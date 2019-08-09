İnceleme: Huawei FreeBuds Lite

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Sırf kablolu kulakların kablo karmaşası yüzünden gündelik hayatta müzik dinlemeyi sorun haline getiren biri olarak, ilk defa kulak içi kablosuz bir kulaklık modelini inceledim. Huawei FreeBuds Lite modeli tasarımı, aktif gürültü önleme, dokunmatik kontrol, kaliteli ses çıkışı ve yüksek pil süresi ile dikkat çekiyor.

Bugüne kadar kulak üstü pek çok kablosuz modeli kullandım ve inceledim. Ancak büyük kulak üstü kulaklıkları gündelik hayatta kullanmayı biraz kaba buluyorum. Bu minik kablosuz modelleri ise daha önce uzun süre test etme imkanım olmamıştı. Bir önyargımı da hemen söylemek istiyorum. Bu minik kablosuz kulaklıkların sık sık kulaktan çıkıp, kolay kaybolacağını düşünüyordum. Peki, durum gerçekten böyle mi? Denediğim kadarıyla hayır… Bu kulak içi modeller inanılmaz ergonomik bir yapıda kulağınızın şekline göre tam oturuyor. Bu kulaklıkları takıp farklı ortamlarda bir hafta boyunca denedikten sonra bu yazıyı yazıyorum. Zaten yürürken pek sorun olmayacağını tahmin ediyordum. Koşarken de hiç kulaktan çıkma, düşme gibi bir sorun olmadı. Elektrikli bir scooter ile hem düz yolda hem de tırtıklı ve nispeten engebeli yollarda da test ettim. Sarsıntıdan dolayı hiç kulaktan düşme problemi yaşamadım. Günlük hayatta metro, otobüs, vapur, minibüs gibi toplu araçların pek çoğunda da deneme fırsatı buldum. Böylece kulak için kablosuz kulaklıklar konusundaki ilk önyargımı da kırmış oldum.

İki Renk Seçeneği

Huawei FreeBuds Lite, karbon siyahı ve seramik beyazı renk seçenekleri ile geliyor. Ben siyah olanı denedim ve bu rengi tavsiye ederim. Huawei FreeBuds Lite, ister ofiste ister sporda olsun her türlü ortam ve durumda kullanılabilecek bir tasarım anlayışı sunuyor. Toplam 4 çift değiştirilebilir kulak ucu seçenekleri arasında spor yapanlar için de ekstra hafif, yumuşak, cilt dostu silikon formda olan kulak ucu bulunuyor. Kulak temas bölgelerindeki hava ve ses geçiren özel bölümler, steteskop etkisinden kaynaklanan rahatsız edici ses basıncını azaltırken, kulak içi terlemeyi de önleyerek konforlu bir kullanım sağlıyor. Her kulaklıkta bulunan çift mikrofon, hem kaliteli telefon görüşmesi deneyimi sunarken, aktif gürültü engelleme özelliği sağlıyor. Profesyonel Nano kaplamaya sahip tasarımı, egzersiz sırasında veya yağmurlu günlerde IPX4 dereceli günlük su ve ter direnci sağlıyor. Yani yağmurlu havalarda da sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Otomatik Bağlantı

Şarj kutusu içerisinde otomatik olarak şarj olan kulaklıklar, kutu açıldığı anda Bluetooth ile anında akıllı cep telefonuna bağlanıyor. Kullanıcılar bu işlemi yalnızca bir kere manüel olarak yaptıktan sonra FreeBuds Lite, geri kalan tüm zamanlarda işlemi otomatikleştirerek kullanım kolaylığı sunuyor.

Dış yüzeyleri dokunmatik alanlara sahip olan Huawei FreeBuds Lite, akıllı cep telefonlarının yapay zeka asistanları (Google Asistan ve Siri) ile sadece iki dokunuş ile kullanılabiliyor. Her iki kulaklığa birden iki kere dokunarak aramalar cevaplandırılabiliyor ve sonlandırılabiliyor. Ayrıca sağ kulaklığa iki kere dokunarak müzik fonksiyonları ayarlanabiliyor.

Huawei FreeBuds Lite’ın kulak içine denk gelen kısmında kullanılan kızılötesi algılayıcılar, kulaklığın takılı olup olmadığını algılayarak müziği veya konuşmayı durdurabiliyor. Bu özellik, aynı zamanda kulaklığın pil ömrüne de katkıda bulunarak daha uzun süre şarj gerektirmeden kullanılabilmesini sağlıyor.

Uzun Pil Süresi

Ses sürücüsü için kompozit titanyum kaplı büyük diyafram kullanan Huawei FreeBuds Lite, 7mm dinamik sürücüleriyle dengeli ses ayarlama, keskin tiz, doğal alto, derin bas ve daha zengin ayrıntılarla çarpıcı sesler sunuyor. Şarj kutusu ile 12 saat müzik dinleme deneyimi sunan Huawei FreeBuds Lite, yalnızca kulaklıkların kendi şarjları ile 3 saat çalma süresine erişebiliyor. Sadece 15 dakikalık şarj ile 90 dakikalık çalma süresine yetecek pil şarjı elde edilebiliyor.