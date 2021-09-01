Western Digital Hard Disk’i Yeniden Tasarlıyor

Düzenlenen HDD ReImagine etkinliğinde Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), geleneksel depolama anlayışının sınırlarını aşan ve flash teknolojisi ile güçlendirilmiş yeni sürücü mimarisini tanıttı. Şirketin HDD ve flash alanlarında inovasyon yapma konusundaki benzersiz yeteneğinin devamı niteliğindeki OptiNAND teknolojisine sahip yeni depolama mimarisi, HDD’leri iNAND yerleşik flash sürücüleriyle entegre ve optimize ediyor. Bu, müşterilere, yani hiper ölçekli bulut şirketlerine, CSP’lere, kurumlara, akıllı video güvenlik iş ortaklarına, NAS tedarikçilerine, büyük miktarda veriyi bugün ve gelecekte en iyi şekilde depolamak için gereken kapasite, performans ve güvenilirliği sağlayarak veri oluşturmada hızla artan büyümeyi karşılayacak bir çözüm sunuyor.

Üç aşamalı aktüatör (TSA) ve HelioSeal teknolojisi dahil olmak üzere sektörde ilk olan teknolojilerden yararlanan yeni sürücü mimarisine sahip ilk ürünler, plaka başına emsali olmayan 2,2 TB alan sunacak ve başarışı kanıtlanmış ePMR teknolojisinde kapasite kazanımlarını artıracak. Sektörde yeni bir dönüm noktası oluşturan Western Digital, belirli müşterilerine OptiNAND teknolojisine sahip yeni dokuz diskli, 20 TB ePMR flash ile geliştirilmiş sürücü örneklerini gönderdi.

OptiNAND Teknolojisine Sahip, Flash ile Güçlendirilmiş Yeni Sürücü

Kapasite: Sürücü, iNAND’a yüklenen genişletilmiş meta verilerden yararlanan gelişmiş donanım yazılımı algoritmaları ile daha akıllı bir şekilde çalışıyor. Böylece, inç başına (TPI) daha fazla iz sağlayarak artan bir alan yoğunluğu sağlıyor.

Performans: Sürücü gecikmesi, daha az bitişik iz müdahalesi (ATI) yenilemeleri gerektirmeye ve yazma önbelleği etkin moddayken yazma önbelleğini temizleme ihtiyacını azaltmaya odaklanan donanım yazılımını kullanabilmek için önemli ve özel optimizasyonlarla iyileştirildi.

Güvenilirlik: Acil güç kesintisi (EPO) senaryosu durumunda yaklaşık 50 kat daha fazla müşteri verisi saklı tutulabilir ve Western Digital’in dikey olarak entegre edilmiş tedarik, geliştirme, tasarım, test konusundaki benzersiz yetenekleri ve flash ile güçlendirilmiş sürücülerinin kalifikasyonu ile müşteriler, sürücünün güvenilirliğinden emin olabilir.

Erişim

OptiNAND teknolojisine sahip flash ile güçlendirilmiş yeni sürücü mimarisi, şirketin sürücü ve depolama platformları portföyünde mevcut olacak. Aynı zamanda; zeka, güvenilirlik, kapasite ve pazara sunma süresi konularında daha fazla gelişme sunarak gelecekteki tasarımlar ve yenilikler için de bir baz görevi görecek. Şirket, bu yılın sonlarında pazarlara özel, amaca yönelik ürünleri duyurmaya başlayacak.