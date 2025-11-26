İnceleme: DJI Flip

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Son dönemlerde DJI’nın en ilginç tasarımlarından birine sahip olan DJI Flip modeli inceleme konuğumuz oldu. Bu yazımızda DJI Flip’in öne çıkan özelliklerini ve Neo ile arasındaki bazı farkları anlatacağız.

Öncelikle DJI Flip’in fiziksel özelliklerine göz atalım. Pervaneleri ilginç bir şekilde katlandığı için pek çok kişinin ilgisini çeken bu model, katlı haliyle tek elde rahatça taşınabiliyor. Ağırlığı sadece 249 gram. Pervanelerin etrafındaki korumalar sayesinde son derece güvenli bir uçuş sağlıyor. Yani ne kendinize ne de bir başkasına kolay kolay zarar veremezsiniz bu drone ile… Pervanelerin etrafındaki koruma çubukları sayesinde drone’nun pervanelerinin hasar görmesi de önleniyor. Burada kullanılan malzeme hafif ve sağlam karbon fiber iplerden üretilmiş. Çok sert bir malzeme yapısı var bu koruma tellerinin…

Pervaneleri açtığınızda drone otomatik olarak açılıyor ve pervaneleri topladığınızda yine otomatik olarak kapanıyor. Üzerinde bir açma kapama düğmesi ile çekim modlarını seçebildiğiniz bir başka düğme daha yer alıyor. microSD kart girişi ve onun altında da USB-C portu yer alıyor. Kamera koruyucu kapağı ile gimbal yapısı da korunmuş.

Kumandasız çekim modları

DJI Flip tıpkı Neo modelinde olduğu gibi kumandasız olarak da kullanılabiliyor. Ancak tek başına satıldığını görmedim. 3 farklı paket satışa sunulmuş. Ekransız kumandalı RC-N3 olan paket, RC-2 kumandalı paket ve RC-2 kumandalı fly more combo paketi. Fly more combo paketinde RC-2 kumanda, 3 adet pil, pil şarj kutusu, çanta ve yedek pervaneler bulunuyor. Her ne kadar Flip’in pilleri yaklaşık 30 dakikalık uzun bir uçuş süresi sunsa da yedek piller mutlaka gerekiyor çekimlerde…

Ayrıca şarj kutusu da büyük kolaylık tabi… Şarj kutusu 4 pil alıyor. Paralel şarj ünitesi 2 pili aynı anda şarj ederek şarj süresini kısaltıyor. Piller 3110 mAh gücünde. Tek pilin sıfırdan yüzde yüze dolum süresi ise yaklaşık 45 dakika oluyor. Pili drone üzerinde de şarj edebiliyorsunuz tabi.

Katlanan pervanelerle kompakt yapı

Pervaneler katlı olduğunda küçük bir yer kaplayan Flip açıldığında biraz göz korkutuyor. Ancak merak etmeyin elinizden kolayca kalkıp iniş yapabiliyor. Az önce de söylediğim gibi ağırlığı sadece 249 gram zaten… Tıpkı Neo da olduğu gibi Flip’i de DJI Fly uygulamasıyla kontrol etmek ve ayarları yapmak mümkün. Örneğin etrafınızda dönerek yapacağı çekimde sizden uzaklığını veya roket çekim modunda yüksekliği seçebiliyorsunuz. Böylece kumandaya ihtiyaç olmadan elinizden kalkıp indirmek ve bu çekimleri yapabilmek mümkün. Dilerseniz telefonu kumanda olarak kullanarak uçurmakta mümkün. Ancak onda mesafe çok kısa oluyor.

Gövde üzerindeki mod düğmesi ile altı çekim modu seçilebiliyor. Seçilen mod ön yüzdeki ekranda görülüyor ve sesli olarak da hangi modu seçtiğiniz seslendiriliyor. Mod düğmesine uzun basıldığında ise elinizden kalkıp direkt kayıt başlatılarak uçuş yapılıyor.

Flip’i klasik bir drone gibi kullanmak isterseniz ekranlı kumanda RC-2 ile kullanmak çok daha zevkli onu söylemeliyim. Hem uçuş mesafesi böylelikle daha uzun oluyor hem de yapabilecekleriniz çok daha fazla…

Kişisel olarak kullandığım drone’ları çok uzağa göndermeyi sevmiyorum. Bunun pek çok sebebi var tabi… En önemlisi de bu tarz küçük drone’lar daha amatör kullanımlar için tasarlanıyor. Sonuçta 249 gramlık bir drone’dan bahsediyoruz. Flip’i yaptığım çekimlerde yaklaşık 1km uzağa gönderdim ve bir sorun yaşamadım. Kağıt üzerinde de 8 km olarak veriliyor bu değer. Bu mesafe olayı rüzgara ve bulunduğunuz konuma göre oldukça değişkenlik gösteriyor. Ancak bu modelin aşırı uzun mesafeler için uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o işler için DJI ürün gamında çok daha profesyonel modeller bulunuyor.

