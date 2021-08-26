İnceleme: Huawei FreeBuds 4

Huawei’nin yeni açık tasarıma sahip aktif gürültü engelleme özellikli kulaklığı FreeBuds 4 modelini inceledik.

Huawei gerek açık, gerekse de kulak içi tasarıma sahip iddialı birçok modelini tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde satışa sunduğu birçok kablosuz kulaklık modelini incelediğimiz için bu yeni kulaklıkta da öne çıkan ve farklı özellikleri çok daha iyi görebiliyoruz.

Yüksek Çözünürlüklü Ses Deneyimi

Huawei FreeBuds 4 modelinde bir dizi yenilik ve iyileştirmeyi bünyesine katarak kullanıcıların daha iyi bir müzik dinleme deneyimine sahip olmalarını sağlamış. Ses kalitesi, kulaklıkların temel gereksinimi ve tüketiciler için kulaklık seçiminde önemli bir faktör. Müzik dinlemek için kulaklığı kullanırken, kulaklığın ürettiği ses detayları çok önemli. FreeBuds 4, tüketicilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için klasik dinamik sürücü yapısını benimsiyor. Ayrıca, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen, orta ve tiz sesleri iyileştiren Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyaframa sahip.

Daha Güçlü ve Etkileyici Bas

FreeBuds 4, genliği daha büyük ve bası daha güçlü kılan 14,3 mm’lik geniş diyaframa sahip. Yeni yükseltilmiş bas güçlendirici, bas tüpü ve anakart ile bağımsız bir sızdırmaz ses boşluğu oluşturarak bas tüpünün hacmini yüzde 15 artırıyor. Bu ayrıca havadan ve diyaframdan yoğunlaştırılmış bir rezonans etkisi sağlıyor. Kullanıcılar FreeBuds 4 ile müzik dinlerken daha güçlü bas ve daha etkileyici sesin keyfini çıkarabiliyorlar. Huawei, üst düzey donanım kalitesinin yanı sıra yazılım özellikleriyle de tüketicilere daha iyi bir ses kalitesi deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Huawei AI Life uygulamasını indirerek kulaklığınızı eşleştirdiğiniz zaman gürültü engelleme, ses modları, dokunmatik kontroller ve ekolayzır modu gibi ayarlar yapılabiliyor. FreeBuds 4 şu anda üç ekolayzer modunu destekliyor: dengeli (varsayılan), bas güçlendirme ve tiz güçlendirme. Tüketiciler, duruma uygun olarak kendilerine uygun bir mod seçebiliyorlar. Bas güçlendirme modu, kullanıcılara şarkı dinlerken etkileyici ses efektleri sunuyor. Tiz güçlendirme modu, kulaklığın daha yüksek frekanslara duyarlılığını artırıyor, kulaklığın sesini daha şeffaf hale getiriyor ve zengin tiz ayrıntıları kayıpsız dinletiyor. Üç farklı mod, tüketicilere daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunuyor. Yine Huawei AI Life uygulaması üzerinden kulaklık güncellemeleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Kullandığınız tüm ürünlerle ilgili olarak en iyi deneyimi elde etmek istiyorsanız bu güncellemeleri yapmanızda büyük fayda var.

Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme

İnsanların kulak şekilleri ve boyutlarındaki farklılıklar, kulaklığı takmanın sıkılığını etkileyerek tüketicilerin aynı kulaklıkla farklı dinleme deneyimleri yaşamalarına yol açıyor. Daha büyük kulakları olan kullanıcılar için, kulak kanalı muhtemelen daha geniş olduğundan sesin bir kısmı kaybolacak ve bas performansı bozulacaktır. Ancak, daha küçük kulaklı kullanıcılar, kulaklıkları sıkıca taktıkları için nispeten daha fazla basa sahip olabilirler.

Kulak içi kulaklıklarla karşılaştırıldığında, açık tasarıma sahip kulaklıklar farklı takma stillerine ve kulak boyutlarına daha duyarlıdır, akustik ortam değişmeye daha yatkındır ve bu nedenle farklı kişiler için ses kalitesi farklılıkları yaratabilirler.

Huawei FreeBuds 4, kullanıcıların tutarlı ve hassas ses kalitesi elde etmeleri için uyarlanabilir kulak eşleştirme teknolojisini geliştirdi. Her şeyden önce, kulaklıklar ses dalgası algılama teknolojisini kullanarak mevcut kullanıcının kulak kanalı şeklini ve takma sıkılığını belirliyor. Kulaklıklar daha sonra kullanıcının kulağına otomatik uyması için kişiselleştirilmiş ses efektleri yaratıyor. Bu, kulak boyutundan ve kullanım koşullarından kaynaklanan ses kaybını etkili bir şekilde telafi edebiliyor. Uyarlanabilir kulak eşleştirme, FreeBuds 4 kullanıcılarına mümkün olan en iyi dinleme deneyimini yaşatıyor.

Hafif ve Kompakt Tasarım

FreeBuds 4, tasarım olarak önceki model FreeBuds 3’e çok benziyor. Ancak bu yeni model biraz daha kompakt ve hafif… FreeBuds 4’ün diğer birkaç farklı özelliği ise, farkındalık modunun olması ve çift cihaz bağlantı özelliğini desteklemesi olarak sayılabilir. Yeni kulaklıklar kulağınıza tam oturuyor ve rahatsızlık vermiyor. Kulaklıkların her biri sadece 4.1 gram ağırlığa sahip. Çoğu zaman kulağınızda takılı olduğunu unutuyorsunuz.

Kullanım süresi, ANC açıkken yaklaşık 2.7 saat, ANC kapalı iken de yaklaşık 4 saat. Kulaklıkları kablolu ya da kablosuz şarj edebilmeniz mümkün. 15 dakikalık hızlı şarj edildiğinde de yaklaşık 2.5 saat boyunca müzik dinlemeniz mümkün. Şarj kutusuyla birlikte ise (ANC kapalı) 20 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.