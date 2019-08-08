Akıllı telefon kılıfına gizli drone: Selfly

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Öz çekim için hep yanınızda olan bir drone’unuz olsa nasıl olurdu? Üstelik aynı zamanda akıllı telefonunuzu koruyan bir kılıf olsa?

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Öz çekim için hep yanınızda olan bir drone’unuz olsa nasıl olurdu? Üstelik aynı zamanda akıllı telefonunuzu koruyan bir kılıf olsa?

Selfly8 - Akıllı telefon kılıfına gizli drone: Selfly

Gençpa Teknoloji’nin, Türkiye Distribütörü olarak tüketici ile buluşturduğu Selfly, cep telefonu kılıfı gibi telefon ile birlikte taşınabiliyor olmasıyla dünyada da bir ilk ve drone’lara bakış açısını değiştiriyor. Telefon ile tam bir uyum içerisinde çalışan Selfly, mükemmel kalıp tasarımı sayesinde akıllı telefonun kılıfa tam oturmasını sağlıyor. Selfly, cep telefonu kılıfı olarak telefonla birlikte cepte veya çantada taşınabilen tek drone.

 Selfly7 - Akıllı telefon kılıfına gizli drone: Selfly

Ağabey drone’larından fazlası var

İki adet kolay değiştirilebilir 500 mAh’lik bataryaya sahip karbon fiber ile güçlendirilmiş gövdeli Selfly, 9,8 mm inceliğinde ve sadece 64 g ağırlığında. Akıllı telefonuna yüklenen Android veya iOS uygulaması üzerinden WiFi ile kumanda edilebilen drone, gelişmiş otomatik havada kalma yeteneğinin yanı sıra hareketle kontrol ve kişi takip özelliklerine de sahip. SD karta HD kalitesinde kayıt yapabilen Selfly ayrıca 720p kalitesinde canlı video yayını da yapabiliyor.

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