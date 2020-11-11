MediaTek’in Helio G95 İşlemcisi Duyuruldu

Dünya teknoloji devi MediaTek, ülkemizde küresel ve yerli akıllı telefon ve tablet markalarının yanı sıra akıllı TV ve modem gibi yerli cihaz ve teknoloji üreticileriyle iş birlikleri ile büyümesini sürdürüyor. Türkiye akıllı telefon pazarı genelindeki payını 3 yılda yüzde 32 seviyesine çıkaran ve yerli üretim akıllı telefonlarda da yüzde 100 pazar payına ulaşan MediaTek, Türkiye’deki ilk basın toplantısını geçekleştirdi. Basın toplantısında MediaTek’in yeni teknolojileri Türk tüketicilerine ve teknoloji firmalarına sunma azmine vurgu yapıldı. Toplantıda ayrıca MediaTek’in üstün özellikli “oyun telefonları” çağını başlatan Helio G Serisi işlemci ailesinin ve amiral gemisi G95 işlemcinin Türkiye duyurusu da yapıldı.

Covid 19 pandemisi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında MediaTek, bugüne dek geliştirdiği güçlü oyun işlemcisi MediaTek Helio G95’in duyurusunu da gerçekleştirdi. Oyun telefonları çağını başlatan geliştirilmiş yeni nesil MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine sahip G Serisi işlemci ailesinin amiral gemisi MediaTek G95, çoklu kamera desteği, benzersiz bağlantı gücü ve gerçek zamanlı video akışı (streaming) için yapay zeka destekli süper çözünürlük gibi özellikler sağlıyor. MediaTek G Series’in benzersiz bağlantı, oyun, streaming ve kullanım performansı özellikleri, küresel akıllı telefon üreticisi Xiaomi iş birliğinde, yüksek özellikli üç farklı akıllı telefon modeliyle Türk tüketicisine ilk kez 2020 yılı içerisinde sunuldu.

Yerli Üretim Akıllı Telefonlarda Yüzde 100 Pazar Payı

Türkiye akıllı telefon pazarı genelindeki payını 3 yılda yüzde 12’den yüzde 32 seviyesine çıkaran MediaTek, 2019 yılı ikinci yarısı itibarıyla da yerli üretim akıllı telefonlarda yüzde 100 pazar payına ulaştı. Bu tarihten sonra ülkemizde üretilen tüm akıllı telefonlar, gücünü MediaTek işlemcilerden alıyor. MediaTek, ülkemizde yerli akıllı TV ve bağlantı cihazları pazarında da güçlü bir konumda bulunuyor. MediaTek’in pazar payı, yerli üretim akıllı TV’lerde yüzde 95, tabletlerde yüzde 45, fiber modem ve VDSL modemlerde yüzde 95 seviyesinde bulunuyor.

Akıllı Telefonunda Üstün Teknoloji

MediaTek Helio G Serisi işlemciler ve HyperEngine oyun teknolojisi, akıllı telefonlara yüksek miktarda bilgi işlem gücü gerektiren oyunlar için tasarlanmış oyun bilgisayarlarında olduğu gibi üstün nitelikli özellikler katıyor. İşlemci, grafik işlemcisi ve görüntü kalitesi, ekran hassasiyeti ve tepki süreleri, internet bağlantısı ve kamera uygulamaları üzerindeki iyileştirmeler, MediaTek işlemcili telefonlara günlük kullanıma da yansıyan üstün performans sağlıyor.

MediaTek Helio G serisi işlemciler, sesli ve görüntülü konuşmalarda mükemmel kalite, hızlı bağlantı, istikrarlı çekim ve düşük enerji tüketimi sağlayan Dual 4G VoLTE gibi bağlantı standartlarını destekliyor. Wi-Fi sinyal gücünün düşük olduğu durumlarda, akıllı teknoloji Wi-Fi & LTE eş zamanlılık kullanımını tetikliyor. Böylece oyun ve video akışı (streaming) için kesintisiz performans sağlanıyor. Oyun sırasında gelen çağrıların takılmaya yol açmadan ertelenmesi ve CPU, GPU ve bellek ilişkisinin dinamik yönetimi gibi özellikler de sunuluyor.

MediaTek’ Helio G serisi ürün ailesi, üst düzey cihazlara yönelik G90 Serisi ve yeni G95 işlemcilerin yanı sıra, üst-orta segment cihazlara yönelik G85, G80 ve G70 işlemcilerden oluşuyor. Ürün ailesinin orta segmente yönelik diğer üyeleri MediaTek Helio G25 ve G35 işlemcilerse, MediaTek teknolojisinin farklı cihazlarda erişilebilir olmasına katkı sağlıyor.

Geliştirilmiş yeni nesil MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine sahip G Serisi işlemci ailesinin en yeni ürünü MediaTek Helio G95, üst sınıf 4G akıllı oyun telefonlarına yönelik olarak geliştirildi. İşlemci, Yapay Zeka işlemcisi (APU) destekli 4 kameraya kadar çoklu kamerayla çekim, yapay zeka destekli yüksek çözünürlük gibi özellikler ve üstün performans sunuyor. İşlemci, akıllı telefonları, fotoğraf meraklıları, sosyal medya video içerik üreticileri ve elindeki teknolojiden daha fazlasını bekleyen herkes için performansı üst sınıf cihazlara dönüştürüyor.

İki kelimeli uyandırma özelliği de sunan işlemci, standart HDR10 ekran desteği de sağlıyor. Gerçek zamanlı görsel kalitesi, gerçek renk ve görüntü deneyimi, HDR10+ düzeyine yaklaşıyor.

MediaTek’in yeni işlemcisi, yapay zeka destekli süper çözünürlük desteğiyle Netflix, Amazon Prime ve TikTok gibi farklı platformlarda yüksek performanslı eş zamanlı video akışını (streaming) mümkün kılıyor. 360p’den 720p’ye kadar HD çözünürlüğü destekleyen işlemci, gerektiğinde görüntü kalitesinde hissedilir bir değişiklik olmadan bant genişliğini yüzde 75’e varan oranda daraltabiliyor. Hızlı tepki ve yumuşak bir deneyim sunan FHD+ 90fps ekran desteği, gerek oyunlar, gerekse günlük kullanım için ideal bir kullanıcı ara yüzü sunuyor.