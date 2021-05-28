Acer ConceptD Güncellendi

Acer, ConceptD yaratıcı dizüstü bilgisayar modellerinin her serisinde gerçekleşen güncellemeleri duyurdu. Tüm modeller, yeni 11. Nesil Intel Core H-serisi işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’ları başta olmak üzere NVIDIA Amper mimarisi tarafından desteklenen diğer en yeni NVIDIA RTX Profesyonel Dizüstü Bilgisayar GPU seçeneklerini içerecek şekilde güncellendi. Yeni seri, optimum performans ve güvenilirlik için yaratıcı uygulamaları geliştiren özel sürücü teknolojisinin yanı sıra, NVIDIA Studio ekosistemi tarafından destekleniyor.

Yeni ConceptD 5 dizüstü bilgisayar, içerik üreticilerin görev çubuklarını yeniden boyutlandırmak veya ön izleme pencerelerini gizlemek zorunda kalmadan videolarını görüntülemeleri ve parçaları düzenlemeleri için yeterli alan sağlayan 16:10 görüntü oranı sunan 16 inçlik bir ekrana sahiptir.

ConceptD 5 ve ConceptD 5 Pro Dizüstü Bilgisayarlar

2D ve 3D tasarım iş akışları için tasarlanan Acer’ın tamamı metal ConceptD 5 dizüstü bilgisayarları (CN516-72G), yeni 11. Nesil Intel Core H-serisi işlemcileri NVIDIA GeForce RTX 3060 Dizüstü Bilgisayar GPU’ya kadar grafik işlemci modelleri ile bir araya getiriyor. NVIDIA RTX A5000 veya NVIDIA RTX A3000 Dizüstü Bilgisayar GPU’su seçenekleri ile gelen ConceptD 5 Pro (CN516-72P) ise yüksek performans ile sınıfının en iyisini arayan içerik yaratıcılara hitap ediyor. RTX A5000 Dizüstü Bilgisayar GPU’su, ışın izleme ve yapay zeka teknolojisi ile görüntü işleme, 8K video düzenleme, çoklu uygulama destekli iş akışları gibi beceriler ile içerik üreticilerin elini güçlendiriyor.

ConceptD 5 modelleri, 64 GB’a kadar DDR4 3200 Hz bellek ve RAID 0’da 2 TB PCIe Gen 4 M.2 SSD’ler ile üreticilerin 4K video, birden fazla monitör kullanımı veya 2D ve 3D yazılım oluşturma uygulamaları için ihtiyaç duyduğu tüm gücü ve depolama alanını sağlıyor. Üç fanlı bir soğutma düzeni olan Acer Vortex Flow, (5. Nesil AeroBlade 3D Fan dahil), CPU ve GPU’ya ek soğutma sağlamak için stratejik olarak ayarlanmıştır. Bu sayede zorlu iş yükleri altında daha fazla performans sunuyor.

Tüm bu gücü ve yetenekleri, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve Delta E<2 renk doğruluğuyla destekleyen şık bir 16 inç 3K (3072×1920) PANTONE Onaylı ekran tamamlıyor. Dar çerçeve tasarımı yüzde 87 ekran/gövde oranı sağlarken, 16:10 görüntü oranı profesyonel içerik üreticilere birçok avantaj sağlıyor. Daha yaygın olarak kullanılan 16:9 oranıyla karşılaştırıldığında, fark edilir biçimde daha uzundur ve içerik üreticilere görev çubuklarını gizlemek veya önizleme pencerelerini yeniden boyutlandırmak zorunda kalmadan videoları izlemek veya birden fazla parçayı ekrana sığdırmak için daha fazla ekran alanı sağlar.

Dizüstü bilgisayarlar, Thunderbolt 4 destekli çift USB Type-C bağlantı noktası, HDMI 2.1 ve bir SD kart okuyucu (SD7.0) gibi çok çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. Gürültü azaltma için tasarlanmış sessiz klavye ve touchpad, kullanıcının iş akışı ile ilgili konsantrasyonunu kesintiye uğratabilecek en küçük dikkat dağınıklığını dahi ortadan kaldırır. 6 inç genişliğindeki Corning Gorilla Glass touchpad, daha rahat ve güvenli oturum açma işlemleri için bir parmak izi okuyucu da içerir.