Seyahatlerde de yanınızda…

DJI Flip, tam anlamıyla size müthiş kolaylık ve kaliteli görüntü sunacak bir yardımcı kameraman gibi esasında… Yapay zeka konu takip özelliği ve diğer çekim modları çok daha iyi içerikler hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Hafifliği ve kompakt yapısıyla da seyahatlerde yanınızda taşıyabilirsiniz. İlk kez drone alacak kullanıcılar için de uygun bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Hem pervane korumaları hem de kullanıcı dostu kullanımı ile ilk kez drone sahibi olacakların bile kısa bir sürede öğrenebilecekleri bir model bu…

Kaliteli görüntü çıkışı

DJI Flip, küçük boyutuna rağmen oldukça güçlü bir kamera ile geliyor. 1/1.3 inç CMOS sensör, 48MP fotoğraflar ve 4K HDR video çekimine imkan tanıyor. Fotoğraf çekiminde 12MP ya da 48MP seçimi yapılabiliyor. JPEG, RAW ya da JPEG+RAW fotoğraflar çekilebiliyor. Kameranın diyafram açıklığı f/1.7. Böylece düşük ışıkta bile etkileyici kareler elde edilebiliyor. DJI Flip, 4K çözünürlükte 30 ve 60 fps HDR video çekebiliyor. Ayrıca 4K 100fps ağır çekim kaydı ve 10bit D-Log M renk modunu destekliyor.

Sensör en boy oranı 4:3. Çekimler 16:9 yapılabiliyor tabi… Dikey videolarda da 2.7K çözünürlükte gayet iyi bir kalite sunuluyor. Özellikle Youtube, Instagram ya da Tiktok gibi sosyal medya platformları için yapılacak çekimlerde dikey kadraj sağlanmış oluyor.

DJI Flip’in öne çıkan birkaç özelliğini kısaca özetledikten sonra Neo ile olan farklarını biraz konuşmak istiyorum. Flip ile gelen piller 31 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor ki bu süre iyi bence… Ön tarafında yer alan 3D kızılötesi algılama sistemi gece bile gelişmiş güvenlik için otomatik frenlemeyi destekliyor. Bu modelde alt tarafta da sensör bulunuyor. Böylece hem atta hem de önde çift güvenlik sistemi kullanılmış gibi düşünebilirsiniz. Ön yüzeyde kullanılan algılama sistemi epey işe yarıyor. Karşısına bir nesne çıktığında belli bir mesafede otomatik olarak duruyor.

Kişisel fikrim bu veya başka bir drone alacaksanız ekranlı kumanda paketlerini tercih edin derim. Böylece telefonu tak çıkar derdinden kurtulabilirsiniz. DJI Fly uygulaması son yıllarda gerçekten çok gelişti. Hem kullanım hem de aktarım konusunda güzel bir iş çıkarıyor.

Şimdi gelelim Flip’in Neo ile olan birkaç önemli farkına…

Yaklaşık 7-8 ay önce DJI Neo’yu incelemiş, kendi çekimlerimde nasıl kullandığımı “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımda anlatmıştım. Bu geçen süre içerisinde kendisiyle yaptığım çekimleri videolarımda da kullandım. O inceleme videosunda “DJI Neo’yu hem boyutu hem de uçuş özellikleri açısından klasik bir drone olarak görmeyin” demiştim. Tabi bu dediğimin artı ve eksi yönlerini de anlatmıştım. Dileyen o videoyu da izleyebilir.

Neo’yu direkt çantadan çıkarıp üzerindeki mod tuşuna basarak kullanmayı çok sevdim açıkçası. Evet, dilerseniz Flip modelini de üzerindeki mod tuşu ile kullanabilirsiniz. Ancak bir küçük detay, Flip’i çantadan çıkarınca pervaneleri açmak için kısa da olsa bir süre geçiyor.

Ağırlık olarak bakıldığında Neo 135 gram ile DJI’nın en hafif drone’u. Flip 249 gram ile yine hafif ve taşınabilir boyutta. Neo küçük boyutu ile dar ve kapalı alanlarda kullanım için biraz daha uygun gibi görünüyor. Dış uçuşlarda ise Flip tabi ki rüzgar direnci olarak daha dayanıklı.

Fotoğraf ve video görüntü kalitesi Flip’te çok daha iyi. 48MP’lik RAW fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Neo’nun sensör büyüklüğü ve yapısı daha amatörler için uygun olabilir. Dinamik aralığı da çok iyi sayılmaz. Sarsıntısız çekimler için Flip’te 3 eksenli gimbal bulunuyor. Neo’daki gimbal çok daha basit kalıyor. Flip, 4K 60fps video kaydı yapabiliyor.

Belki pek çok kişi için en önemli farklardan birisi de Flip’in yaklaşık 30 dakika uçabilmesi olacaktır. Neo ise 18 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor. Fiyatlandırmada da doğal olarak Neo daha temel seviyede bir drone olduğu için çoğu kullanıcı için uygun fiyatlı bir seçenek gibi görünebilir. Flip ise yaptığı iş ve artıları ile verilen parayı hakeden bir seçenek…

DJI Neo, günlük eğlence, anı, hobi gibi işlerde kullanılabilecek kompakt, kolay kullanımlı ve uygun fiyatlı bir model. DJI Flip ise, içerik üretimi, vlog çekimi ve daha profesyonel fotoğraf/video işleri için tercih edilebilecek bir model. Tüm bu söylediklerim deneyimlerimden yola çıkarak özetlediğim kişisel fikirlerim.

