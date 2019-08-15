Olympus Tough TG-6

Öne çıkan özellikler arasında yeni sualtı modları, daha çok yönlü makro fotoğraf seçenekleri ve daha iyi çözünürlükle daha iyi bir monitör var.

Tough TG-6 ile Olympus, Tough kompakt kamera serisinde tüm hava koşullarına, su altı kullanımına, düşmeden kaynaklanan şoklara ve ezici ağırlıklara dayanaklı yeni bir amiral gemisi sunar. Yeni TG-6, sadece Olympus’un ünlü sert performansına, alan sensör sistemine ve sadece en küçük detayları ve en parlak renkleri etkileyici kalitede yakalama yeteneğine değil aynı zamanda birçok iyileştirme ve yeni özelliğe de sahip.

Öne çıkan özellikler arasında yeni sualtı modları, daha çok yönlü makro fotoğraf seçenekleri ve daha iyi çözünürlükle daha iyi bir monitör var. TG-6, genişletilebilir Tough fotoğrafçılık sistemi için bir dizi yeni faydalı aksesuar ile birlikte satışa sunuldu.

Her ortamda zorlu performans için…

Tough TG-6, fotoğrafik yaşamın pürüzlü kısımlarına hazır, kullanışlı ve güvenilir bir ortak olarak tasarlanmıştır: 15 m derinliğe kadar su geçirmezdir, toz geçirmez, 2.1m’den darbeye dayanıklı 100 kg ezilmeye, -10 °C’ye kadar donmaya dayanıklı ve mükemmel buğu önleme performansı için çift camlı koruyucu cam yapıya sahiptir. Yeni bir takılabilir lens bariyeri (LB-T01) çiziklerden lense daha da fazla koruma sağlar, PT-059 su altı kasası, yüzeyin 45 metrenin altındaki derinliklerde görüntüleri ve filmleri çekmesini sağlar (her ikisi de ayrı satılır).

Olympus alan sensörü sistemi, fotoğraf veya film çekerken konum, rakım / derinlik ve hava / su sıcaklığı gibi log verilerini kaydetmeyi mümkün kılar.

Hızlı sensör ve yeni görüntü işlemcisi

f/2 zoom lensleri ve üstün hassasiyete sahip performansa sahip, yüksek hızlı, arkadan aydınlatmalı CMOS görüntü sensörü ile donatılmış olan TG-6, kullanıcılarının harika fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. Yeni bir dijital tele dönüştürücü, 4x optik zoomun zum faktörünü maksimum 8x zoom için ikiye katlar. Görüntü sensörü camı üzerindeki yansıma önleyici (AR) kaplama artık hayaletleri ve patlamaları azaltırken, OM-D E-M1X profesyonel modeline ait TruePic VIII görüntü işlemcisi, gürültü düzeylerini azaltmaya ve düşük kontrastlı alanlarda çözünürlüğü artırmaya yardımcı olur.