DJI Mavic 4 Pro ile çekimde yeni bir çağ

70.yılını kutlayan Karfo Karacasulu, yenilikçi teknolojileriyle sektöre yön veren DJI’ın en yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. DJI’ın hava çekiminde yaratıcı kontrolü tamamen kullanıcıya bırakan en gelişmiş drone’u Mavic 4 Pro Türkiye’de tüketicisiyle buluştu. 100 MP Hasselblad kamerası, üçlü lens sistemi ve 360° dönebilen gimbal ile Mavic 4 Pro, her yönden özgürlük sunuyor.

Mavic 4 Pro, içerik üreticilerine daha önce mümkün olmayan çekim açıları ve anlatım biçimleri sunmak için 100 megapiksellik Hasselblad ana kamera, üç farklı odak uzaklığına sahip gelişmiş kamera sistemi ve 360 derece dönebilen Infinity Gimbal ile donatıldı. Yeni Hasselblad kamerası, 4/3 inçlik CMOS sensörüyle 100 MP çözünürlükte son derece detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Doğal renk doğruluğu sağlayan HNCS teknolojisi, profesyonel seviyede renk üretimi sunuyor. 70mm orta tele kamera 48 MP çözünürlüğüyle portre ve hareketli sahnelerde öne çıkarken, 168mm telefoto kamera 50 MP sensörü ve özel gimbal algoritmasıyla uzak planlarda net ve stabil çekimler sağlıyor. Tüm kameralar HDR destekli 4K/60fps video kaydı yapabiliyor; ana kamera ise 6K/60fps HDR video ve yaklaşık 16 stop dinamik aralık ile sinematik sonuçlar sunuyor. Ayrıca, 4K/120fps yüksek hızlı çekim desteğiyle dramatik sahneler kolayca kaydedilebiliyor.

Mavic 4 Pro’nun en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan Infinity Gimbal sistemi

Infinity Gimbal sistemi DJI’da bir ilk olarak 360 derece dönebilen ve yukarıya 70 derece kadar eğilebilen bir yapıya sahip. Bu sayede sıra dışı açılar, Dutch angle sahneler ve akıcı kamera hareketleri mümkün hale geliyor. Drone, düşük ışıkta dahi yüksek çevresel farkındalık sağlayan balıkgözü sensörlerle donatılmış. GPS sinyallerinin zayıf olduğu bölgelerde bile konumunu hassas şekilde belirleyip eve dönebiliyor. Gelişmiş takip sistemi ActiveTrack 360°, drone’un konuyu sabit odakta tutmasını sağlarken, araçları 200 metre mesafeye kadar yön algısıyla tanıyabiliyor.

Yeni DJI RC Pro 2 kumanda, 7 inçlik parlak Mini-LED ekranı, HDMI çıkışı, dönebilir yapısı ve 4 saate kadar pil ömrüyle profesyonel hava sinematografisi için tasarlanmış. 128 GB dahili depolama alanı ve yüksek kaliteli ses kaydı özellikleriyle Mavic 4 Pro’nun ideal tamamlayıcısı oluyor. Batarya tarafında ise paralel şarj destekli yeni sistemle üç batarya 90 dakikada tamamen dolarken, adaptör aynı zamanda 100W güç bankası olarak kullanılabiliyor. Hatta birden fazla bataryadaki enerjiyi bir araya getirerek en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan güç birleştirme özelliği de mevcut.

Hızlı veri aktarımı…

Mavic 4 Pro, 64 GB dahili hafıza ile gelirken, Creator Combo paketiyle bu kapasite 512 GB’a kadar çıkıyor ve profesyonel video formatı olan ALL-I 4:2:2 desteği sunuluyor. DJI QuickTransfer teknolojisi sayesinde dosya aktarımı için drone’u açmaya ya da kumandayı çıkarmaya gerek kalmadan, Wi-Fi 6 ile saniyede 80 MB hızla veri aktarımı yapılabiliyor. DJI Fly uygulaması bu süreci arka planda kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Kısacası DJI Mavic 4 Pro, güçlü kamera sistemi, esnek çekim yetenekleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle hem profesyoneller hem de ileri düzey kullanıcılar için hava çekiminde yeni bir çağ başlatıyor.