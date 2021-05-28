Acer Swift X’i tanıttı

Acer, yaptığı açıklamayla popüler Swift serisi dizüstü bilgisayarlarının en yeni üyesi olan Swift X’i tanıttı. Ultra taşınabilir bilgisayar tasarımını “Zen 3 mimarisi” kullanan AMD Ryzen 5000 Serisi Mobil İşlemci ile yeni bir seviyeye taşıyan bu ultra hafif ve ince dizüstü, en yeni NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayar GPU’larından güç alıyor.

İnce, Hafif ve Güçlü

Acer Swift X (SFX14-41G) dizüstü bilgisayar, serinin harici grafiklere sahip ilk modeli oluşu ve 1,39 kg’lık etkileyici hafifliği ile Swift portföyü içerisinde yeni bir segmenti temsil ediyor. Taşıdığı NVIDIA’nın Ampere mimarisine dayanan NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayar GPU’sunun AMD Ryzen 7 5800U Mobil İşlemci ve 16 GB RAM ile birleşimi, video editörleri ve fotoğrafçılar gibi yaratıcı profesyonellere ihtiyaç duydukları gücü sağlıyor. Swift ailesinin konseptine sadık kalan cihazda, tüm bu donanımlar sadece 17,9 mm inceliğindeki bir metal kasaya sığdırılmış.

Acer Swift X’in üretkenlik kabiliyetleri, kullanıcının tüm verileri yanında taşıyabilmesini sağlayan 2 TB’a kadar SSD ile destekleniyor ve hızlı şarj destekli 59 W bataryası ile 17 saate kadar kullanım olanağı veriyor.

Renkler Hiç Olmadığı Kadar Canlı

Swift X, yüzde 85,7 ekran/gövde oranı, 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB özellikleri sunan 14 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekranıyla, 4K video düzenleme ve fotoğrafları en iyi şekilde görmek için yeterli. Zengin bağlantı yuvaları arasında yer alan tam işlevli USB Tip-C ile ultra hızlı veri aktarımı, video izleme ve pil şarj işlemleri yapılabilirken, Wi-Fi 6 desteği de genel olarak bağlantı hızının artması anlamına geliyor.

Dizüstü bilgisayar, ayrıca Windows Hello aracılığıyla daha güvenli oturum açma için bir parmak izi sensörü, daha akıcı görüntülü görüşmeler için yapay zekâ destekli gürültü engelleme ve uzun süren kurgu işleri esnasında göz yorgunluğunu azaltan Acer BlueLightShield teknolojilerini de taşıyor.

Serin, Sessiz Çalışma

Daha ağır iş yükleri düşünülerek tasarlanan yeni Swift X, termal verimliliğini optimize etmek için 59 adet 0,3 mm kanatlı bir fandan ve bir çift D6 bakır ısı borusundan yararlanıyor. Bununla birlikte, bir dizi başka yenilikle de dizüstü bilgisayarın soğutma verimliliğini artırıyor. Örneğin yeni Swift’te yer alan hava girişli klavye tasarımı, standart bir klavyeye göre yaklaşık yüzde 8-10 daha fazla ısının dışarı atılmasını sağlar ve fanın üst kısmında oturan, eğimli bir düzleme sahip olan stereo halka, hava akışında yüzde 5-10’a varan bir iyileşme sağlıyor.