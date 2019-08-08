Samsung Galaxy Note10 Serisi Tanıtıldı!

Samsung Electronics Co., Ltd., kullanıcıların anı doyasıya yaşamasına yardımcı olacak güçlü performans ve üretkenlik araçlarını şık tasarımla bir araya getiren yeni üst düzey Galaxy Note10 akıllı telefon serisini tanıttı. İş ve günlük yaşam arasındaki dengeyi kusursuz bir şekilde kurabilen nesilden ilham alan Galaxy Note10, kullanıcılara istedikleri yerde istedikleri şekilde çalışma ve yaratıcı ruhlarını gösterme özgürlüğü sunuyor. Galaxy Note serisi yıllardır dünyanın her yerinden milyonlarca sadık kullanıcının tutkularının peşinde koşmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Üst Düzey Deneyim İçin Amaca Yönelik Tasarım

Galaxy Note10’un yalnızca dış görünüşü ve verdiği his değil, sunduğu deneyim de büyük önem taşıyor. Galaxy Note10, kullanıcılar kendileri için büyük önem taşıyan fikirlere, projelere ve içeriklere tüm dikkatini verebilsin diye her açıdan şık, ince ve konforlu kullanım sunan bir şekilde üretildi.

İki Ayrı Boyut: Galaxy Note10 ilk kez iki ayrı boyut seçeneğiyle geliyor. Böylece tüketiciler kendileri için en uygun Note modelini bulabiliyor. Galaxy Note10, S Pen’in gücünü ve üst düzey üretkenlik özelliklerini 6,3 inç boyutunda Sinematik Sonsuz Ekrana sahip kompakt bir yapıda bugüne kadarki en küçük Note modeli olarak sunuyor. Galaxy Note10+ ise şimdiye kadarki en büyük Note ekranına sahip. 6,8 inç boyutundaki Sinematik Sonsuz Ekrana rağmen cihazı tutmak ve kullanmak oldukça kolay.

Galaxy Note10’daki ekran Samsung’un en iyi ekranı. Fiziksel yapısından altında yatan teknolojiye kadar bu ekran, kullanıcılara en sevdikleri TV programları, filmler ve oyunları etkileyici şekilde sunmak için tasarlandı.

Uçtan Uca Tasarım: Galaxy Note10’un kenardan kenara uzanan Sinematik Sonsuz Ekranı neredeyse tamamen çerçevesiz bir yapıda. Ekranın içinde ön kamera için ayrılan kısım ise dengeli bir tasarım elde etmek için küçük ve ortada yer alıyor. Samsung’un en etkileyici ekranı düşünce, hareket, izleme ve yaratma arasında mükemmel bir deneyim sunuyor.

Samsung’un En Kaliteli Ekranı: Galaxy Note10’da Dinamik AMOLED ekran kullanılıyor. HDR10+ sertifikası ve Dinamik Ton Haritalaması özelliği sayesinde fotoğraflar ve videolar daha önceki Note cihazlarına göre daha parlak görünüyor ve etkileyici genişlikte bir renk aralığıyla görüntüleniyor. Galaxy Note10’un ekranında %98 renk ve parlaklık homojenliği olduğu UL tarafından belirlendi. Göze uyumlu ekran ışığı özellikli ekran renk kalitesinden ödün vermeden mavi ışığı azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlıyor.

Çok Katmanlı Üretkenlik

Bir numaralı önceliği üretkenlik olan Note kullanıcıları, telefonlarını daha fazlasını başarmak için vazgeçilmez bir araç olarak görüyor. Galaxy Note10 bu kullanıcılara yönelik yeni teknolojiler, gelişmiş özellikler ve güçlü entegrasyonlarla donatıldı. Tüm bunlar kullanıcılara en üretken oldukları şekilde çalışma özgürlüğü sunuyor.

El Yazısını Anında Dönüştür: Galaxy Note10 için yeniden tasarlanan S Pen’e yeni güçlü özellikler geliyor. Kullanıcılar şimdi hızlıca not alabiliyor, el yazılarını Samsung Notes’ta dijital metine çevirebiliyor ve Microsoft Word gibi birçok farklı biçime aktarabiliyor. Ayrıca küçültme, büyütme ve metin rengini değiştirme gibi seçeneklerle notlarını düzenleyebiliyorlar. Yalnızca birkaç dokunuşla toplantı notlarını biçimlendirip paylaşmak veya ilham geldiğinde yazdıklarınızı düzenlenebilir belgelere çevirmek mümkün.

S Pen’in Evrimi: Galaxy Note10, Galaxy Note9 ile sunulan Bluetooth özellikli S Pen’in becerilerine yenilerini ekliyor. S Pen Air özellikleri sayesinde cihazın belirli özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Air özellikleri için yayınlanan SDK sayesinde geliştiriciler, kullanıcıların hareketler ile oyun oynamasını veya favori uygulamalarını kullanmasını sağlayacak özel kontroller oluşturabilecek.

PC için Samsung DeX: Galaxy Note10, Samsung DeX ile daha fazlasını yapmayı sağlayarak kullanıcıların telefonları, PC’leri veya Mac’leriyle birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor. Sadece USB bağlantısıyla kullanıcılar dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabiliyor, favori uygulamalarını fare ve klavyeyle kullanabiliyor, Samsung Knox ile telefonları üzerinden verilerini güvende tutabiliyor.

