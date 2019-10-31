DJI Mavic Mini

DJI, bugüne kadar çıkardığı en hafif ve kompakt model olan Mavic Mini’yi duyurdu.

DJI, bugüne kadar çıkardığı en hafif ve kompakt model olan Mavic Mini’yi duyurdu. Ultra hafif katlanabilir drone sadece 249 gram. Mavic Mini, taşınabilir, uçması kolay, emniyet için tasarlanmış ve uçmanın keyfini yaşamak isteyen herkes için uygun bir seçenek olabilir.

Mavic Mini, profesyonel kalitedeki pek çok drone özelliklerini hafif ve taşınabilir gövdesi üzerine sığdırmayı başarmış. Mavic Mini’nin yüksek kaliteli kamerası, yüksek çözünürlüklü çekici çekimler yapıyor ve yeni DJI Fly App’ın yaratıcı özellikler paketi, fotoğrafları ve videoları sorunsuz bir şekilde profesyonel kalitede prodüksiyonlara dönüştürüyor.

Mavic Mini, dünyanın dört bir yanındaki havacılık düzenleyicilerinin drone uçuşları için en güvenli kategori olduğunu düşündüğü 250 gramın altındaki ilk DJI drone. Birçok ülkede, 250 gramın altındaki drone’lar, yeni ve heyecan verici şekillerde kullanılabilecekleri kadar güvenli kabul edilir.

Mavic Mini, pilotlara saniyede 30 kare hızında 2.7K video, saniyede 60 kare hızında 1080p veya 1/2.3 inçlik sensörü kullanarak 12 milyon piksel fotoğraflar da dahil olmak üzere yüksek kaliteli görüntüleri yakalama yeteneği sunuyor. Üç eksenli motorlu bir gimbal kamerayı destekler ve dengeler, çekimlerin düzgün ve sinematik olmasını sağlar, böylece sosyal medyada paylaşmak için mükemmeldir. En uzak gidebileceği mesafe 4km olan yeni drone yaklaşık 30 dakika boyunca havada kalabiliyor.