne çıkıyor. Çok yönlülüğe yatkın olarak tasarlanan ML-105 EF, IR düşük filtre, Band Geçişli filtre ve IR Geçişli filtresi dahil çeşitli üçüncü taraf filtreler ile uyumluluğu sayesinde her senaryoda aynı yüksek görüntü kalitesi düzeyini sunuyor. ML-105 EF, en sık kullanılan video çıkış arayüzü olan bir SDI portu ile kullanıcıların mevcut altyapıya sorunsuz bir şekilde entegrasyon yapabilmelerine olanak tanıyor.

Serideki seçenekler arttı

ML-105 EF modeli, ML-100 EF, ML-100 M58 ve ML-105 M58 isimli üç hafif kameranın yer aldığı Canon’un çok amaçlı kamera ailesine katılıyor. Ödüllü ME20F-SH’den yola çıkılarak tasarlanan tüm bu modeller, taşınabilirliği en üst seviyede sağlamak adına kompakt ve az yer kaplayacak şekilde geliştiriliyor. ML-100 EF ve ML-100 M58 modellerinde hepsi bir arada CoaXPress kablosu kullanıldığı gibi sırasıyla Canon EF Yuvası ve Genel M58 Yuvası da destekleniyor. ML-105 M58 modelinde SDI bağlantısı kullanılırken Genel M58 Yuvası da cihazda bulunuyor.

ML-105 EF Temel Özellikleri:

Etkileyici düşük ışık çekim becerileri: Minimum 0,0005 lüks aydınlatma seviyesiyle ISO 4 milyona kadar çekim yapabilir.

Küçük ve kompakt: 76x76x112 mm boyutlarında ve 800 gram ağırlığında

Sağlam ve güvenilir: Toz ve su girişine, darbeye ve titreşimlere karşı dirençlidir ve -20 ˚C’den 50 ˚C’ye kadar ekstrem sıcaklıklara dayanabilir.

EF lens serisiyle uyumlu: EF Yuvası sayesinde çok çeşitli EF lensleriyle uyumludur.

Kolay iş akışı: SDI bağlantısı sayesinde mevcut video sistemlerine entegre edilebilir.

Yüksek çözünürlük: 1080p’de Full HD video

Görüntü kalitesi: Geniş dinamik aralık sunan 2,07 MP 35 mm Tam Kare CMOS sensör