Western Digital’den Yeni Marka: SanDisk Professional

Western Digital, Flash Perspective etkinliğinde, içerik oluşturuculara ve profesyonellere yönelik geliştirdiği premium depolama çözümleri için yeni SanDisk Professional markasını tanıttı.
Western Digital dün gerçekleşen Flash Perspective etkinliğinde, içerik oluşturuculara ve profesyonellere yönelik geliştirdiği premium depolama çözümleri için yeni SanDisk Professional markasını tanıttı. Satış rekorları kıran filmlerin yapımından, düğündeki bir anı yakalamaya ve iş-kritik içeriklerin yönetmeye kadar, SanDisk Professional’ın güçlü portföyü, dünya genelinde ilgili tüm sektörler için ölçeklenebilir, yüksek performanslı, güvenilir çözümler sunmak üzere tasarlandı.
Profesyonel içerik sürekli bir devinim içindedir. Yakalanan veya oluşturulan içeriğin kaydedilmesi, aktarılması, kaldırılması, paylaşılması ve arşivlenmesi gerekir. SanDisk Professional, bu sürecin her adımını uyum içinde yaşamak için amaca yönelik bir dizi araç sunuyor.
Şirketin dünyaca ünlü SanDisk markasının ve Hollywood profesyonellerinin onlarca yıldır depolama alanındaki tercihi olan profesyonellere özel G-Technology markasının temelleri üzerine kurulan SanDisk Professional serisi, profesyonel düzeyde performans ve kurumsal sınıf bir güvenilirlikle birlikte 16 modüler çözüm içeriyor:
- PRO-CINEMA CFexpress VPG400 – Günümüzün videografi, yayın ve sinema sektörünün karşılaştığı taleplere ayak uydurmak için minimum 400MB / s video kaydı ile üstün, kesintisiz performansa ihtiyaç duyan videografiker ve görüntü yönetmenleri için yepyeni profesyonel düzeyde dayanıklı CFexpress kart. Yeni kartın bu yaz satışa sunulması bekleniyor.
- PRO-READER serisi – SuperSpeed USB 10Gbs’yi destekleyen bir USB-C arayüzüne sahip dört yeni PRO-READER cihazı. CFast, CFexpress, RED Mini-Mag Edition, CF, microSD ve SD kartları dahil en yeni ve en yaygın kamera araçları ile çalışmak üzere tasarlandı. PRO-READERS serisinin bu yaz satışa sunulması bekleniyor.
- PRO-DOCK 4 – Çoklu kamera kullanılan prodüksiyonlarda zaman ve paradan tasarruf sağlayan, gerçek anlamda ölçeklenebilir bir aktarım çözümüyle görüntü yakalama ve yükleme arasında köprü kurabilen yeni, devrim niteliğindeki 4 yuvalı okuyucu yerleştirme istasyonu. Bu yazın sonlarında piyasaya çıkması beklenen PRO-DOCK, dört adede kadar eşzamanlı kart aktarımına olanak tanıyor.
- Yeni bir 4TB G-DRIVE ArmorLock Encrypted NVMe SSD ile birlikte güvenilir G-DRIVE ultra dayanıklı taşınabilir sürücüler, kurumsal sınıf Ultrastar sürücülerimizi içeren masaüstü cihazlar, G-RAID ve aktarımdan 100TB+ yedeklemeye ve iş için kritik olan her türlü içeriğin arşivlenmesine kadar güvenilir, yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli taşınabilir, kurumsal sınıf RAID çözümler (hem Thunderbolt 3 hem de USB-C desteğini de içeren) olan G-RAID SHUTTLE. Geniş yelpazedeki yeni sürücülerin Haziran ayı başlarında pazara sunulması bekleniyor.
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