TP-Link’ten WiFi 6 Modem Deco X20-DSL

TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojisine sahip ilk modemini duyurdu. Deco X20-DSL model adlı ürün Türkiye’de de satışa sunuldu.

Wi-Fi 6 teknolojisine ciddi yatırım yapan TP-Link, bu teknolojiye sahip yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender) ve PCIe karttan sonra ilk modemi de duyurdu. En yeni kablosuz ağ standardı olan ve hem hızda hem kapsama alanı ve bağlı cihaz sayısında önemli artışlar sağlayan Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojili ilk modem olan Deco X20-DSL, Türkiye’de de satışa sunuldu.

TP-Link’in Mesh WiFi ailesi içinde yer alan Deco X20-DSL, Super VDSL2 desteğine sahip (geriye dönük tüm xDSL tipleriyle uyumlu) ve Mesh WiFi ağı oluşturan bir modem. Super VDSL2 (Profil 35b) sayesinde 4K video, buluttan oyun, video konferans gibi yüksek hız gerektiren tüm uygulamaları sorunsuzca yapabiliyor. 350 M/sn artırılmış indirme hızı sağlayan modem ile oyundan film keyfine, yüksek hız gerektiren iş uygulamalarından online toplantılara kadar her şey sorunsuzca yapılabiliyor.

Wi-Fi 6 ve Mesh Teknolojisini buluşturan modem

TP-Link’in ilk Wi-Fi 6’lı modemi, aynı zamanda Mesh ağ teknolojisine de sahip. Wi-Fi 6’nın sağladığı üstün performansı Mesh’in sağladığı geniş kapsama alanıyla birleştiren ürün, tüm evi kapsayan eksiksiz bir WiFi çözümü sunuyor. TP-Link, bu ürün ile Deco serisinin eksik olan modem parçasını da tamamlıyor ve çok daha verimli bir Mesh ağı kurulmasını sağlıyor.

Wi-Fi 6’nın sağladığı yüksek hıza sahip olan çift bant destekli Deco X20-DSL modem, 1.8 Gbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor (5 GHz: 1201 Mbps + 2.4 GHz: 574 Mbps). OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri sayesinde çok sayıda cihaza eşzamanlı olarak destek sağlayan modem, WiFi sinyallerini daha uzak noktalara eriştirebiliyor. Mesh teknolojisi sayesinde de tek ağ adı ve şifresi ile bu geniş ağ içinde kesinti, kopma olmadan dolaşılabiliyor.

Deco X20-DSL modem, kablolu bağlantıda da yüksek hızlar sunan özelliklere sahip. Modem üzerinde 4 adet Gigabit WAN/LAN Ethernet girişi yer alıyor. Bu girişlere Deco yönlendirici ya da kablo ile ağa dahil edilen tüm cihazlar gigabit hız ile bağlanabiliyor.

Çok geniş ve aynı anda çok sayıda cihazın ağa bağlandığı evler için ideal bir modem olan ürün, aynı zamanda yüksek güvenlik özellikleriyle de donatılmış durumda. TP-Link’in ücretsiz HomeShield güvenlik paketi modem ile birlikte geliyor. Bu paket sayesinde tüm ağ ve ağa bağlı cihazların güvenliği üst seviyede sağlanıyor. Gerçek zamanlı IoT ve ağ koruması, güçlü Ebeveyn Denetimleri ve kapsamlı raporlar HomeShield’in sağladığı avantajlar arasında.