PlayStation 5 yıl sonunda geliyor!

Sony Interactive Entertainment yaptığı açıklama ile merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation 5’in çıkış tarihini ve fiyatlarını duyurdu. SIE, ayrıca PS5 oyun portfolyosuna Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy ve yeni God of War gibi oyunların eklendiğini paylaştı.

12 Kasım tarihinde PS5, 7 önemli pazarda piyasaya çıkacak: Amerika, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore. Dünya çapında ise 19 Kasım tarihinde Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika, Asya ve Güney Afrika bölgelerinde piyasaya çıkacak. PS5 Dijital Sürüm Amerika’da 399,99 Dolar, Avrupa’da ise 399 Euro tavsiye edilen satış fiyatıyla, Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip PS5 ise Amerika’da 499,99 Dolar ve Avrupa’da 499,99 Euro tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya çıkacak.

Her iki PS5 modeli de yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilen, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisini ve ayrıca entegre edilmiş I/O teknolojisine sahip aynı ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme sürelerini sunuyor. Her iki PS5 modeli ayrıca DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisiyle olağanüstü kapsama hissi sunuyor, böylece oyuncular hangi PS5’i seçerse seçsin aynı oyun deneyimini yaşayabiliyor.

SIE, bugün yaptığını açıklama ile PS5’in genişleyen oyun seçkisine aşağıdaki oyunların dahil olduğunu duyurdu:

Devil May Cry 5™ Special Edition (Capcom)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios ve ScottGames)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Yeni bir God of War oyunu (Santa Monica Studio)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Demon’s Souls gibi benzersiz oyun deneyimleri, PS5’in PlayStation tarihindeki en iyi çıkış oyunları seçkisini oluşturuyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure ve Horizon Forbidden West gibi seçili SIE özel oyunları, PlayStation 4 topluluğunu desteklemek ve yeni nesle hazır olduklarında geçmelerini sağlamak adına PS4’e de çıkış yapacak. Bu üç oyun, ultra-yüksek hızlı SSD ve DualSense kontrol cihazı özellikleri gibi yeni neslin tüm özelliklerini PS5’te kullanırken, PS4 sahipleri de piyasaya çıkmaları ile birlikte bu oyunları deneyimleyebilecekler. Çıkış günü oyunlarının PS4 dijital versiyonları, her iki PS5 konsolu için de ücretsiz yükseltme özelliğine sahipken, bu oyunlarının diskli veriyonları, PS5 Ultra HD Blu-Ray disk sürücüye sahip konsol için ücretsiz olarak yükseltilebilecek.

SIE ayrıca, nesli tanımlayan seçili PS4 oyunlarından oluşan ve PS Plus üyelerinin PS5’de indirip oynamasına imkan tanıyan PlayStation Plus Collection’ı duyurdu. PS Plus Collection; Batman™ Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 gibi iyi eleştiriler almış çok sayıda oyundan oluşuyor.

Daha fazla bilgi için https://www.playstation.com/ps5 adresini ziyaret edebilirsiniz.