Windows’a Bağlantı: Galaxy Note10, Windows’a bağlantı özelliğini doğrudan Hızlı Panel’e entegre ediyor. Kullanıcılar tek tıklamayla Windows 10 PC’lerine bağlanabiliyor. Böylece telefonlarına bakmak zorunda kalmadan bildirimleri görebiliyor, ileti alıp gönderebiliyor ve son fotoğraflara bakabiliyorlar.

İçerik Üreticiler İçin Profesyonel Düzeyde Kamera

İçerik üreticiler ve günlük kullanıcılar Galaxy Note10 ile etkileyici videolar ve fotoğraflar çekmek için teknoloji harikası araçlardan yararlanabiliyor. Böylece kanallarının, hikayelerinin ve paylaşımlarının dikkat çekmesini ve etki yaratmasını sağlayabiliyorlar. Gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve donanımlarını bir araya getiren Galaxy Note10 mobil fotoğrafçılık ve video çalışmalarını bir üst düzeye taşıyor.

Üstün Video Teknolojisi: Galaxy Note10 kullanıcılara ekstra ekipman taşımadan neredeyse profesyonel seviyede çekimler yapma fırsatı sunuyor. Canlı odak video özelliği, alan derinliği ayarları yaparak çektiğiniz nesnenin arka planını bulanıklaştırabiliyor. Zoom-In Mikrofon özelliği ise kadrajdaki sesi güçlendirerek arka plan seslerini bastırıyor ve istediğiniz seslere odaklanmanızı sağlıyor. Hareketli çekimlerin bulanık olmasına neden olan sallantıyı ortadan kaldırmak için de yeni ve gelişmiş Süper Denge özelliği ile görüntüyü önceki Samsung ürünlerine göre daha iyi bir şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi bu özellik daha sabit hızlandırılmış çekimler için Hızlandırılmış Modda da kullanılabiliyor.

Hızlı ve Kolay Video Düzenleme: Galaxy Note10 kullanıcıları videolarını çektikten sonra hemen telefondan düzenleme yapabiliyor. Video düzenleyiciyi S Pen ile kullanmak mümkün. Böylece, bir klibi düzenlemek için dokunmak yerine hassas bir şekilde istediğiniz kısımları kesebiliyorsunuz. Önceki Samsung Note ürünlerine kıyasla videoları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen içerik üreticiler ise Galaxy Note10’daki Adobe Rush ile daha gelişmiş düzenleme araçlarına kavuşuyor, S Pen ile daha hassas değişiklikler yapabiliyor.

Ekran Kaydedici: Galaxy Note10, yayınlarını daha kişisel hale getirmek isteyen oyuncular veya eğitim videolarını zenginleştirmek isteyen vlogger’lar için ekran kaydedici özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde ekrandakileri kolayca kaydedebiliyor, resim içinde resim modunu kullanarak tepkiler ekleyebiliyor ve not eklemek için S Pen’i kullanabiliyorsunuz. Bu da çok daha eğlenceli, etkileşimli videoların ortaya çıkmasını sağlıyor.

AR Doodle ve 3D Scanner: Galaxy Note10, kameraya ileri teknoloji AR ve 3D özellikleri entegre ediyor. Ultra Geniş kamera ile birlikte içerik üreticilere yepyeni bir ortam sunuluyor. AR Doodle ile S Pen’i kullanarak fotoğraflara dinamik çizimler, efektler ve görüntüyü takip eden animasyonlar ekleyebiliyorsunuz. Note serisinde çığır açan bir yenilik olan 3D Scanner sayesinde, Galaxy Note10+’ın Derinlik Kamerası bir nesneyi tarayıp hareketli 3 boyutlu görüntülere dönüştürebiliyor.

Gece Modu: İnsanlar akşam yemeklerinde, konserlerde veya gün batımını izlerken düşük ışık altında birçok selfie çekiyor. Ön kameraya eklenen Gece Modu özelliği sayesinde kullanıcılar karanlık ve loş ortamlarda bile etkileyici selfie çekimi yapabilecek.

Galaxy Note10

Arka: Üçlü Kamera

– Ultra Geniş: 16MP F2.2 (123°)

– Geniş açılı: 12MP F1.5/F2.4 OIS (77°)

– Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

Ön: 10MP F2.2 (80°)

Galaxy Note10+

Arka: Dörtlü Kamera

– Ultra Geniş: 16MP F2.2 (123°)

– Geniş açılı: 12MP F1.5/F2.4 OIS (77°)

– Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

– Derinlik Kamerası: VGA

Ön: 10MP F2.2 (80°)

Galaxy Note10 Modelleri ve Çıkış Tarihi

Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+; Ay tozu grisi, Duman siyahı, Fildişi beyazı renk seçenekleriyle 08 Ağustos itibariyle Türkiye’de Samsung Online Mağazası shop.samsung.com/tr/ üzerinden ön siparişe sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note10’un tavsiye edilen perakende satış fiyatı KDV dahil 9.899 TL; 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note10+’ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise KDV dahil 11.399 TL olarak açıklandı.

Galaxy Note10 hakkında daha fazla bilgi için https://www.samsung.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.