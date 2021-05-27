Western Digital’den Yeni Marka: SanDisk Professional

Western Digital dün gerçekleşen Flash Perspective etkinliğinde, içerik oluşturuculara ve profesyonellere yönelik geliştirdiği premium depolama çözümleri için yeni SanDisk Professional markasını tanıttı. Satış rekorları kıran filmlerin yapımından, düğündeki bir anı yakalamaya ve iş-kritik içeriklerin yönetmeye kadar, SanDisk Professional’ın güçlü portföyü, dünya genelinde ilgili tüm sektörler için ölçeklenebilir, yüksek performanslı, güvenilir çözümler sunmak üzere tasarlandı.

Profesyonel içerik sürekli bir devinim içindedir. Yakalanan veya oluşturulan içeriğin kaydedilmesi, aktarılması, kaldırılması, paylaşılması ve arşivlenmesi gerekir. SanDisk Professional, bu sürecin her adımını uyum içinde yaşamak için amaca yönelik bir dizi araç sunuyor.

Şirketin dünyaca ünlü SanDisk markasının ve Hollywood profesyonellerinin onlarca yıldır depolama alanındaki tercihi olan profesyonellere özel G-Technology markasının temelleri üzerine kurulan SanDisk Professional serisi, profesyonel düzeyde performans ve kurumsal sınıf bir güvenilirlikle birlikte 16 modüler çözüm içeriyor: