Sony RX1R III

Sony, RX1R serisinin merakla beklenen üçüncü nesli RX1R III’ü tanıttı. 61MP çözünürlüklü 35 mm Full-Frame Exmor R CMOS görüntü sensörü, en yeni BIONZ XR görüntü işleme motoru ve ZEISS Sonnar T* 35 mm F2 lens ile donatılan bu model, yüksek görüntü kalitesi ve performans sunuyor.

Sony’nin full-frame sensör teknolojisindeki liderliğini, yapay zekâ destekli kamera yeniliklerini ve alan tasarrufu sağlayan mühendislik becerisini bir araya getiren RX1R III, kompakt ve zarif tasarımında ödün vermeden güçlü bir performans sunuyor. ZEISS RX1 serisinin eşsiz lens tasarımını koruyan bu model, kompakt boyutlarında en yüksek optik performansı sunuyor. RX1R III, seyahat ve sokak fotoğrafçılığından sade ve taşınabilir kurulum arayan profesyonellere kadar herkes için üst düzey görüntü kalitesi sağlıyor.

Yüksek Kaliteli Fotoğrafçılık

61MP çözünürlüğe sahip full-frame Exmor R arka aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü ile BIONZ XR görüntü işleme motorunun birleşimi, yüksek çözünürlük ve hassasiyeti düşük gürültü ve geniş dinamik aralıkla sunuyor. Bu sayede elde edilen görüntüler; canlı, keskin ve zengin detaylara sahip olup netlikleriyle öne çıkıyor. Sensör yüzeyindeki yansıma önleyici (AR) kaplama ve optik düşük geçiş filtresinin kullanılmaması, üstün görüntü kalitesi sağlıyor.

ZEISS ile olan uzun soluklu iş birliğinin mirasını taşıyan RX1R III, orijinal 35mm F2 lensiyle serideki sürekliliği koruyor. Bu lens, 35mm’nin nostaljik havasını ve karakteristik tonunu da taşıyor. Lens ve sensör konumu en yüksek hassasiyetle optimize edilerek, bu kompakt yapı içinde olağanüstü optik performans sağlanıyor.

Yaratıcılığınızı Geliştiren Teknoloji

Çekimlerinizi her zaman doğru ve zahmetsizce yapmanızı sağlamak amacıyla, RX1R III en üst düzey profesyonel Sony Alpha fotoğraf makinelerinde bulunan en yeni yapay zeka (AI) işlem birimiyle güçlendiriliyor. Bu yapay zeka işlem birimi, nesnelerin şekillerini ve hareketlerini, gözlerin, insan vücutlarının ve başların konumlarını hassas şekilde tanıyabiliyor; yüzler görünmese bile nesneleri takip edebiliyor. Bu özellik hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabiliyor. Görüntü sensörünün çekim alanı, yoğun şekilde yerleştirilmiş 693 faz algılamalı AF noktası ile yaklaşık %78’ini (hareketsiz görüntü çekimi için) kapsıyor.

Fotoğraf makinesi sabit lense sahip olmasına rağmen, kullanıcılar Step Crop Shooting fonksiyonu sayesinde 35 mm, 50 mm ve 70 mm odak uzaklıklarına karşılık gelen üç farklı prime lensin esnekliğinden yararlanabiliyor. Atanmış tuşlar veya kadranlar aracılığıyla odak uzunlukları kolayca değiştirilebiliyor. RAW formatında gerçekleştirilen çekimler, çekim sonrası düzenleme aşamasında odak uzaklığını yeniden seçme imkânına sahip oluyor. Lens üzerindeki makro halkası sayesinde anında makro moduna geçiş yapılabiliyor ve kullanıcılar maksimum 0.26x büyütme oranıyla 20 cm’ye kadar yaklaşarak detaylı çekimler gerçekleştirebiliyor.

Kendine özgü ve kişiselleştirilmiş görseller yaratmaktan keyif alan kullanıcılar için RX1R III, on iki adet dahili Yaratıcı Görünüm (Creative Looks) sunuyor. Ton, doygunluk, parlaklık, kontrast ve keskinlik ayarları yalnızca fotoğraflarda değil, videolarda da uygulanabiliyor. İki yeni Yaratıcı Görünümle birlikte piyasaya çıkan FL2, sakin renk tonlarıyla nostaljik bir atmosfer yaratırken, FL3 daha canlı ve enerjik görüntüler sunuyor.

Şık Tasarım ve Güvenilir Donanım

Zarif ve kompakt yapılı RX1R III, hafif ancak yüksek dayanıklılığa sahip magnezyum alaşımdan üretilerek estetik ile işlevselliği mükemmel şekilde dengeliyor. Üstün kullanım kolaylığı ve genişletilebilirlik korunurken, kadranlar ve Çoklu Arayüz Yuvası (Multi-Interface – MI) gövdeye entegre edilerek neredeyse tek parça gibi görünen bir üst yüzey oluşturuyor. Kauçuk kaplamalı yeni tasarım tutma yeri ise uzun süreli kullanımlarda güvenli ve rahat bir tutuş sağlıyor.

Yaklaşık 2,36 milyon noktalı XGA OLED elektronik vizör, yüksek çözünürlük ve kontrastla 0,70x büyütme oranı sunuyor.

Şarj edilebilir NP-FW50 pil paketiyle RX1R III, tek şarjda yaklaşık 300 fotoğraf çekme imkânı sunuyor. USB Power Delivery uyumlu cihazlara bağlandığında hızlı şarj sağlayan USB Type-C portu; ayrıca mobil batarya gibi harici güç kaynaklarının kullanımına da olanak tanıyarak uzun süreli çekimlere destek oluyor.