İnceleme: Ricoh GR III

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kompakt yapı, yüksek görüntü kalitesi ve hızlı tepki süresi ile dikkat çeken Ricoh GR III modelini sizler için inceledik.

Ricoh’un pek çok fotoğrafçı tarafından merakla beklenen yeni kompakt modeli GR III kısa bir süre önce satışa sunuldu. GR III, 24.2 MP APS-C CMOS görüntü sensörüne sahip. Sadece bu yönüyle bile pek çok kompakt fotoğraf makinesinden başka bir sınıfta olduğunu hemen hissettiriyor. Bu yeni modeli uzaktan gördüğünüzde size sıradan bir kompakt makine gibi görünebilir. Ancak elinize alıp kullanmaya başladığınızda, gerek malzeme kalitesi gerekse de tuşların dizilimi ve büyüklükleri ile kullanıcı dostu bir makine olduğunu anlayabilirsiniz.

Yeni GR Objektif

GR III, 18.3mm (28mm eşdeğeri) f/2.8-16 sabit odak uzaklıklı bir objektif kullanıyor. Bu seçim, görüntü kalitesini büyük ölçüde etkiliyor ve tabi ki daha hafif ve ince bir makine tasarımına da imkan sunuyor. İnce optiği, dört grupta altı optik elemandan oluşuyor. Yüksek kırılma, düşük dağılımlı cam eleman ve cam kalıp elemanın optimum şekilde konumlandırılması, bozulma ve renk sapmalarını da en aza indiriyor. Ayrıca, ters ışığa karşı çekim yaparken parlama ve hayalet görüntü oluşumu da oldukça az ve rahatsız edici değil.

Makine makro modunda konuya 6cm’e kadar yaklaşabiliyor. Dahili ND (Nötr Yoğunluk) filtresini ister manuel ister otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da size iki stopluk bir fayda sağlıyor. 28mm odak uzaklığına sahip olan bu modelde kullanılan dokuz yapraklı diyafram sayesinde bokeh etkisi de oldukça iyi. Bu arada biraz önce makinenin kompakt ve ince olduğundan bahsettik. Tam boyut ve ağırlığını da verelim. Makinenin boyutları 109x62x33mm ve ağırlığı ise sadece 257 gram.

GR Engine 6 İşlemci

Görüntü kalitesini, hızı, yüksek kontrast ve renk zenginliği gibi özellikleri optimize eden GR serisinin bu yeni modeli, görüntü sensörü ve görüntüleme motoru gibi yeni tasarlanmış bileşenlerle donatılmış. Yeni modelde güçlü GR Engine 6 görüntü işlemcisi kullanılmış. Bu sayede tüm ISO aralıklarında yüksek görüntü kalitesi, renk doğruluğu ve düşük noise elde edilmiş. Makinenin ISO performansı gayet iyi. Hassasiyet aralığı ISO 100-102400 arasında değiştirilebiliyor.

APS-C CMOS Sensör

GR III, APS-C boyutlu CMOS görüntü algılayıcısı kullanıyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi böylece diğer kompakt modellerden anında başka bir kategoriye geçiyor. Çözünürlük değeri 24.2 MP. JPEG ve RAW (14bit) formatında fotoğraf kaydı yapabiliyor.

SR Mekanizması

GR III modeli, üç eksenli sarsıntı azaltma SR (Sarsıntı Azaltma) mekanizmasına sahip. Üç eksenli SR mekanizması, kamera sarsıntısının olumsuz etkilerini dört stopa kadar azaltıyor. Ek olarak SR ünitesi, moiré azaltma ve toz giderme yetenekleri de sunuyor.

Hibrit AF Sistemi

GR III, yüksek hızlı odaklama işlemini sağlayan faz algılama tipi AF mekanizmasıyla odaklama hassasiyetinde üstün olan kontrast tipi bir AF mekanizmasını birleştiren yeni karma Hibrit AF sistemine sahip. Böylece her iki mekanizmadan da yararlanarak daha hızlı ve daha kullanışlı bir otomatik odaklama işlemi sağlanmış. Bu arada makinenin açılış hızı da iyileştirilmiş. Yaklaşık 0.8 saniyede açılan makine bu özelliğiyle de bizden olumlu puan almayı başardı.

Dokunmatik LCD

GR III, yaklaşık 1.037.000 noktaya sahip 3 inç LCD ekrana sahip. Son zamanlarda çıkan pek çok kompakt makinenin aksine sanıyorum makinenin ince yapısı ve tasarımı bozmamak için sabit bir ekran kullanılmış. Önceki GR serisinde yer almayan dokunmatik ekran; AF kare kaydırma, menü seçimi, görüntü büyütme ve oynatım sırasında ilerletme gibi çeşitli kamera işlevlerinin dokunmatik olarak kontrolünü sağlıyor.

Ayrıca yazılanlara göre, dış mekan çekimlerinde daha iyi görüş sağlamak üzere ışığın yansımasını ve dağılmasını etkin bir şekilde azaltmak için LCD ekran ile takviyeli camdan yapılmış koruyucu örtü arasına özel reçinenin yerleştirildiği hava boşluksuz bir yapıya sahip.

Dış Mekan Görüntüleme Ayarı, zayıf aydınlatma koşullarında daha iyi görünürlük için monitörün parlaklığının istenen seviyeye anında ayarlanmasını sağlıyor.

USB-C ve Kablosuz Bağlantılar

Akıllı telefon ya da tabletinize dosyaların hızlı ve kablosuz aktarımı için dahili Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı imkanı da bulunuyor. Ayrıca USB-C bağlantı yuvası ile hızlı veri aktarımı sağlayabilir, makinenin pilini şarj edebilirsiniz.