ConceptD 7 Ezel Dönüştürülebilir Dizüstü Bilgisayar

Acer’ın amiral gemisi dönüştürülebilir içerik üretici dizüstü bilgisayar modeli ConceptD 7 Ezel (CC715-72G), güçlü yeni 11. Nesil Intel Core i7-11800H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU’ya kadar olan grafik işlemci modelleri ile güncellendi. Acer, profesyonel uygulamalar ve destek için daha da yüksek performans isteyen yaratıcılara ise Intel Xeon W-11955M işlemci ile NVIDIA RTX A5000 ve A3000 Dizüstü Bilgisayar GPU seçeneklerine sahip ConceptD 7 Ezel Pro (CC715-72P) modeliyle hitap ediyor.

2 TB’a kadar PCIe SSD’ler ve 32 GB’a kadar DDR4 bellek ile gelen cihaz, genellikle büyük boyutlu dosyaları işleyen ve aynı anda birden çok uygulama kullanan içerik üreticiler için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Ayrıca, en yeni modeller 40 Gb/sn çift yönlü bant genişliği, daha hızlı aktarım hızları ve beş Thunderbolt cihazına kadar bağlanma yeteneğinin tamamını tek bir yuvadan sunan çift Thunderbolt 4 bağlantı noktasına sahiptir. Son olarak, yeni ultra hassas Corning Gorilla Glass touchpad, dosya içi ve web’de gezinmeyi sorunsuz ve zahmetsiz hale getirir.

Yeni ConceptD 7 Ezel, Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ve Delta E<2 renk doğruluğuna sahip parlak 15,6 inç 4K PANTONE Onaylı dokunmatik ekran ile geliyor. Ayarlanabilir ekranı, geleneksel bir dizüstü bilgisayarın tanıdıklığını ve rahatlığı ile verimli ve üretken iş birliğini bir araya getiren askı, paylaşım, tablet, stant ve ekran modlarıyla birleştiren Acer’ın yenilikçi Ezel Menteşe tasarımı ile sunuyor. ConceptD 7 Ezel ayrıca eskiz, animasyon ve 3D modelleme için dijital bir kalemin hassasiyetine güvenen sanatçıların beğenisini kazanan bir Wacom EMR kalemi de içeriyor.

ConceptD 3 Ezel Dönüştürülebilir ve ConceptD 3 Dizüstü Bilgisayarlar

Acer ayrıca 14 inçlik dönüştürülebilir (CC314-72G) ve geleneksel (CN314-72G) tasarıma sahip ConceptD 3 serisini de güncelledi. Güncellenen seride karşımıza çıkan ConceptD 3 Pro (CN314-72P) ve ConceptD 3 Ezel Pro (CC314-72P) modellerinin her ikisi de 4,6 GHz’e ulaşabilen bir Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA T1200 Dizüstü Bilgisayar GPU’su kullanıyor.

Tüm ConceptD 3 form faktörleri ve boyutları, 11. Nesil Intel Core H serisi işlemci taşıyacak şekilde güncellendi. Tüm modeller, yeni NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GPU dahil olmak üzere, farklı iş yüklerine ve uzmanlıklara uygun, çeşitli grafik seçenekleriyle geliyor. Aynı şekilde tüm modeller bir PCIe Gen 4 SSD ve süper hızlı şarj için etkinleştirilmiş güç dağıtımına sahip bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası taşıyor.

Bu seri, orta sınıf fiyat segmenti için güçlü özellikler ve içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak özellikler sunuyor. Dönüştürülebilir modeller, çeşitli modlarda kullanıma olanak tanıyan Acer’ın yenilikçi Ezel Menteşesinin yanı sıra, dokunmatik ekran ve AES kalem ile geliyor. Tüm ConceptD 3 dizüstü bilgisayarlar, yüzde 100 sRGB renk gamına ve Delta E<2 renk doğruluğuna sahip FHD (1920×1080) Pantone Onaylı ekranlara sahip.